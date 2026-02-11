Gotion verzeichnet branchenführendes Wachstum und stärkt seine globale Führungsposition

HEFEI, China, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Gotion schloss das Jahr 2025 mit einer bahnbrechenden globalen Expansion ab, erzielte ein Rekordwachstum und kletterte in den Branchenrankings für Batterien und Energiespeicher nach oben. Die Ergebnisse wurden von BloombergNEF (BNEF) und SNE Research bestätigt. Das Energiespeichergeschäft des Unternehmens sicherte sich weitere prominente weltweite Anerkennung durch die erneute Aufnahme in die BNEF Tier 1 Global Energy Storage Provider List für das erste Quartal 2026. Dies ist ein Beweis für die anhaltende Exzellenz, die stabile Marktposition und die unerschütterliche Glaubwürdigkeit des Unternehmens in der globalen Energiespeicher-Lieferkette und spiegelt seine dauerhafte Führungsposition in der globalen Energiespeicher-Lieferantenlandschaft durch konstante Leistungen während des gesamten Bewertungszeitraums wider.

Mit der schnellsten Wachstumsrate unter den zehn weltweit führenden Herstellern von Antriebsbatterien verzeichnete Gotion ein außergewöhnliches Wachstum im globalen Markt für Elektrofahrzeugbatterien. 2025 erreichte die weltweite Installation von Antriebsbatterien des Unternehmens 53,5 GWh, was einem Anstieg von 82,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Sein weltweiter Marktanteil stieg auf 4,5 % und lag damit 1,2 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert, was eine historisch hohe Wachstumsrate auf dem globalen Markt für Antriebsbatterien im Jahr 2025 darstellt.

Gotion hat seine globale Expansion beschleunigt. Die Installationen von Leistungsbatterien im Ausland erreichten 12,8 GWh, was einem Anstieg von 76,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und deutlich über dem globalen Marktdurchschnitt liegt. Mit einem Marktanteil von 2,8 % im Ausland festigte das Unternehmen seinen Platz unter den weltweit führenden 7 Unternehmen bei Installationen im Ausland.

Um seine globalen Lieferkapazitäten zu stärken, hat Gotion Produktionsstätten in Europa, Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Amerika errichtet, mit einer geplanten Kapazität im Ausland von über 100 GWh. Außerdem hat das Unternehmen ein globales Servicenetzwerk mit 99 Stationen im Ausland aufgebaut, das rund um die Uhr Online-Support, Lösungen innerhalb von 4 Stunden und Vor-Ort-Service innerhalb von 48 Stunden bietet.

Über die Elektromobilität hinaus hat sich Gotion auch eine weltweit führende Position bei kritischen Infrastruktur-Stromversorgungslösungen gesichert: ICC Sino-Daten bestätigen, dass das Unternehmen 2025 mit einem Marktanteil von über 28 % weltweit den ersten Platz auf dem Markt für USV-Batterien für Basisstationen und Rechenzentren einnehmen wird. Seine USV-Batterieprodukte zeichnen sich durch eine branchenführende 6C-Hochleistungsentladung und eine Lebensdauer von 15 Jahren aus.

Auch 2026 wird sich Gotion weiterhin auf stetiges Wachstum und Marktführerschaft in seinen Kerngeschäftsbereichen konzentrieren und auf den historischen Erfolgen und starken Leistungsindikatoren des Jahres 2025 aufbauen, um eine langfristige, nachhaltige Entwicklung in der globalen New-Energy-Branche voranzutreiben.