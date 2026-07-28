Highstar تطلق محفظة خلايا بطاريات السلسلة الكاملة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

نانتونغ ، الصين ، 27 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- كشفت شركة "هاي ستار" (Highstar) عن حلها لخلايا بطاريات السلسلة الكاملة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AIDC) في "قمة صناعة تخزين الطاقة [GGII 2026]". يمتد نطاق المحفظة ليشمل ثلاث طبقات طاقة حرجة؛ هي: أنظمة "إمداد الطاقة غير المنقطع" (UPS) للمساحات الرمادية وأنظمة "التيار المستمر عالية الجهد" (HVDC) ، و"الوحدات الاحتياطية للبطاريات" للمساحات البيضاء (BBU) ، وتخزين الطاقة على جانب الشبكة.

الخلايا المستهدفة لتحديات المساحات الرمادية والمساحات البيضاء

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نظرًا لأن أحمال العمل الذكية تزيد من كثافة الرفوف وتقلبات الأحمال، تتطلب مراكز البيانات استجابة أسرع، وقدرات نسخ احتياطي موثوقة، وارتفاع درجة حرارة خاضع للتحكم، وأداء دورة حياة أقوى. يركز حل "هاي ستار" على منتجين للطبقات الأقرب إلى الأحمال الحاسوبية.

بالنسبة للمساحات الرمادية ، تم تصميم خلية فوسفات الحديد الليثيوم عالية السعة بقدرة 85 أمبير/ساعة لأنظمة "إمداد الطاقة غير المنقطع" (UPS) وأنظمة "التيار المستمر عالية الجهد" (HVDC) التي يجب أن توفر طاقة عالية بسرعة وتحافظ على قدرات نسخ احتياطي موثوقة في ظل ظروف النبض المتكرر. يدعم التفريغ ذو المعدلات المرتفعة، والتحكم الحراري، والسلامة والمتانة تصميم النظام المدمج مع مساعدة المشغلين على موازنة إمكانية التوفر مع تكلفة دورة الحياة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن خلايا بطاريات أيون الصوديوم بقدرة 50 أمبير/ساعة مناسبة بشكل أفضل للعمل عبر نطاق واسع من درجات الحرارة من -40 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية.

بالنسبة إلى "الوحدات الاحتياطية للبطاريات" للمساحات البيضاء (BBU) للمساحات البيضاء، تقدم "هاي ستار" محفظة من الخلايا الأسطوانية بلا طاولة التي يمتد نطاقها ليشمل تنسيقات 18650 و 21700 ، مع كل من التركيبة الكيميائية لـ "فوسفات الحديد والليثيوم" (LFP)، والتركيبة الكيميائية لـ "النيكل والمنغنيز والكوبالت" (NCM) عالية النيكل. تم تصميم هذه الخلايا لتطبيقات "الوحدات الاحتياطية للبطاريات" للمساحات البيضاء (BBU)، وتوفر طاقة فورية عالية ، ومقاومة داخلية منخفضة ، وارتفاع أقل لدرجة الحرارة ، وتعزيز السلامة ، مع استيعاب المتطلبات المختلفة لمساحات الرفوف، والطاقة والتكلفة.

استكمال السلسلة بالتخزين على جانب الشبكة

يستخدم النظام الجانبي للشبكة خلايا أيونات الليثيوم بقدرة 314 أمبير/ساعة وخلايا أيونات الصوديوم بقدرة 160 أمبير/ساعة ، مما يوازن بين تخزين الطاقة لفترة طويلة، وعمر الدورة، ودعم الطاقة السريع. معًا ، تخلق الطبقات الثلاث محفظة منسقة تمتد من الحماية على مستوى الرفوف والنسخ الاحتياطي على مستوى النظام إلى تخزين الطاقة في المصب.

تجمع المحفظة كيمياء أيونات الليثيوم وأيونات الصوديوم مع منصات منشورية وأسطوانية. تدمج تكنولوجيا "هاي ستار" تطوير الكاثود والأنود والإلكتروليت والفاصل مع النُهُج الهيكلية بما في ذلك تجميع التيار بدون طاولة، تنفيس الضغط عالي الدقة، وتصريف الغازات الموجَّه.

من الخلايا الفردية إلى التعاون في التطبيقات

تم تصميم بنية السلسلة الكاملة لتقليل تعقيد الاختيار والتكامل لموردي معدات الطاقة، ومدمجي الأنظمة ومشغلي مراكز البيانات. كما يوفر أساسًا مشتركًا للتصديق المشترك والتطوير المحدد للتطبيقات عبر بُنى الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AIDC).

خلال القمة ، شاركت "هاي ستار" أيضًا في إطلاق "الكتاب الأزرق لتنمية لصناعة إمداد الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي" وتم تكريمها باعتبارها "أفضل مقياس في تخزين الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AIDC)،" حيث حصلت على اعتراف موثوق من الصناعة.

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