하이스타, AI 데이터센터를 위한 풀체인 배터리 셀 포트폴리오 출시

난퉁, 중국 2026년 7월 27일 /PRNewswire/ -- 하이스타(Highstar)가 2026 GGII 에너지 저장산업서밋(GGII Energy Storage Industry Summit)에서 인공지능 데이터센터(AIDC)를 위한 풀체인 배터리 셀 솔루션을 공개했다. 이번 포트폴리오는 그레이 스페이스 무정전전원장치(UPS) 및 고전압직류(HVDC) 시스템, 화이트 스페이스 배터리 백업 장치(BBU), 그리고 그리드측 에너지 저장이라는 세 가지 핵심 전력 계층을 포함한다.

그레이 스페이스와 화이트 스페이스의 과제에 맞춘 맞춤형 셀

At the press conference (PRNewsfoto/Jiangsu Highstar Battery Manufacturing Co.,Ltd.)

AI 워크로드가 랙 밀도와 부하 변동성을 높이면서, 데이터센터는 더 빠른 응답 속도와 신뢰할 수 있는 백업, 제어된 온도 상승, 그리고 더 강력한 수명주기 성능을 필요로 하게 됐다. 하이스타의 솔루션은 컴퓨팅 부하와 가장 가까운 계층을 위한 두 가지 제품에 초점을 맞추고 있다.

그레이 스페이스의 경우, 85Ah 고율 리튬인산철 셀은 빈번한 펄스 조건에서도 신속하게 고전력을 전달하고 신뢰할 수 있는 백업을 유지해야 하는 UPS 및 HVDC 시스템을 위해 설계됐다. 고율 방전, 열 제어, 안전성, 내구성은 소형 시스템 설계를 지원하는 동시에 운영자가 가용성과 수명주기 비용 사이의 균형을 맞출 수 있도록 돕는다. 이와 더불어 50Ah 소듐이온 배터리 셀은 섭씨 영하 40도에서 80도에 이르는 광범위한 온도 범위에서 작동하는 데 더 적합하다.

화이트 스페이스 BBU를 위해, 하이스타는 18650과 21700 규격을 아우르는 무탭 원통형 셀 포트폴리오를 제공하며, LFP와 고니켈 NMC 화학 방식을 모두 지원한다. BBU 응용 분야를 위해 설계된 이 셀들은 높은 순간 전력, 낮은 내부 저항, 감소된 온도 상승, 강화된 안전성을 제공하는 동시에 다양한 랙 공간, 전력, 비용 요구사항을 충족한다.

그리드 측 저장으로 체인 완성

그리드 측 시스템은 314Ah 리튬이온 셀과 160Ah 소듐이온 셀을 사용해 장시간 에너지 저장, 사이클 수명, 신속한 전력 지원 사이의 균형을 맞춘다. 이 세 계층이 함께 어우러져 랙 단위 보호와 시스템 단위 백업에서 상류 단계의 에너지 저장에 이르는 조율된 포트폴리오를 형성한다.

이번 포트폴리오는 리튬이온과 소듐이온 화학 방식을 각형 및 원통형 플랫폼과 결합했다. 하이스타의 기술은 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 개발을 무탭 집전, 정밀 압력 배출, 방향성 배기 등의 구조적 접근법과 통합한다.

개별 셀에서 응용 협력까지

이번 풀체인 아키텍처는 전력 장비 공급업체, 시스템 통합업체, 데이터센터 운영자의 선택과 통합 과정에서의 복잡성을 줄이기 위해 설계됐다. 이는 또한 AIDC 전력 아키텍처 전반에서 공동 검증과 응용별 개발을 위한 공통 기반을 제공한다.

이번 서밋에서 하이스타는 '2026 글로벌 AIDC 전력공급산업 발전 블루북(2026 Global AIDC Power Supply Industry Development Blue Book)' 발표에도 참여했으며, 'AIDC 에너지 저장 최고 벤치마크(Top Benchmark in AIDC Energy Storage)'로 선정되며 업계로부터 권위 있는 인정을 받았다.

SOURCE Jiangsu Highstar Battery Manufacturing Co.,Ltd.