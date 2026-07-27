Highstar Lancar Portfolio Sel Bateri Rantaian Penuh untuk Pusat Data AI

NANTONG, China, 28 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Highstar memperkenalkan penyelesaian sel bateri rantaian penuhnya untuk pusat data kecerdasan buatan (AIDC) pada Sdang Kemuncak Industri Penyimpanan Tenaga GGII 2026. Portfolio itu merangkumi tiga lapisan kuasa kritikal: sistem bekalan kuasa tanpa gangguan (UPS) dan arus terus voltan tinggi (HVDC) di ruang kelabu, unit sandaran bateri (BBU) di ruang putih, serta penyimpanan tenaga di sisi grid.

Sel khusus untuk menangani cabaran ruang kelabu dan ruang putih

At the press conference (PRNewsfoto/Jiangsu Highstar Battery Manufacturing Co.,Ltd.)

Ketika beban kerja AI meningkatkan ketumpatan rak dan turun naik beban, pusat data memerlukan tindak balas yang lebih pantas, sandaran yang boleh dipercayai, peningkatan suhu yang terkawal dan prestasi kitar hayat yang lebih kukuh. Penyelesaian Highstar tertumpu kepada dua produk untuk lapisan yang paling hampir dengan beban pengkomputeran.

Bagi ruang kelabu, sel litium besi fosfat berkadar tinggi 85Ah direka untuk sistem UPS dan HVDC yang perlu membekalkan kuasa tinggi dengan pantas dan sandaran yang boleh dipercayai dalam keadaan denyutan yang kerap. Nyahcas berkadar tinggi, kawalan terma, keselamatan dan ketahanan menyokong reka bentuk sistem yang kompak, di samping membantu pengendali mengimbangi ketersediaan dengan kos kitar hayat. Selain itu, sel bateri natrium-ion 50Ah lebih sesuai untuk beroperasi dalam julat suhu yang luas antara -40°C hingga 80°C.

Bagi BBU di ruang putih, Highstar menawarkan portfolio sel silinder tanpa tab dalam format 18650 dan 21700, dengan pilihan kimia LFP dan NMC nikel tinggi. Direka untuk aplikasi BBU, sel-sel ini memberikan kuasa serta-merta yang tinggi, rintangan dalaman yang rendah, peningkatan suhu yang lebih rendah dan keselamatan yang dipertingkat, di samping memenuhi keperluan berbeza dari segi ruang rak, kuasa dan kos.

Melengkapkan rantaian dengan penyimpanan di sisi grid

Sistem di sisi grid menggunakan sel litium-ion 314Ah dan sel natrium-ion 160Ah, yang mengimbangi penyimpanan tenaga jangka panjang, hayat kitaran dan sokongan kuasa pantas. Secara bersama, ketiga-tiga lapisan tersebut membentuk portfolio terselaras yang merangkumi perlindungan pada peringkat rak dan sandaran pada peringkat sistem sehingga penyimpanan tenaga huluan.

Portfolio ini menggabungkan kimia litium-ion dan natrium-ion dengan platform prismatik dan silinder. Teknologi Highstar menyepadukan pembangunan katod, anod, elektrolit dan pemisah dengan pendekatan struktur termasuk pengumpulan arus tanpa tab, pelepasan tekanan berketepatan tinggi dan pelepasan gas secara terarah.

Daripada sel individu kepada kerjasama aplikasi

Seni bina rantaian penuh ini direka untuk mengurangkan kerumitan pemilihan dan integrasi bagi pembekal peralatan kuasa, penyepadu sistem dan pengendali pusat data. Ia turut menyediakan asas bersama untuk pengesahan secara bersama dan pembangunan khusus aplikasi merentasi seni bina kuasa AIDC.

Semasa sidang kemuncak ini, Highstar turut mengambil bahagian dalam pelancaran "2026 Global AIDC Power Supply Industry Development Blue Book" dan menerima penghormatan sebagai "Penanda Aras Utama dalam Penyimpanan Tenaga AIDC", sekali gus memperoleh pengiktirafan berwibawa daripada industri.

SOURCE Jiangsu Highstar Battery Manufacturing Co.,Ltd.