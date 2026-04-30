Huawei تكشف عن شبكة Xinghe الذكية المطورة التي تعمل بالاتصال الذكي الآمن ، وتعزز الذكاء الاصطناعي الشامل لأفريقيا

القاهرة ، مصر ، 30 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تمت مؤخرًا إقامة "قمة هواوي للشبكات لعام 2026" (Huawei Network Summit) 2026 (HNS 2026) لأول مرة على المستوى العالمي في مدينة القاهرة بمصر. في القمة، كشفت شركة "هواوي" (Huawei) النقاب عن شبكة Xinghe الذكية المطورة لشمال أفريقيا. يجسد هذا الإصدار فلسفة "هواوي" للتواصل الذكي الآمن ، حيث تتبنّى نموًا جديدًا مع العملاء والشركاء في عصر الذكاء الاصطناعي للوكلاء.

قال "يانغ تشاوبين"، نائب الرئيس التنفيذي ، الرئيس التنفيذي "لمجموعة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" ، "هواوي": "إن شبكات المؤسسات أصبحت متمحورة حول الذكاء الاصطناعي ، وتتحول من النطاق العريض المتعدد في كل مكان إلى الحوسبة بدون فقد، والاستشعار والاتصالات المتكاملة ، والأمن كامل النطاق، والتشغيل الذاتي للشبكة. تركز "هواوي" على توفير "الذكاء الاصطناعي للجميع ، الكل على بروتوكول IP آمن" ، وتشكيل شبكات آمنة وذكية من الجيل التالي تفتح الآفاق لإمكانيات جديدة في عصر الذكاء الاصطناعي."

صرح "روك تشين"، نائب الرئيس ، شمال أفريقيا (شمال ، غرب ووسط أفريقيا) ، "هواوي": "إن الذكاء الاصطناعي والأمن هما الموضوعان الرئيسيان للتنمية المستقبلية للشبكات. اقترحت "هواوي" خمس استراتيجيات شاملة في شمال أفريقيا، حيث تعمل بشكل وثيق مع العملاء في مجالات مثل الحكومة، والتعليم، والتمويل، لبناء شبكات متقدمة وآمنة بشكل مشترك."

أطلقت "هواوي" أيضًا مجموعة جديدة من منتجات وحلول Xinghe الذكية للشبكات لشمال أفريقيا. أشار "ريتشارد وو"، نائب رئيس "خط منتجات اتصالات البيانات" في "هواوي" قائلاً: "لمعالجة تحديات الذكاء ، قامت "هواوي" بتحديث شبكة Xinghe الذكية الخاصة بها للامتثال لفلسفة الاتصال الذكي الآمن. تجلب هذه الترقية ثلاث قدرات رئيسية؛ هي النطاق العريض الفائق الأخضر ، والأمن والمرونة ، والتشغيل الذاتي للشبكة. معًا ، تقوم هذه القدرات بتعزيز أساس الشبكة ، وضمان استقرار الأعمال ، وتعزيز ذكاء الشبكة ، وتطوير الذكاء الاصطناعي الشامل لأفريقيا."

تتميز هذه الترقية بالمنتجات والحلول المبتكرة عبر شبكة مواقع الحرم الجامعي، وشبكة المنطقة الواسعة (WAN)، وشبكة مراكز البيانات (DCN)، وسيناريوهات أمن الشبكة لتلبية أحدث متطلبات الشبكات في عصر الذكاء الاصطناعي. تتضمن أبرز النقاط الرئيسية ما يلي:

يوفر حل ( Pre-Fi 8 ) ضعف متوسط الأداء اللاسلكي في الصناعة.

يلبي حل الحرم الجامعي الأمني الكامل النطاق الطلب المتزايد على أمن الحرم الجامعي.

يضمن حل ( iFlashboot 2.0 ) خدمات استدلال دون انقطاع وتجربة مستخدم مضمونة.

يحسّن حل ( StarryWing Digital Map 2.0 ) وحل ( Rock-Solid Architecture 2.0 ) مرونة شبكات مراكز البيانات.

يدافع مجلس الأمن الذكي الجوهري الفريد من نوعه في الصناعة ضد هجمات شبكات المنطقة الواسعة ( WAN ).

يقوم مركز العمليات الأمنية ( SOC ) للوكلاء ببناء نظام ذكي مستقل للعمليات الأمنية.

كما تم عقد حفل توزيع الجوائز لتكريم شركاء "هواوي" القدامى في مجال اتصالات البيانات ، بما في ذلك "شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" (ACUD)، و"الهيئة القومية لسكك حديد مصر" (ENR)، و"مجموعة طلعت مصطفى" (TMG). تم الاعتراف بهم بجوائز تحتفل بعشر سنوات من التعاون.

بالنظر إلى المستقبل ، ستواصل "هواوي" التعاون مع الشركاء للاستفادة من فرص التحوّل الذكية ، وخلق قيمة أكبر للصناعات ، ودفع نمو جديد معًا. سيتم تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من شبكة Xinghe الذكية المحدثة بالكامل مدعومةً بالاتصال الذكي الآمن.

