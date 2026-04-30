Huawei dévoile le réseau Xinghe Intelligent Network amélioré et axé sur la connectivité intelligente et sécurisée, faisant progresser l'intelligence industrielle en Afrique

LE CAIRE, Égypte, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le Huawei Network Summit 2026 (HNS 2026) a récemment fait ses débuts mondiaux au Caire, en Égypte. Lors du sommet, Huawei a présenté le réseau Xinghe Intelligent Network modernisé pour l'Afrique du Nord. Cette version incarne la philosophie de Huawei en matière de connectivité intelligente sécurisée, et favorise une nouvelle croissance avec ses clients et partenaires à l'ère de l'IA agentique.

Richard Wu, Vice President of Huawei's Data Communication Product Line, giving a speech

Yang Chaobin, vice-président exécutif et PDG du ICT Business Group de Huawei, a déclaré : « Les réseaux d'entreprise sont désormais centrés sur l'IA, abandonnant le modèle du très haut débit omniprésent au profit du calcul sans perte, de la détection et des communications intégrées, de la sécurité à grande échelle et de l'autonomie du réseau. Huawei se concentre sur la fourniture de « l'IA pour tous, tous sur IP sécurisé », et entend forger des réseaux de nouvelle génération sécurisés et intelligents qui ouvrent de nouvelles possibilités à l'ère de l'IA ».

Rock Qin, vice-président pour l'Afrique du Nord (Afrique du Nord, de l'Ouest et centrale) chez Huawei, a déclaré : « L'IA et la sécurité sont les principaux thèmes du développement futur des réseaux. Huawei a proposé cinq stratégies inclusives en Afrique du Nord, en travaillant de près avec des clients dans des domaines tels que le gouvernement, l'éducation et la finance pour construire ensemble des réseaux de pointe et sécurisés ».

Huawei a également lancé une toute nouvelle gamme de produits et de solutions Xinghe Intelligent Network pour l'Afrique du Nord. Richard Wu, vice-président de la ligne de produits de communication de données de Huawei, a déclaré : « Pour relever les défis de l'intelligence, Huawei a mis à niveau son réseau Xinghe Intelligent Network afin d'adhérer à la philosophie de la connectivité intelligente sécurisée. Cette mise à jour ajoute trois fonctionnalités essentielles : l'ultra haut débit vert, la sécurité et la résilience, et l'autonomie des réseaux. Ensemble, elles renforcent les bases du réseau, assurent la stabilité de l'activité et améliorent l'intelligence du réseau, faisant ainsi progresser l'intelligence industrielle pour l'Afrique ».

Cette mise à jour propose des produits et des solutions innovants pour les réseaux de campus, les réseaux étendus (WAN), les réseaux de centres de données (DCN) et les scénarios de sécurité des réseaux, afin de répondre aux dernières exigences en matière de réseaux à l'ère de l'intelligence artificielle. Principales nouveautés :

La solution Pre Wi-Fi 8 offre des performances sans fil deux fois supérieures à la moyenne du secteur.

La solution de sécurité complète pour les campus répond à la demande croissante de sécurité sur les campus.

iFlashboot 2.0 assure la continuité des services d'inférence et une expérience utilisateur garantie.

Les versions améliorées de StarryWing Digital Map 2.0 et de Rock-Solid Architecture 2.0 renforcent la résilience des réseaux de centres de données.

La carte de sécurité intrinsèque intelligente, unique sur le marché, protège contre les attaques sur le réseau étendu (WAN).

Agentic SOC construit un système d'opérations de sécurité autonome et intelligent.

Une cérémonie de remise de prix a également été organisée pour honorer les partenaires de longue date de Huawei dans le domaine de la communication de données, notamment ACUD, ENR et TMG. Ils ont été récompensés par des prix célébrant dix ans de collaboration.

À l'avenir, Huawei continuera à collaborer avec ses partenaires afin de saisir les opportunités de transformation intelligente, de créer une plus grande valeur pour les industries et de stimuler une nouvelle croissance ensemble. Pour ce faire, elle s'appuiera sur le réseau Xinghe Intelligent Network, entièrement modernisé et doté d'une connectivité intelligente et sécurisée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2968823/1.jpg