Huawei ومصرف الإنماء يقومان بشراكة استراتيجية في معرض GITEX GLOBAL 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- خلال معرض GITEX GLOBAL 2024، وقعت Huawei اتفاقية تعاون استراتيجية مع مصرف الإنماء لتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي.

يعد مصرف الإنماء مركزًا للخدمات المصرفية والمالية الديناميكية والمبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وقد دخل في شراكة مع شركة Huawei لعدة سنوات. يمثل هذا الاتفاق الجديد خطوة كبيرة إلى الأمام في تعاونهما.

Huawei and Alinma Bank Establish Strategic Partnership at GITEX GLOBAL 2024

أكد جيسون كاو، الرئيس التنفيذي لوحدة التمويل الرقمي في Huawei، على العلاقة القوية بين Huawei ومصرف الإنماء. وقال: "إن مصرف الإنماء هو مصرف رائد في الشرق الأوسط ويتمتع برؤية عظيمة. تتطلع Huawei إلى توسيع نطاق الشراكة لدعم نجاح التحول الرقمي لمصرف الإنماء من خلال تقنيتنا وحلولنا وخبراتنا العالمية."

تريفور ليو، الرئيس التنفيذي لشركة Huawei الممثل السعودي. أكد المكتب على أن "مكتب Huawei السعودي سيبذل قصارى جهده لدعم مصرف الإنماء بأفضل خبراته في فريق العمل. ونتوقع أن نكتسب فهماً أعمق لاحتياجات مصرف الإنماء وتقديم الحلول والخدمات الأنسب لتسريع التحول الرقمي لمصرف الإنماء."

قال ياسر العوفي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في مصرف الإنماء: "Huawei شريكنا الاستراتيجي. منذ أن بدأ التعاون منذ عدة سنوات في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ونحن راضون جدا عن أداء Huawei. نحن نتطلع إلى تعميق التعاون مع Huawei، والذي يمكن أن يتوسع من البنية التحتية إلى الحلول السحابية، ويتطور إلى شراكة في مجال التحول الرقمي."

تستفيد Huawei من التقنيات المبتكرة الرائدة وتعتمد على خبرتها الواسعة لمساعدة العملاء على النجاح من خلال التعاون المفتوح مع المؤسسات المالية وشركاء النظام الإيكولوجي، وتبحث دائمًا عن طرق جديدة لخلق قيمة لعملائنا. بحلول نهاية شتنبر/أيلول 2024، كانت Huawei قد قدمت خدماتها لأكثر من 3700 عميل مالي في أكثر من 80 دولة ومنطقة، بما في ذلك 53 من أكبر 100 مصرف في العالم. أقامت Huawei أيضا شراكات استراتيجية مع أكثر من 80 مصرفًا كبيرًا وشركات تأمين وشركات أوراق مالية في جميع أنحاء العالم، لتصبح شريكًا موثوقًا به في التحول الرقمي.

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