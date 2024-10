Huawei et Alinma Bank forment un partenariat stratégique au GITEX GLOBAL 2024

DUBAÏ, É.A.U., 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Au cours du GITEX GLOBAL 2024, Huawei a signé un accord de coopération stratégique avec Alinma Bank pour accélérer la transformation numérique dans l'industrie financière.

Alinma Bank, l'épicentre saoudien des services bancaires et financiers dynamiques, innovants et conformes à la charia, est partenaire de Huawei depuis plusieurs années. Ce nouvel accord marque un jalon majeur dans leur coopération.

Huawei and Alinma Bank Establish Strategic Partnership at GITEX GLOBAL 2024

Jason Cao, CEO, Digital Finance BU, Huawei, souligne la relation solide entre Huawei et Alinma Bank. Il déclare : « Alinma Bank est une banque de premier plan au Moyen-Orient, dotée d'une grande vision. Huawei se réjouit d'étendre ce partenariat pour soutenir le succès de la transformation numérique d'Alinma Bank grâce à notre technologie, nos solutions et nos expériences mondiales ».

Trevor Liu, CEO, bureau de la représentation saoudienne, Huawei , déclare : « Huawei mettra tout en œuvre pour soutenir Alinma Bank grâce à la meilleure expertise de l'équipe. Nous espérons mieux comprendre les besoins d'Alinma Bank et fournir les solutions et services les plus adaptés pour accélérer la transformation numérique d'Alinma Bank. »

Yasser Aloufi, directeur des systèmes d'information d'Alinma Bank, déclare : « Huawei est notre partenaire stratégique. Depuis le début de la coopération, il y a plusieurs années, dans le domaine de l'infrastructure informatique, nous sommes très satisfaits des performances de Huawei. Nous sommes impatients d'approfondir la coopération avec Huawei, qui pourrait s'étendre de l'infrastructure aux solutions cloud, et évoluer davantage vers un partenariat de transformation numérique ».

Huawei s'appuie sur des technologies innovantes de premier plan et sur sa vaste expertise pour aider ses clients à réussir grâce à une collaboration ouverte avec les institutions financières et les partenaires de l'écosystème, en recherchant toujours de nouvelles façons de créer de la valeur pour nos clients. À la fin du mois de septembre 2024, Huawei était au service de plus de 3 700 clients financiers dans plus de 80 pays et régions, dont 53 des 100 premières banques mondiales. Huawei a également établi des partenariats stratégiques avec plus de 80 grandes banques, assureurs et sociétés de valeurs mobilières à travers le monde, devenant leur partenaire de confiance en matière de transformation numérique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2534765/image_986294_53176372.jpg