تخزين فلاش الهجين من Infortrend يدعم الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء بالسرعة العالية والنطاق الكبير بتكلفة أقل

تايبيه، 24 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "إنفورترند تكنولوجي إنك" Infortrend Technology, Inc. (رمز التداول في بورصة تايوان TWSE: 2495)، 2495) ، وهي مزود رائد لحلول التخزين للمؤسسات وحلول الذكاء الاصطناعي ، أن حلها الرائد لتخزين فلاش الهجين EonStor GS 5024U يسرّع أحمال العمل الحرجة ويوفر قدرة متعددة البيتابايت مع توفير التكاليف ، مع معالجة الطلبات المتزايدة لتدريب الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، والمراقبة الذكية.

سد الفجوة بين الأداء والنطاق لمتطلبات البيانات الحديثة

مع استمرار نمو أحجام البيانات ، تواجه المؤسسات في الذكاء الاصطناعي وأبحاث الحوسبة عالية الأداء وتحليلات المراقبة معضلة تتمثل في أن: هذه التطبيقات تتطلب إمكانية الوصول عالي السرعة والقدرة الضخمة على حد سواء ؛ ومع ذلك ، فإن توسيع نطاق تخزين الفلاش بالكامل إلى مستوى متعدد البيتابايت مكلف ، خاصةً بالنظر إلى أن الأداء الأقصى مطلوب فقط لمجموعة فرعية من البيانات ، في حين أن أنظمة أقراص HDD فقط لا يمكنها تقديم الأداء المطلوب لأحمال العمل النشطة. تقوم "إنفورترند" بسد هذه الفجوة مع حل تخزين الفلاش الهجين EonStor GS 5024U، الذي يتميز بأداء لا مثيل له لمجموعات البيانات النشطة وقدرة هائلة للبيانات الباردة بتكلفة أقل بكثير.

حل التخزين EonStor GS 5024U: أداء رائد مع قدرة متعددة البيتابايت

يوفر نظام التخزين الموحد الأعلى أداءً في عائلة EonStor GS، EonStor GS 5024U ، ما يصل إلى 125 غيغابايت / ثانية من الإنتاجية و 2.4 مليون عملية إدخال/إخراج في الثانية لحمولات العمل التي تتطلب أداءً عاليًا. وهو يدعم كل من تكوينات الفلاش والتكوينات الهجينة. في تكوين هجين ، يمكن أن يصل GS 5024U إلى 20 بيتابايت ، مما يوفر منصة مرنة لمجموعات البيانات الساخنة والباردة على حد سواء. يساعد هذا الإعداد الهجين ودعم أقراص SSD للخلايا رباعية الأداء الاقتصادية على خفض التكاليف بأكثر من 50٪[1] مقارنةً بعمليات نشر الفلاش بالكامل. تضمن هذه القدرات أن GS 5024U يمكنه تلبية متطلبات بيئات البيانات ذات الأداء الحاسم على نطاق واسع بكفاءة.

تحقيق أقصى قدر من الكفاءة على مستوى التطبيقات

يتم تخزين مجموعات البيانات النشطة ، مثل بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي ، أو مدخلات حسابات الحوسبة عالية الأداء، أو تيارات المراقبة عالية الدقة ، على مستوى أقراص SSD ببروتوكول NVMe لضمان الوصول عالي السرعة والحفاظ على كفاءة الحوسبة أو التحليل. يمكن تصنيف النتائج التي تتم معالجتها والبيانات التي يتم الوصول إليها بشكل أقل على أقراص HDD، مما يقلل من تكاليف تخزين الفلاش بالكامل مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات على نطاق واسع.

يجمع حل GS 5024U بين الوصول عالي السرعة لأحمال العمل النشطة والقدرة الفعالة من حيث التكلفة لمجموعات البيانات الكبيرة من خلال بنية تخزين هجينة. "قال "فرانك لي"، المدير الأول لتخطيط المنتجات في "إنفورترند تكنولوجي": يمكن للحل أن يوفر ما يصل إلى 100 غيغابايت / ثانية من الإنتاجية باستخدام أقراص HDD، مما يزيد من تحسين التكاليف للمشاريع واسعة النطاق.

نبذة عن Infortrend

تخصصت شركة "إنفورترند" (المدرجة في بورصة تايوان بالرمز TWSE: 2495) في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيعها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تقدِّم حلول تخزين "إنفورترند" الأداء وإمكانية التوسع بأحدث المعايير، إضافة إلى خدمات بيانات سهلة للمستخدم، ودعم شخصي لخدمات ما بعد البيع، وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.infortrend.com

®Infortrend و®EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Infortrend Technology, Inc.؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.