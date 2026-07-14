Infortrend élargit son portefeuille de solutions d'informatique en périphérie pour prendre en charge l'évolution des charges de travail liées à l'IA et à l'informatique de périphérie

TAIPEI, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE : 2495), l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'entreprise et d'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son portefeuille de solutions d'informatique de périphérie. Structuré selon différentes catégories de solutions, ce portefeuille actualisé est conçu pour répondre aux exigences des charges de travail d'IA de périphérie, qu'il s'agisse de déploiements à nœud unique ou de déploiements en cluster hautement résilients.

Infortrend expands its edge computing portfolio to support evolving AI and edge workloads, showcasing bare metal hardware and turnkey solutions including Standalone Edge, HA Edge, and Advanced Edge configurations

Alors que les entreprises traitent de plus en plus leurs données dès leur création, une infrastructure capable de prendre en charge l'inférence IA de périphérie, la virtualisation et les applications conteneurisées est désormais une nécessité opérationnelle. Cependant, les déploiements en périphérie varient considérablement en termes de taille, d'exigences de performance et de ressources informatiques. Pour répondre à ces besoins variés, Infortrend propose une gamme complète de solutions d'informatique de périphérie, comprenant à la fois du matériel et des solutions clés en main entièrement intégrées, conçues pour s'adapter à un large éventail d'environnements opérationnels.

Solutions d'informatique de périphérie

Matériel « bare metal »

Matériel de périphérie : serveur spécialement conçu et optimisé pour les environnements de périphérie, destinés aux organisations qui préfèrent exploiter leur propre pile logicielle personnalisée.

Solutions d'IA en périphérie clés en main

Préconfigurées avec le système d'exploitation et les logiciels nécessaires à l'exécution d'applications traditionnelles et conteneurisées, ces solutions sont prêtes à être déployées rapidement dès leur sortie de l'emballage, chacune étant adaptée à des exigences différentes en matière d'évolutivité et de disponibilité.

Standalone Edge : une solution à nœud unique parfaitement adaptée aux sites distants ne disposant pas de personnel informatique dédié, offrant des capacités de calcul de niveau entreprise dans un système compact, avec une configuration et des coûts d'exploitation minimaux.

HA Edge : une solution redondante à haute disponibilité à deux nœuds, conçue pour garantir une disponibilité maximale. Cette solution garantit la continuité du fonctionnement des charges de travail en périphérie même en cas de défaillance de nœuds, ce qui en fait la solution idéale pour les sites critiques sur le plan opérationnel où les temps d'arrêt sont inacceptables.

Advanced Edge : un cluster évolutif de 3 à 5 nœuds, doté d'un basculement automatique et d'une adaptation dynamique des ressources, offrant la puissance de calcul nécessaire pour prendre en charge des charges de travail d'IA en périphérie à grande échelle.

Ces modèles de déploiement s'appuient sur deux gammes de matériel spécialement conçues, qui constituent la base de calcul de chaque solution :

KS 3000U — Équipée d'un processeur AMD EPYC™ 8004 et de deux GPU au maximum, cette gamme est optimisée pour les environnements où l'espace est limité.

— Équipée d'un processeur AMD EPYC™ 8004 et de deux GPU au maximum, cette gamme est optimisée pour les environnements où l'espace est limité. KS 5000U — Équipée de deux processeurs Intel® Xeon® ou AMD EPYC™ 9004/9005 offrant jusqu'à 320 cœurs de processeur et prenant en charge jusqu'à quatre cartes graphiques, cette gamme offre les performances requises pour les charges de travail les plus exigeantes en termes de calcul intensif.

« Le traitement des données en périphérie élimine la latence et réduit la dépendance vis-à-vis du cloud, mais les sites présentent des exigences très différentes en matière de disponibilité et d'évolutivité. Nous avons élargi notre gamme de produits pour répondre directement à ce besoin, afin que les entreprises puissent déployer l'infrastructure la mieux adaptée à leur environnement opérationnel spécifique », a déclaré Frank Lee, directeur principal de la planification des produits chez Infortrend Technology.

À propos d'Infortrend

Infortrend (TWSE : 2495) met au point et fabrique des solutions de stockage depuis 1993. En mettant l'accent sur la conception, les tests et la fabrication en interne, Infortrend propose un stockage performant et évolutif, conforme aux normes les plus récentes, des services de données conviviaux, une assistance après-vente personnalisée et un rapport qualité-prix incomparable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.infortrend.com.

Infortrend® et EonStor® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Infortrend Technology, Inc. ; les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3005341/Infortrend_202607_edge_1200x600.jpg