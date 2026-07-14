Infortrend, Gelişen Yapay Zeka ve Uç İş Yüklerini Desteklemek Üzere Uç Bilişim Portföyünü Genişletiyor

TAIPEI, 14 Temmuz 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), kurumsal depolama ve yapay zeka çözümleri alanında önde gelen bir sağlayıcı olarak, bugün uç bilgi işlem portföyünü genişlettiğini duyurdu. Farklı çözüm kategorilerine ayrılmış olan güncellenmiş ürün portföyü, tek düğümlü sistemlerden son derece dayanıklı, kümelenmiş dağıtımlara kadar uç yapay zeka iş yüklerinin gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Infortrend expands its edge computing portfolio to support evolving AI and edge workloads, showcasing bare metal hardware and turnkey solutions including Standalone Edge, HA Edge, and Advanced Edge configurations

Kuruluşlar verileri giderek daha fazla oluşturuldukları noktada işledikçe, uç yapay zeka çıkarımını, sanallaştırmayı ve konteyner tabanlı uygulamaları yönetebilen bir altyapı, operasyonel bir zorunluluk haline gelmiştir. Bununla birlikte, uç dağıtımlar ölçek, performans gereksinimleri ve BT kaynakları açısından önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Bu çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacıyla Infortrend, çok çeşitli operasyonel ortamları desteklemek üzere tasarlanmış, donanım ve tam entegre anahtar teslimi çözümleri içeren kapsamlı bir uç bilgi işlem portföyü sunmaktadır.

Kenar Bilişim Portföyü

Çıplak Metal Donanım

Edge Donanımı: Kendi özel yazılım yığınlarını çalıştırmayı tercih eden kuruluşlar için tasarlanmış, uç ortamlar için optimize edilmiş, amaca yönelik olarak geliştirilmiş sunucu.

Anahtar Teslim Uç AI Çözümleri

Geleneksel ve konteyner tabanlı uygulamaları çalıştırmak üzere işletim sistemi ve yazılımlarla önceden yapılandırılmış olan bu çözümler, kutudan çıkar çıkmaz hızlı bir şekilde devreye alınmaya hazırdır ve her biri farklı ölçek ve kullanılabilirlik gereksinimlerine göre uyarlanmıştır.

Bağımsız Edge: Özel BT personeli bulunmayan uzak tesisler için ideal olan tek düğümlü bir çözüm; minimum kurulum ve işletim masrafıyla kompakt bir sistemde kurumsal düzeyde bilgi işlem gücü sunar.

HA Edge: Maksimum çalışma süresi sağlamak üzere tasarlanmış, yedekli, iki düğümlü bir yüksek kullanılabilirlik çözümü. Bu özellik, düğüm arızaları sırasında uç iş yüklerinin kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlar; bu da, kesintinin söz konusu olamayacağı operasyonel açıdan kritik tesisler için ideal bir çözüm sunar.

Gelişmiş Edge: Otomatik yük devretme ve dinamik kaynak ölçeklendirme özelliklerine sahip, 3 ila 5 düğümlü ölçeklenebilir bir küme; büyük ölçekli uç yapay zeka iş yüklerini desteklemek için gereken yüksek performanslı hesaplama gücünü sağlar.

Bu dağıtım modellerinin temelini, her bir çözüm için bilgi işlem altyapısını sağlayan, bu amaçla özel olarak tasarlanmış iki donanım serisi oluşturmaktadır:

KS 3000U — Tek bir AMD EPYC™ 8004 işlemci ve en fazla iki GPU ile donatılmış olan bu seri, yer kısıtlı ortamlar için optimize edilmiştir.

— Tek bir AMD EPYC™ 8004 işlemci ve en fazla iki GPU ile donatılmış olan bu seri, yer kısıtlı ortamlar için optimize edilmiştir. KS 5000U — En fazla 320 CPU çekirdeğine sahip çift Intel® Xeon® veya AMD EPYC™ 9004/9005 işlemcilerle donatılmış ve en fazla dört GPU'yu destekleyen bu sistem, en zorlu ve hesaplama yoğun iş yükleri için gereken performansı sunar.

"Verilerin uçta işlenmesi gecikmeyi ortadan kaldırır ve buluta bağımlılığı azaltır; ancak farklı tesislerin çalışma süresi ve ölçek gereksinimleri birbirinden büyük ölçüde farklılık gösterir. Bu sorunu doğrudan ele almak amacıyla ürün yelpazemizi genişlettik; böylece işletmeler, tam olarak kendi operasyonel kapsamlarına uygun altyapıyı kurabilirler," dedi, Frank Lee, Infortrend Technology Ürün Planlama Kıdemli Direktörü.

Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından bu yana depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Kendi bünyesinde gerçekleştirilen tasarım, test ve üretime büyük önem veren Infortrend depolama çözümleri, en yeni standartlara uygun performans ve ölçeklenebilirlik, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişiselleştirilmiş satış sonrası destek ve rakipsiz bir değer sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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