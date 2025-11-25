LEPAS تدشّن حضورها في جنوب أفريقيا، مما يشكِّل إنجازًا جديدًا في خططها للتوسُّع العالمي

جوهانسبرغ, 25 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- في 19 نوفمبر، نظّمت Chery Group حفلاً مميزًا لإطلاق علامتها التجارية الجديدة LEPAS لمركبات الطاقة الجديدة (NEV)، تزامنًا مع إقامة مراسم توقيع الوكلاء وإطلاق العلامة التجارية، وذلك في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، ما يمثل الظهور الرسمي الأول للعلامة في السوق الجنوب أفريقي. توافد شركاء الوكالة من مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب ممثّلي وسائل الإعلام الرئيسية وخبراء صناعة السيارات وعدد من خبراء الرأي الرئيسيين (KOL) والمحليين، لحضور هذا الحدث المهم والشهادة على هذه اللحظة التاريخية.

LEPAS Debuts in South Africa, Marking a New Milestone in Its Global Expansion

وخلال العرض التقديمي للعلامة التجارية، قامت LEPAS بالتعريف بأصل العلامة التجارية وقيمها الجوهرية وفلسفتها، مقدّمة هذه الرؤية إلى الجمهور في جنوب أفريقيا. وشدّدت العلامة على أن شعارها "اجعل الأناقة أسلوب قيادتك" لا يُعدّ مجرد عبارة تسويقية، بل هو فلسفة خدمة متكاملة ترافق المستخدم في كل مرحلة من رحلته؛ بدءًا من تجربته داخل صالة العرض وصولاً إلى لحظة تسلّم المركبة. في جنوب أفريقيا، لا تُعدُّ الأناقة مفهومًا بعيدًا أو مجرد فكرة مجردة؛ بل هي أسلوب حياة يتماهى مع التفاصيل اليومية، ليضفي شعورًا بالبهجة والفخر والثقة. وهذا يعكس الطريقة التي تجسّد بها LEPAS مفهومها الفريد للأناقة في مختلف الثقافات حول العالم.

وفي مراسم توقيع الشركاء اللاحقة، قام 16 من الشركاء والوكلاء الافتتاحيين من مختلف أنحاء جنوب أفريقيا بتوقيع اتفاقيات التعاون رسميًا، مُعلنين بذلك تأسيس شبكة مبيعات LEPAS في السوق المحلي. يشكِّل هذا الإنجاز قاعدة صلبة لانطلاق مسيرة تطوير العلامة التجارية في جنوب أفريقيا، ويُجسّد عزيمة LEPAS الراسخة على تعزيز حضورها في السوق.

خلال عرض المنتجات، ظهر رسميًا طرازان رئيسان للعلامة التجارية، وهما LEPAS L4 وLEPAS L8. بنسقٍ ديناميكي وجماليات فريدة، عبّر الطرازان بأوضح صورة عن فلسفة التصميم المبتكرة للعلامة التجارية المعروفة باسم "جماليات الفهد". وأشادت ملكة جمال جنوب أفريقيا السابقة، Tansey Coetzee، بالسيارات، مؤكدةً قدرة العلامة التجارية على الجمع بين القوة الإنتاجية والتميُّز في التعبير الجمالي.

يعكس دخول LEPAS إلى جنوب أفريقيا أيضًا أحد عناصر علامتها التجارية المميزة، وهو "LEAP"، الذي يرمز ليس فقط إلى الحيوية والفطنة المستوحاة من الفهد في تصميماتها، بل أيضًا إلى طموح العلامة في القفز عبر الحدود والثقافات والأسواق المختلفة. من خلال دمج الجودة العالمية مع الخصائص الثقافية المحلية، تربط LEPAS بين التنوع وتضخّ طاقة من خلال التكامل، مقدّمة للمستهلكين في جنوب أفريقيا خيارًا جديدًا يجمع بين المعايير العالمية الفاخرة والقدرة على التكيّف مع الاحتياجات المحلية. ويُسهم هذا النهج في تعزيز النمو المتبادل بين العلامة التجارية والسوق.

تُمثل مراسم توقيع الوكلاء وإطلاق العلامة التجارية في جنوب أفريقيا، والتي جمعت بين عرض العلامة التجارية، والتعاون الاستراتيجي، والتفاعل المجتمعي، فصلاً مهمًا في مسيرة التوسّع العالمي للعلامة التجارية LEPAS. وبهذا الزخم، تسعى العلامة التجارية إلى تقديم تجربة جديدة في مجال التنقُّل بالطاقة الجديدة الفاخرة للمستخدمين حول العالم، مُتقدّمةً في رحلتها نحو التوسُّع العالمي خطوة بخطوة.

