من الإلهام إلى الواقع: فريق تصميم LEPAS يصنع تصميمًا بروح "جماليات النمر المرقَّط"

في عالم تصميم السيارات ، فإن ما يحرك الناس حقًا هو الصدى العميق بين الحساسية والعقلانية. يستمد فريق "ليباس" (LEPAS) العالمي من نخبة المصممين الإلهام من النمر المرقَّط ويأخذ الطبيعة كأساس إبداعي. إنهم يبثون فلسفة العلامة التجارية المتمثلة في شعار "استمتع بالقيادة الأنيقة" في كل التفاصيل ، حيث ينحتون المزاج المميز لـ "جماليات النمر المرقَّط" بالتفاصيل.

The flagship model of LEPAS: LEPAS L8

التصميم الخارجي: دمج القوة والأناقة

"إلهامنا يأتي من النمر المرقَّط". يستخلص فريق تصميم "ليباس" روح خطوة النمر الهادئة ، وحركته الرشيقة ، ووضعية الوقوف بتركيز للصيد، ويحول هذه التعبيرات الطبيعية للسرعة والقوة إلى شكل السيارة. وتصبح النظرة الثاقبة للنمر المرقَّط علامة مميَّزة لمصابيح السير النهارية المصممة على شكل حرف V ، التي تتسم بكونها حيوية وحادة. تتبنى الشبكة خطوطًا مستديرة ومتكاملة لإظهار القوة ، في حين أن تفاصيلها الداخلية مصنوعة بمهارة بمستوى حرفة صناعة المجوهرات ، ما يعطي نسيجًا رائعًا وأنيقًا. جنبًا إلى جنب مع الأضواء الخلفية ذات التصميم الواسع والتصميم المتصل، تشكّل هذه العناصر تصميم طراز LEPAS L8 الديناميكي واللطيف في الوقت ذاته.

التصميم الداخلي: الهدوء والراحة تحت "خط السماء"

يمثل التصميم الداخلي جوهر أناقة وروح "جماليات النمر المرقَّط". تعزل قمرة القيادة البانورامية، المستوحاة من منظر طبيعي هادئ للأفق ، الضوضاء الحضرية وتصنع جوًا مهدئًا. تعطي الشاشة منحنية الأطراف المركزية شعورًا بالتدفق مثل التيارات الطبيعية ، ما يمثل تمديدًا للخطوط البصرية السلسة. تمنح لوحة الأدوات الناعمة ذات النسيج الموجي شعورًا بالدفء والتهدئة ، في حين أن شبكات مكبرات الصوت بتصميم نمط الحصى والخطوط الحجرية الطافية تنسجم مع الإضاءة المحيطة لجلب حس الطبيعة إلى الداخل. في هذه الأجواء، تتعايش التكنولوجيا والطبيعة بشكل متناغم ، مما يخلق ملاذًا متنقلاً عصريًا وشعريًا في الوقت نفسه.

التصميم المعتمد على الألوان، والمواد والحرفية: بثّ روح الطبيعة في تجربة القيادة

يكمن التصميم المعتمد على الألوان، والمواد والحرفية في قلب "جماليات النمر المرقَّط". استكشَف الفريق الغابات والصحارى والأنهار الجليدية لتشكيل لوحة طبيعية ومبسَّطة ومعاصرة. استوحِيَت الألوان الخارجية مثل الغابة النرويجية الخضراء من أجل الهدوء ، وأشجار القيقب الأحمر الكندي من أجل الحيوية ، والمروج الاسكتلندية الخضراء من أجل رقيّ ينقل نغمات عاطفية متميزة. في الداخل ، تخلق المواد الناعمة عالية الجودة، التي تتألّف من النسيج الذي يغطي العدّادات ، والأسطح المستوحاة من الأنهار الجليدية ، وجوانب الملمس الحساسة الشبيهة بالبشرة، شعورًا الدفء والراحة ، مما يسمح بالشعور بالطبيعة في كل لمسة.

صقل فريق تصميم "ليباس" كل تفصيلة، وحفر روح العلامة التجارية المتمثلة في شعار "استمتع بالقيادة الأنيقة" في لغة "جماليات النمر المرقَّط". مع وجود "ليباس" بجانبك ، يصبح كل طريق عادي رحلة من الثقة والأناقة والإلهام.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2828826/20251120_182613.jpg