سيارةُ LEPAS L8 ترتقي بكل رحلة عائلية بفضل القيادة الأنيقة والمساحة الفاخرة

ووهو، الصين، 22 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- بالنسبة للعائلات حول العالم التي تسعى إلى أسلوب حياة راقٍ، لم تعد السيارة مجرد وسيلة نقل — بل أصبحت مساحة فاخرة تجمع بين الراحة والتحكم واللحظات المشتركة من المتعة. تدرك شركة LEPAS هذا التحول، بصفتها العلامة التجارية الجديدة كليًا لمركبات الطاقة الجديدة في مجموعة Chery. لمكانتها كعلامة تجارية مُفضلة لحياة التنقّل الأنيقة، فإن LEPAS تجمع بين الأداء والتصميم المتمحور حول الإنسان. حيث يحوّل طرازها الرائد LEPAS L8 كل رحلة — سواء كانت مغامرة على الطريق، أو عطلة نهاية أسبوع في الهواء الطلق، أو تنقلًا يوميًا — إلى تجربة أنيقة يجد فيها كل فرد من أفراد العائلة لحظته الخاصة من الراحة.

بالنسبة للأطفال، فإن سيارة LEPAS L8 هي "ملعبٌ متنقلٌ" ممتع. فالمقصورة الداخلية الفسيحة تُتيح لهم التمدد بحرية، بينما يتحول الدرج القابل للطي إلى طاولة شخصية للوجبات الخفيفة والقصص المصورة والرسوم المتحركة. يضمن التخزين الواسع والمساحة الفاخرة الاحتفاظ بالألعاب والكتب ومستلزمات التخييم مُنظمةً بأناقة، لضمان أن تبدأ كل رحلة خارجية بشعور من الحماس والاكتشاف — لتتضافر كل هذه العناصر في تقديم تجربة قيادة أنيقة بحق لكافة أفراد العائلة.

وبالنسبة لكبار السن من العائلة، فإن سيارة LEPAS L8 توفر مقصورة مريحة ومراعية لرغباتهم. فالمساحة الواسعة والفاخرة تقلل من الحاجة إلى الانحناء والإجهاد، بينما تساعدهم منطقة الأرجل الرحبة وأقمشة المقاعد الناعمة وزوايا مساند الظهر الداعمة في الاستقرار بشكلٍ مريح داخل السيارة. مع الإحساس السلِس والمستقر لأسلوب القيادة الأنيق، تصبح الرحلات الطويلة مريحةً، وكل ميل فيها يشعرك بالطمأنينة والهدوء.

وبالنسبة للأزواج، فإن سيارة LEPAS L8 تمثلُ ملاذًا متنقلًا. فيمكنهما الاسترخاء على نغمات نظام الصوت الغامر الذي يتضمن 23 مكبرًا صوتيًا، والاستمتاع بمقاعد التدليك والتهوية، ليذهب عنهما تعب اليوم بلا رجعة. تمنع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ENC (إلغاء الضوضاء البيئية) المؤثرات الخارجية، لتُنشئ جوًا هادئًا وخصوصيًا — مثاليًا لاستعادة اللحظات الجميلة والاستمتاع بوقتهما معًا.

وبالنسبة للسائق، فقد تم تصميم سيارة LEPAS L8 للتحكم السهل. بفضل النظام الهجين الفائق من مجموعة Chery، فإن السيارة تحقق معدل استهلاك منخفضًا للغاية للوقود ومدى قيادة طويلًا. يجعل مساعد الوقوف التلقائي (APA) ومساعد الوقوف عن بعد (RPA) كل عملية وقوف بالسيارة أسهل وأكثر أناقة وثقة.

في موقع التخييم، تتحول سيارة LEPAS L8 إلى "منزل متنقل". فمخرج الطاقة الخارجي يدعم تشغيل ماكينات صنع القهوة أو الشوايات أو أجهزة العرض أو حتى تشغيل قدر طهي حتى الغليان. وهكذا تصبح LEPAS رفيقًا لا يجعل حياة العائلة أسهل فحسب، بل ينشر روح القيادة الأنيقة في الحياة في أوقات الراحة.

وتفتح LEPAS آفاقًا جديدة لرحلات العائلة من خلال القيادة الأنيقة والمساحة الراقية، لتجعل كل انطلاق تجربةً أنيقة، وكل عودةٍ ذكرى جميلة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2829518/1.jpg