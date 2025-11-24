LEPAS s'implante en Afrique du Sud, marquant une nouvelle étape dans son expansion mondiale

JOHANNESBURG, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 19 novembre, la toute nouvelle marque NEV (véhicule à énergie nouvelle) du groupe Chery LEPAS a tenu une grande Cérémonie de lancement de la marque et de signature des contrats avec les concessionnaires à Johannesburg, en Afrique du Sud, marquant officiellement les débuts de la marque sur le marché sud-africain. Des concessionnaires partenaires de tout le pays, des médias grand public, des experts en automobile et des représentants locaux de la société civile se sont réunis pour assister à ce moment important.

LEPAS Debuts in South Africa, Marking a New Milestone in Its Global Expansion

Au cours de la présentation de la marque, LEPAS a expliqué aux Sud-Africains l'origine de sa marque, ses valeurs fondamentales et sa philosophie. La marque a souligné que « Drive Your Elegance » n'est pas un simple slogan, mais un principe de service intégré à l'ensemble du parcours de l'utilisateur, de l'expérience en salle d'exposition à la livraison du véhicule. En Afrique du Sud, l'élégance n'est ni distante ni abstraite ; c'est une attitude qui s'intègre dans la vie quotidienne, apportant joie, fierté et confiance. C'est ainsi que LEPAS fait vivre son sens unique de l'élégance à travers les cultures du monde entier.

Lors de la cérémonie de signature qui a suivi, 16 partenaires distributeurs inauguraux de toute l'Afrique du Sud ont officiellement signé des accords de coopération, marquant ainsi l'établissement du réseau de vente LEPAS sur le marché local. Cette étape jette des bases solides pour le développement de la marque en Afrique du Sud et démontre une fois de plus la détermination de LEPAS à cultiver le marché en profondeur.

Lors de la présentation des produits, deux modèles principaux, LEPAS L4 et LEPAS L8, ont fait leur apparition officielle. Avec des proportions dynamiques et une esthétique distinctive, les deux modèles expriment de manière éclatante la philosophie de conception de la marque : Leopard Aesthetics. L'ancienne Miss Afrique du Sud Tansey Coetzee, a fait l'éloge des véhicules, renforçant les capacités de la marque en matière de solidité des produits et d'expression esthétique.

L'entrée de LEPAS en Afrique du Sud reflète également l'un des éléments de sa marque,« LEAP », qui symbolise non seulement le dynamisme du léopard incarné dans son design, mais aussi l'ambition de la marque de franchir les frontières, les cultures et les marchés. En intégrant la qualité mondiale aux caractéristiques culturelles locales, LEPAS crée des liens grâce à la diversité et donne de l'énergie grâce à l'intégration, offrant aux consommateurs sud-africains une nouvelle option qui concilie les normes mondiales et l'adaptabilité locale. Cette approche favorise la croissance mutuelle entre la marque et le marché.

Le lancement de la marque en Afrique du Sud et la cérémonie de signature des contrats avec les distributeurs, qui intègrent la présentation de la marque, la coopération stratégique et l'engagement communautaire, marquent un chapitre important dans l'expansion mondiale de LEPAS. Forte de cet élan, la marque vise à offrir aux utilisateurs du monde entier une nouvelle expérience en matière de mobilité haut de gamme à base de nouvelles énergies, en avançant pas à pas sur la voie du développement mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2830794/01.jpg