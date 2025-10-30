Mobileye توسّع بصمتها في الهند ، وتتعاون مع VVDN Technologies لتوطين تقنية أنظمة مساعدة السائق المتقدمة من الجيل التالي للهند وما وراءها

الشركتان ستعملان على توطين المكونات الرئيسية من Mobileye Tech لتسريع جهود "صنع في الهند" لدعم مصنّعي المعدات الأصلية الهنود

جوروجرام، الهند, 30 أكتوبر / تشرين أول 2025 /PRNewswire/ -- https://www.vvdntech.com/ أعلنت اليوم شركة "موبايل آي" (Mobileye) ، الرائدة عالميًا في أنظمة مساعدة السائق المتقدمة وتقنيات القيادة الذاتية ، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع "[في في دي إن] تكنولوجيز برايفت ليمتد" (VVDN Technologies Pvt. Ltd.)، وهي شركة هندية رائدة في مجال الخدمات الهندسية والتصنيعية من الدرجة الأولى ، لتوطين وتقديم تقنيات أنظمة مساعدة السائق المتقدمة من "موبايل آي" لشركات صناعة السيارات في الهند. يهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرة "موبايل آي" العالمية في المنتجات والأنظمة مع قدرات "في في دي إن" المحلية في الهندسة والاختبار والإنتاج لتطوير وتوطين والاستعداد لتصنيع لتقنيات أنظمة مساعدة السائق المتقدمة في الهند.

Vivek Bansal (VVDN) and Elie Luskin (Mobileye) signing the MoU to localize next-generation ADAS technologies in India

دخلت سوق السيارات في الهند حقبة جديدة من السلامة والتكنولوجيا ، مدفوعة بالتغيير التنظيمي ، وزيادة الطلب على المستهلكين وأجندة "صنع في الهند" و "الاكتفاء الذاتي في الهند". قامت "موبايل آي" بشحن أكثر من 200 مليون وحدة نظام على الرقائق في جميع أنحاء العالم وتقوم بتشغيل بعض أنظمة مساعدة السائق المتقدمة الأكثر تقدمًا العاملة على الطرق اليوم. هذه الاتفاقية تجمع خارطة طريق المنتجات العالمية لشركة "موبايل آي" مع قدرات الهندسة والتصنيع المحلية العميقة لشركة "في في دي إن" ، مما يتيح تسريع وقت الطرح في السوق والتخصيص لصنّاع السيارات الهنود ومنصاتهم الجاهزة للتصدير.

تخطط "موبايل آي" و "في في دي إن" لتوطين حلول أنظمة مساعدة السائق المتقدمة الرئيسية ، بما في ذلك الأنظمة المبنية على عائلة EyeQ™ من الرقائق وأجهزة الاستشعار المرتبطة بها ، حيث تدعم "في في دي إن" التوطين والاختبار والاستعداد للإنتاج في الهند.

قال "إيلي لوسكين"، نائب الرئيس للهند بشركة "موبايل آي": "الهند هي أولوية استراتيجية بالنسبة لنا". قال "فيفيك بانسل"، مؤسس ورئيس "[في في دي إن] تكنولوجيز": "نحن نبني منظومة محلية قوية، وتعد "في في دي إن" جزءًا مهمًا من هذه الرؤية. يساعد هذا الإعلان على تسريع مهمتنا لجلب السلامة من الطراز العالمي وذكاء القيادة إلى طرق الهند ، مع ترسيخ قدرات تصنيعية يمكن أن تدعم كل من البرامج الهندية والعالمية."

"نحن فخورون بالعمل مع "موبايل آي" على تعميق بصمتها المحلية". إن قاعدتنا الهندسية والتصنيعية القوية ، جنبًا إلى جنب مع قيادة "موبايل آي" في أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ، تخلق عرضًا مقنعًا لمستقبل صناعة السيارات في الهند.

مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة في جلب تقنيات أنظمة مساعدة السائق المتقدمة وتقنيات القيادة الذاتية من المختبر إلى الطرق الواقعية ، تقدم "موبايل آي" حلولاً مثبتة عالميًا وقابلة للتكيف محليًا. تتوقع "موبايل آي"، التي تم تصميمها من أجل السلامة والكفاءة والقدرة على التوسع والفعالية من حيث التكلفة ، من خلال الاستفادة من أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي ، احتياجات صناعة السيارات الهندية المتطورة بسرعة.

نبذة عن Mobileye

تتصدر شركة "موبايل آي" (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز Nasdaq : MBLY ) ثورة التنقل عبر تقنيات القيادة الذاتية وتقنيات مساعدة السائق، وتسخير خبرتها العالمية الشهيرة في الذكاء الاصطناعي، والرؤية الحاسوبية، وتطوير الخرائط، والبرمجيات والأجهزة المتكاملة. منذ تأسيس الشركة في عام 1999 ، ساعدت "موبايل آي" على تبنّي أنظمة مساعدة السائق المتقدمة التي تعزز سلامة القيادة على نطاق واسع ، بينما كانت رائدة في تقنيات رائدة مثل تقنية REM™ لتطوير الخرائط عبر التعهيد الجماعي ، واستشعار True Redundancy™ ، والسلامة الحساسة للمسؤولية. هذه التقنيات تدفع مجاليّ أنظمة مساعدة السائق المتقدمة و القيادة الذاتية نحو مستقبل التنقل ، ما يدعم تمكين السيارات ذاتية القيادة وحلول التنقل على نطاق واسع ، بالإضافة إلى دعم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة الرائدة في الصناعة. حتى عام 2024 ، تم بناء أكثر من 200 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم مع تقنية EyeQ من "موبايل آي" في داخلها. منذ عام 2022 ، تم إدراج "موبايل آي" بشكل مستقل عن شركة "إنتل" ( Intel ) (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز Nasdaq : INTC ) ، التي تحتفظ بملكية الأغلبية.

" Mobileye "، وشعار Mobileye وأسماء منتجات "موبايل آي" هي علامات تجارية مسجلة لشركة "موبايل آي جلوبال" ( Mobileye Global ). كل العلامات التجارية الأخرى هي ملك لمالكيهم المعنيين.

نبذة عن VVDN Technologies

تأسست شركة "في في دي إن" في عام 2007، وهي شركة ابتكارات تكنولوجية، تُركز بشكل أساسي على خدمات البرمجيات؛ وهندسة المنتجات؛ وخدمات التصنيع. يقع المقر الرئيسي لشركة "في في دي إن" في الهند في جورجاون، ويقع مقرها الرئيسي في أمريكا الشمالية في فيرمونت، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. تتواجد "في في دي إن" في جميع أنحاء العالم، ولها مكاتب في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وفيتنام وكوريا الجنوبية واليابان. مع وجود 11 مركزًا مُتقدمًا للبحث والتطوير، فإن شركة "في في دي إن" مُجهزة تجهيزًا كاملاً لتصميم وتطوير واختبار الأجهزة والمعدات الميكانيكية والبرمجيات الكاملة اللازمة لتقديم مُنتَج أو حل كامل. تقع مُنشآت التصنيع السبعة لشركة "في في دي إن" في مانيسار؛ وجورجاون وبولاتشي في تاميل نادو بالهند، والتي تشمل منشآت داخلية هي الأفضل في فئتها تضم مصنع لتقنية التركيب السطحي؛ ومصنع للقولبة والتشكيل؛ والقولبة بالحقن؛ وصب القوالب؛ والطلاء بالمسحوق؛ والصفائح المعدنية؛ ومصنع لتجميع المنتجات؛ ومختبرات لاعتماد المنتجات. تُقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات بدءًا من الأجهزة إلى الميكانيكا، ومن البرمجيات المدمجة إلى السحابة والتطبيقات، ومن الاختبار والتحقُّق إلى الأتمتة بالإضافة إلى التصنيع الضخم لعملائها حول العالم.

https://mma.prnewswire.com/media/2808050/VVDN_and_Mobileye_MOU.jpg