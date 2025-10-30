Mobileye étend sa présence en Inde et collabore avec VVDN Technologies pour localiser la technologie ADAS de nouvelle génération pour l'Inde et au-delà

Les entreprises vont localiser des composants clés de la technologie Mobileye afin d'accélérer la fabrication en Inde pour servir les équipementiers indiens

GURUGRAM, Inde, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Mobileye Global Inc. (NASDAQ : MBLY), leader mondial des systèmes avancés d'aide à la conduite et des technologies de conduite autonome, a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord avec VVDN Technologies Pvt. Ltd, une société indienne de premier plan spécialisée dans les services d'ingénierie et de fabrication, en vue de localiser et de proposer les technologies ADAS et de sécurité de Mobileye aux constructeurs automobiles basés en Inde. Cette collaboration associe l'expertise mondiale de Mobileye en matière de produits et de systèmes aux capacités locales de VVDN en matière d'ingénierie, d'essais, de validation et de production, afin de faire progresser la conception, la localisation et la préparation à la fabrication des technologies ADAS en Inde.

Vivek Bansal (VVDN) and Elie Luskin (Mobileye) signing the MoU to localize next-generation ADAS technologies in India

Le marché automobile indien est entré dans une nouvelle ère en matière de sécurité et de technologie, sous l'impulsion des changements réglementaires, de la demande croissante des consommateurs et des programmes Made-in-India et Atmanirbhar Bharat. Mobileye a livré plus de 200 millions de systèmes sur puce (SoC) dans le monde et équipe certains des systèmes ADAS les plus avancés sur la route aujourd'hui. Cet accord associe la feuille de route produit mondiale de Mobileye aux capacités locales d'ingénierie et de fabrication de VVDN, ce qui permet d'accélérer la mise sur le marché et la personnalisation pour les constructeurs automobiles indiens et leurs plateformes prêtes à l'exportation.

Mobileye et VVDN prévoient de localiser des solutions ADAS clés, notamment des systèmes construits sur la gamme de puces EyeQ™ et les capteurs associés, VVDN prenant en charge l'ingénierie, les essais et la préparation à la production en Inde.

« L'Inde est une priorité stratégique pour nous », a déclaré Elie Luskin, vice-président de Mobileye pour l'Inde. « Nous construisons un écosystème local fort, et VVDN est un élément important de cette vision. Cette annonce contribue à accélérer notre mission, qui est d'apporter une sécurité et une intelligence de conduite de classe mondiale sur les routes indiennes, tout en établissant des capacités de fabrication en mesure de soutenir des programmes indiens et mondiaux. »

« Nous sommes fiers de travailler avec Mobileye car cela renforce son implantation locale », a déclaré Vivek Bansel, fondateur et président de VVDN Technologies. « Notre solide base d'ingénierie et de fabrication, associée au leadership de Mobileye dans le domaine des systèmes d'aide à la conduite (ADAS), constitue une proposition convaincante pour l'avenir de l'automobile en Inde. »

Avec plus de 25 années d'expérience dans le domaine des technologies ADAS et de conduite autonome, du laboratoire aux routes réelles, Mobileye fournit des solutions qui ont fait leurs preuves au niveau mondial et qui sont adaptables au niveau local. Conçues pour offrir sécurité, efficacité, évolutivité et rentabilité, en s'appuyant sur les dernières avancées en matière d'IA, les solutions de Mobileye anticipent les besoins de l'industrie automobile indienne, qui évolue rapidement.

À propos de Mobileye

Mobileye (NASDAQ MBLY) mène la révolution de la mobilité grâce à ses technologies de conduite autonome et d'aide à la conduite, exploitant une expertise de renommée mondiale en matière d'intelligence artificielle, de vision par ordinateur, de cartographie et de logiciels et matériels intégrés. Depuis sa création en 1999, Mobileye a permis l'adoption à grande échelle de systèmes avancés d'aide à la conduite qui renforcent la sécurité au volant, tout en étant le pionnier de technologies révolutionnaires telles que la cartographie participative REM™, les capteurs True Redundancy™ et la sécurité axée sur la responsabilité (RSS). Ces technologies font progresser les domaines de l'ADAS et des véhicules autonomes vers le futur de la mobilité - permettant d'offrir des solutions de véhicules autonomes et de mobilité à grande échelle, et alimentant des systèmes avancés d'aide à la conduite à la pointe de l'industrie. En 2024, plus de 200 millions de véhicules dans le monde avaient été équipés de la technologie EyeQ de Mobileye. Depuis 2022, Mobileye est cotée indépendamment d'Intel (Nasdaq : INTC), qui conserve la majorité des parts.

« Mobileye », le logo Mobileye et les noms de produits Mobileye sont des marques déposées de Mobileye Global. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos de VVDN Technologies

Fondée en 2007, VVDN est une société d'innovation technologique qui se concentre principalement sur les services logiciels, l'ingénierie de produits et les services de fabrication. Le siège indien de VVDN est situé à Gurgaon, en Inde, et son siège nord-américain est situé à Fremont, en Californie, aux États-Unis. VVDN est présente dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Vietnam, en Corée du Sud et au Japon. Avec 11 centres de R&D avancés, VVDN est entièrement équipée pour concevoir, développer et tester l'ensemble du matériel, de la mécanique et des logiciels requis pour un produit ou une solution complète. Les huit sites de production de VVDN sont situés à Manesar, Gurgaon et Pollachi, dans le Tamil Nadu, en Inde, et comprennent une usine SMT, une usine de moules et d'outillage, une usine de moulage par injection, une usine de moulage sous pression, une usine de revêtement par poudre, une usine de tôlerie, une usine d'assemblage de produits et des laboratoires de certification de produits, qui sont les meilleurs de leur catégorie. L'entreprise propose à ses clients internationaux une gamme complète de services allant du matériel à la mécanique, des logiciels embarqués à l'informatique en nuage et aux applications, des essais et de la validation à l'automatisation, ainsi qu'à la fabrication en série.

