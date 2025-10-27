إطلاق Vyonix أجهزة الكمبيوتر المحمولة المصممة والمصنعة بالكامل في الهند في المؤتمر الهندي للجوال (IMC) 2025

جوروجرام، الهند, 27 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- أطلقت Vyonix أول أجهزة كمبيوتر محمولة مصممة ومصنعة بالكامل في الهند خلال المؤتمر الهندي للجوال (IMC) 2025. صُممت هذه الأجهزة وهُندست وصُنعت بالكامل في الهند لشركة Vyonix من قِبل VVDN Technologies، وهي شركة عالمية رائدة في تقديم البرمجيات وهندسة المنتجات وخدمات وحلول تصنيع الإلكترونيات. وتجسّد أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه التزام VVDN بالابتكار والجودة ورؤية التصميم والتصنيع في الهند.

تعمل أجهزة Vyonix بأحدث معالجات Intel® Core™ (المتوفرة في إصدارات i3 و i5 و i7 من الجيلين الثاني عشر والثالث عشر)، وتوفر أداءً قابلاً للتوسّع يتلاءم مع احتياجات المستخدمين. تتوفر الأجهزة في سلاسل: Lite و Everyday و Performance و Premium . بدءاً من الإنتاجية اليومية إلى الترفيه الغامر والحوسبة المتقدمة، توفر Vyonix التوازن المثالي بين السرعة والكفاءة والموثوقية. تجمع أجهزة Vyonix المحمولة بين التصميم العصري الأنيق والهندسة القوية. صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات الطلاب والمهنيين والشركات، حيث تعيد Vyonix تعريف تجربة الحوسبة مع التركيز على الأداء وسهولة الاستخدام والأمان.

تعتمد أجهزة Vyonix على مكونات محلية بالكامل عبر جميع مراحل الإنتاج، بدءاً من التصميم والهندسة والاختبار وصولاً إلى تجميع لوحات الدوائر المطبوعة ( PCBA ) والتجميع النهائي. وبهذا تضمن إضافة قيمة محلية كاملة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية. توفر Vyonix ضماناً شاملاً لمدة 5 سنوات وشبكة دعم عالمية مخصصة، مع جودة عالمية تُبرز قدرات الهند المتنامية في التكنولوجيا المتقدمة.

أميت ساهاران، نائب الرئيس الأول للمبيعات في VVDN Technologies : "تُجسّد أجهزة Vyonix المحمولة التميز الهندسي لـ VVDN والتزامها بتعزيز منظومة الإلكترونيات في الهند. تُمكّن هذه الأجهزة الشركاء من طرح أجهزة كمبيوتر محمولة متطورة مُصنّعة محلياً إلى السوق بسرعة وبثقة تامة. تجمع Vyonix بين التصميم المتميز والأداء العالي والموثوقية التامة، لإعادة تعريف تجربة الحوسبة حقاً."

تتوفر أجهزة Vyonix المحمولة أيضاً لمُصنّعي المعدات الأصلية ( OEM ) بنظام العلامة البيضاء، مما يُمكّن الشركاء من طرح حلول حوسبة عالية الجودة ومُصنّعة محلياً تحت علاماتهم التجارية الخاصة، مع الاستفادة من قدرات VVDN القوية في التصميم والهندسة والتصنيع. ستتوفر أجهزة Vyonix المحمولة بدءاً من الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2025.

للمزيد من المعلومات والتواصل، يُرجى زيارة www.vyonix.in أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني .[email protected]

