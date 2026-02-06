MondeVita achève l'acquisition de Caruso

ITTIKAR, la banque d'affaires native IA du groupe Mondevo, a agi en tant que conseiller exclusif, déployant son intelligence artificielle propriétaire tout au long du processus de diligence raisonnable et d'exécution.

ABU DHABI, Émirats arabes unis et MILAN, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- MondeVita, la division de luxe et de style de vie du groupe Mondevo, a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Raffaele Caruso S.p.A. auprès de Lanvin Group. La transactiona été réalisée par l'intermédiaire de MondeVita Italy S.r.l. et fait de Caruso, la pierre angulaire de la plateforme de luxe de MondeVita. Fondé en 1964 à Soragna (Parme), Caruso est l'un des principaux fabricants internationaux de vêtements de luxe pour hommes. Plus de 450 artisans combinent un savoir-faire ancestral avec des techniques de production contemporaines, au service des plus grandes maisons de mode mondiales et, par le biais de la marque Caruso, d'un réseau de détaillants de vêtements pour hommes les plus raffinés au monde. L'entreprise génère des revenus annuels d'environ 35 millions d'euros.

Le rôle d'ITTIKAR

ITTIKAR, la banque d'affaires du groupe Mondevo dédiée aux bureaux familiaux, a joué le rôle de conseiller exclusif tout au long de la transaction. Développé par Mondevo Tech, la division technologique interne du groupe comprenant plus de 40 ingénieurs en IA à Singapour, ITTIKAR a déployé des agents d'IA exclusifs pour effectuer une vérification préalable complète des états financiers, de la gouvernance d'entreprise, de l'immobilier, de la fiscalité, de la main-d'œuvre et des contrats commerciaux.

Des centaines de documents ont été analysés avec un niveau de rapidité, de profondeur et de cohérence qui a sensiblement amélioré l'efficacité de la prise de décision et de l'exécution. La transaction Caruso sert de preuve de concept pour le modèle d'ITTIKAR, démontrant comment l'architecture native de l'IA peut augmenter de manière significative les capacités traditionnelles de banque d'affaires dans des acquisitions complexes et transfrontalières.

Commentaire sur le leadership

Hussam Otaibi, fondateur du groupe Mondevo, a déclaré : « Caruso incarne tout ce que MondeVita représente : un patrimoine authentique, un savoir-faire de classe mondiale et une identité nationale forte avec une résonance mondiale. Ce qui distingue cette transaction, c'est le rôle joué par ITTIKAR : de la diligence raisonnable à l'exécution, nos capacités natives en matière d'IA ont permis d'atteindre un niveau d'analyse approfondie et rapide qui n'aurait pas été possible avec des approches conventionnelles. Cela représente l'avenir des transactions pour les family offices. »

Fabio Brambilla, cofondateur et président-directeur général du groupe Mondevo, a ajouté : « Caruso est précisément le type d'entreprise pour lequel MondeVita a été créée - une entreprise où la tradition, le savoir-faire artisanal et l'identité de la marque convergent vers un produit de luxe de première classe. L'opportunité et la capacité de déployer l'intelligence artificielle d'ITTIKAR dans l'ensemble du processus, ont façonné à la fois notre conviction et la structure de cette transaction. Nous nous réjouissons à présent de travailler avec Marco Angeloni et son équipe pour révéler tout le potentiel de Caruso, tout en continuant à développer le portefeuille de produits de luxe et de style de vie de MondeVita. »

Fabio Brambilla sera président de Caruso et de MondeVita. Marco Angeloni est confirmé au poste de président-directeur général et deviendra un actionnaire minoritaire, soulignant ainsi l'alignement à long terme. L'équipe de direction actuelle et le directeur de la création Max Kibardin restent en place. Le mandat de MondeVita va au-delà de cette acquisition. La division est positionnée pour construire un portefeuille de marques patrimoniales exceptionnelles dans les secteurs des produits de luxe, des boissons haut de gamme, de l'hôtellerie et du bien-être - des secteurs qui restent traditionnellement fragmentés et riches en opportunités, où la propriété à long terme, les capacités partagées et l'excellence opérationnelle peuvent générer une valeur durable.

À propos de MondeVita

MondeVita est la division « lifestyle » et « luxe » du groupe Mondevo, qui se concentre sur l'acquisition, le développement et la valorisation de marques patrimoniales dans le domaine des produits de luxe, des boissons premium, de l'hôtellerie et du bien-être. L'acquisition de Caruso représente le premier investissement majeur de MondeVita.

À propos d'ITTIKAR

ITTIKAR, dont le siège se trouve à Abu Dhabi Global Market, est la première banque d'affaires AInative au monde, conçue exclusivement pour les family offices. Développé par Mondevo Tech, ITTIKAR déploie un agent IA dédié par family office, offrant des services optimisés par l'IA en matière de création d'opportunités commerciales, de diligence raisonnable, de conseil en transactions et de suivi de portefeuille.

À propos de Raffaele Caruso S.p.A.

Fondé en 1964, Raffaele Caruso S.p.A. est un fabricant italien de vêtements sartoriaux haut de gamme dont le siège se trouve à Soragna, dans la province italienne de Parme. La sociétéest au service des plus grandes maisons de mode internationales et développe la marque Caruso, définie par sa philosophie Playful Elegance. Avec plus de 450 employés, Caruso allie l'excellence artisanale à l'échelle industrielle et à une identité de marque forte.

À propos du groupe Mondevo

Le groupe Mondevo est une société holding multidivisionnelle dont le siège se trouve à Abu Dhabi et qui opère à l'intersection de la technologie, de l'investissement et du style de vie. Les divisions du groupe couvrent la gestion de patrimoine, le capital-risque, le luxe et le style de vie, ainsi que les plateformes technologiques fondamentales. La mission de Mondevo est d'exploiter les capacités natives de l'IA et un réseau mondial de familles très fortunées pour créer des entreprises durables dans des secteurs où les barrières à l'entrée sont élevées et où le potentiel de croissance à long terme est important.

Personne-ressource : Relations avec les investisseurs [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2821247/Mondevo_Group_Logo.jpg