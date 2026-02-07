MondeVita schließt die Übernahme von Caruso ab

ITTIKAR, die auf KI basierende Handelsbank der Mondevo Group, fungiert als exklusiver Berater und setzt eigene künstliche Intelligenz bei der Due-Diligence-Prüfung und Ausführung ein

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate und MAILAND, 7. Februar 2026 /PRNewswire/ -- MondeVita, die Lifestyle- und Luxusabteilung der Mondevo Group, gab heute den Abschluss der Übernahme von Raffaele Caruso S.p.A. von der Lanvin Group bekannt. Die Transaktion wurde über MondeVita Italy S.r.l. abgewickelt und etabliert Caruso als Grundpfeiler der Luxusplattform von MondeVita. Caruso wurde 1964 in Soragna (Parma) gegründet und zählt zu den weltweit führenden Herstellern von luxuriöser Herrenmode. Mehr als 450 Fachkräfte verbinden altehrwürdige Handwerkskunst mit modernen Produktionstechniken und beliefern weltweit führende Modehäuser und über die Marke Caruso – ein kuratiertes Netz der besten Herrenmodehäuser der Welt. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 35 Millionen Euro.

Die Rolle von ITTIKAR

ITTIKAR, die auf KI basierende Handelsbank der Mondevo Group, die sich auf Family Offices spezialisiert hat, fungierte während der gesamten Transaktion als exklusiver Berater. Entwickelt wurde ITTIKAR von MondovoTech, der internen Technologieabteilung der Gruppe, der mehr als 40 KI-Ingenieure in Singapur angehören. ITTIKAR setzte proprietäre KI-Agenten ein, um eine umfassende Due Diligence in den Bereichen Finanzberichte, Unternehmensführung, Immobilien, Steuern, Personal und Handelsverträge durchzuführen.

Hunderte von Dokumenten wurden mit einer Geschwindigkeit, Tiefe und Konsistenz analysiert, die die Entscheidungsfindung und die Effizienz der Ausführung wesentlich verbesserte. Die Caruso-Transaktion dient als Proof-of-Concept für das Modell von ITTIKAR und zeigt, wie eine KI-native Architektur das traditionelle Merchant Banking bei komplexen, grenzüberschreitenden Akquisitionen sinnvoll ergänzen kann.

Kommentare der Geschäftsleitung

Hussam Otaibi, Gründer der Mondevo Group, kommentiert: „Caruso verkörpert alles, wofür MondeVita steht: authentisches Erbe, Handwerkskunst von Weltklasse und eine starke nationale Identität mit globaler Resonanz. Das Besondere an dieser Transaktion ist die Rolle von ITTIKAR. Von der Due Diligence bis hin zur Ausführung ermöglichten unsere KI-Fähigkeiten ein Maß an analytischer Tiefe und Geschwindigkeit, das mit konventionellen Ansätzen nicht zu erreichen gewesen wäre. Dies ist die Zukunft der Geschäftsabwicklung für Family Offices."

Fabio Brambilla, Mitbegründer und Chief Executive Officer der Mondevo Group, fügte an: „Caruso ist genau die Art von Unternehmen, für die MondeVita geschaffen wurde: ein Unternehmen, in dem Tradition, handwerkliches Können und Markenidentität zu einem erstklassigen Luxusprodukt verschmelzen. Die Möglichkeit und Fähigkeit, die KI-basierten Erkenntnisse von ITTIKAR über den gesamten Prozess hinweg einzusetzen, hat sowohl unsere Überzeugung als auch die Struktur dieser Transaktion geprägt. Wir freuen uns nun darauf, gemeinsam mit Marco Angeloni und seinem Team das volle Potenzial von Caruso zu erschließen und zugleich das Luxus- und Lifestyle-Portfolio von MondeVita weiter auszubauen."

Fabio Brambilla wird die Funktion des Chairman von Caruso und MondeVita übernehmen. Marco Angeloni wird als Chief Executive Officer bestätigt und wird Minderheitsaktionär, um die langfristige Ausrichtung zu untermauern. Das bestehende Managementteam und Creative Director Max Kibardin bleiben in ihren jeweiligen Positionen. Das Mandat von MondeVita reicht über diese Übernahme hinaus. Der Geschäftsbereich ist darauf ausgerichtet, ein Portfolio außergewöhnlicher Traditionsmarken in den Bereichen Luxusgüter, Premium-Getränke, Gastgewerbe und Wellness aufzubauen – Sektoren, die traditionell fragmentiert und reich an Möglichkeiten sind und in denen eine langfristige Eigentümerschaft, gemeinsame Kompetenzen und operative Exzellenz nachhaltigen Wert schaffen können.

Informationen zu MondeVita

MondeVita ist die Lifestyle- und Luxussparte der Mondevo Group, die sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Aufwertung von Traditionsmarken in den Bereichen Luxusgüter, Premium-Getränke, Gastgewerbe und Wellness konzentriert. Die Übernahme von Caruso ist die erste größere Investition von MondeVita.

Informationen zu ITTIKAR

ITTIKAR, mit Hauptsitz in Abu Dhabi Global Market, ist die weltweit erste AInative Merchant Bank, die ausschließlich für Family Offices gegründet wurde. Die von MondevoTech aufgebaute ITTIKAR setzt einen dedizierten KI-Agenten pro Family Office ein und bietet KI-gestützte Dienstleistungen in den Bereichen Deal Origination, Due Diligence, Transaktionsberatung und Portfolioüberwachung.

Informationen zu Raffaele Caruso S.p.A.

Das 1964 gegründete Unternehmen Raffaele Caruso S.p.A. ist ein italienischer Hersteller von hochwertigen Kleidungsstücken mit Hauptsitz in Soragna in der italienischen Provinz Parma. Das Unternehmen beliefert weltweit führende Modehäuser und entwickelt die Marke Caruso, die sich durch ihre Philosophie Playful Elegance definiert. Mit mehr als 450 Beschäftigten verbindet Caruso handwerkliche Exzellenz mit industrieller Größe und einer starken Markenidentität.

Informationen zur Mondevo Group

Die Mondevo Group ist eine multidisziplinäre Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Abu Dhabi, die an der Schnittstelle von Technologie, Investment und Lifestyle tätig ist. Die Geschäftsbereiche der Unternehmensgruppe umfassen Vermögensverwaltung, Wagniskapital, Luxus und Lifestyle sowie grundlegende Technologieplattformen. Mondevo widmet sich der Aufgabe, KI-Fähigkeiten und ein globales Netzwerk von sehr vermögenden Familien zu nutzen, um nachhaltige Unternehmen in Sektoren mit hohen Eintrittsbarrieren und einem starken langfristigen Wachstumspotenzial aufzubauen.

