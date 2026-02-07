MondeVita 完成收購 Caruso

ITTIKAR 為 Mondevo Group 旗下以人工智能為核心的商業銀行，於是次交易中擔任獨家財務顧問，並在盡職審查及交易執行過程中，全面應用其自主研發的人工智能技術。

阿聯酋阿布扎比和米蘭2026年2月8日 /美通社/ -- Mondevo Group 旗下生活品味及奢華業務部門 MondeVita 今日宣佈，已完成向 Lanvin Group 收購 Raffaele Caruso S.p.A. 的交易。 是次交易透過 MondeVita Italy S.r.l. 完成，並確立 Caruso 成為 MondeVita 奢華品牌平台的核心基石。 Caruso 於 1964 年在意大利帕爾馬省索拉尼亞 (Soragna) 創立，是全球頂尖的高級男士訂製服裝製造商之一。 超過 450 位工藝匠人將歷久彌新的傳統手工藝，與現代化生產技術完美結合，既為多個國際頂級時尚品牌提供製衣服務，亦透過 Caruso 自家品牌，向全球最頂尖的男裝零售商網絡供應產品。 公司每年營業額約為 3,500 萬歐元。

ITTIKAR 的角色 TTIKAR 為 Mondevo Group 旗下 以人工智能為核心、專為家族辦公室提供服務的商業銀行，在整個交易過程中擔任獨家財務顧問。 ITTIKAR 由 Mondevo Tech 開發——該公司為集團駐新加坡的內部科技部門，擁有逾 40 名 AI 工程師——並部署其 專有的人工智能代理 (AI agents)，就財務報表、公司管治、房地產、稅務、人力資源及商業合約等範疇進行全面盡職審查。

數以百計的文件經由系統分析，其速度、深度及一致性大幅提升了決策質素及交易執行效率。 Caruso 交易亦驗證了 ITTIKAR 的運作模式，展示 以人工智能為核心的架構 如何在複雜的跨境收購中，有效強化傳統商業銀行的能力。

領導層評論 Mondevo Group 創辦人 Hussam Otaibi 表示：「Caruso 完美呈現了 MondeVita 的品牌精髓：源遠流長的傳統、頂尖工藝，以及兼具本土特色與國際影響力的品牌形象。 此交易的特色在於 ITTIKAR 所扮演的角色——從盡職審查到交易執行，以人工智能為核心的能力 提供了傳統方法難以達到的分析深度與速度。 這就是家族辦公室交易的未來模式。」

Mondevo Group 聯合創辦人兼行政總裁 Fabio Brambilla 補充道：「Caruso 正正是 MondeVita 成立以來致力培育的企業類型——一間將傳統、精湛工藝與品牌特色融合，打造頂級奢華產品的公司。 正是因為能夠在整個交易過程中運用 ITTIKAR 以人工智能為核心的洞察分析，這不僅增強了我們的信心，也塑造了此次交易的整體架構。 我們現正期待與 Marco Angeloni 及其團隊攜手合作，一同發掘 Caruso 的最大潛力，並持續拓展 MondeVita 的奢華與生活品味業務版圖。」

Fabio Brambilla 將出任 Caruso 及 MondeVita 的主席。 Marco Angeloni 將擔任行政總裁，並成為少數股東，以彰顯雙方的長期合作承諾。 現有管理團隊及創意總監 Max Kibardin 將繼續留任。 MondeVita 的發展策略不僅限於此次收購。 該部門的定位是打造涵蓋奢侈品、高級飲品、酒店餐旅及健康生活等領域的卓越傳統品牌組合——這些行業仍然較為分散，有龐大商機，而透過長期持有、資資源共享及卓越營運，可創造持久價值。

關於 MondeVita

MondeVita 是 Mondevo Group 旗下的生活品味與奢華業務部門，專門收購、發展及提升涵蓋奢侈品、高級飲品、酒店及健康生活等領域的傳統品牌。 收購 Caruso 標誌着 MondeVita 的首個重大投資項目。

關於 ITTIKAR

ITTIKAR 總部設於阿布扎比國際金融中心，是全球首間專為家族辦公室創立的生成式人工智能商人銀行。 ITTIKAR 由 Mondevo Tech 開發，為每個家族辦公室配備專屬人工智能系統，提供由人工智能強化的交易來源開發、盡職審查、交易諮詢及投資組合監控服務。

關於 Raffaele Caruso S.p.A.

Raffaele Caruso S.p.A. 創立於 1964 年，是一家意大利高級男裝訂製製造商，總部位於意大利帕爾馬省的索拉尼亞。 公司服務多個國際頂尖時尚品牌，並發展自家 Caruso 品牌，以玩味優雅為核心理念 。 Caruso 擁有逾 450 名員工，將傳統工藝精湛與工業化生產規模結合，並擁有鮮明的品牌形象。

關於 Mondevo Group

Mondevo Group 是一家總部設於阿布扎比的多元化控股公司，業務橫跨科技、投資及生活品味領域。 集團旗下業務涵蓋財富管理、創業投資、奢華及生活品味，以及核心科技平台。 Mondevo 的使命是利以人工智能為核心的能力，結合其全球超高淨值家族網絡，在高門檻及具長期增長潛力的行業中，打造持久穩健的企業。

