MondeVita completa la adquisición de Caruso

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos y MILÁN, 8 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, MondeVita, la división de estilo de vida y lujo de Mondevo Group, anunció la finalización de su adquisición de Raffaele Caruso S.p.A. de Lanvin Group. La transacción se completó por medio de MondeVita Italy S.r.l. y establece a Caruso como la piedra angular de la plataforma de lujo de MondeVita. Caruso se fundó en 1964 en Soragna (Parma), y se encuentra entre los principales fabricantes mundiales de sastrería de lujo para hombres. Más de 450 artesanos combinan la confección tradicional con técnicas de producción contemporáneas y prestan servicio a las principales casas de moda del mundo y, mediante la marca Caruso, a una red curada de los mejores minoristas de ropa masculina del mundo. La empresa genera ingresos anuales por aproximadamente 35 millones de euros.

El papel de ITTIKAR

ITTIKAR, el banco comercial nativo de IA de Mondevo Group dedicado a oficinas familiares, actuó como asesor exclusivo durante toda la transacción. Desarrollado por Mondevo Tech, la división de tecnología interna del grupo conformada por más de 40 ingenieros de IA en Singapur, ITTIKAR implementó agentes de IA patentados para llevar a cabo una diligencia debida integral con los estados financieros, la gobernanza corporativa, los bienes raíces, los impuestos, la fuerza laboral y los contratos comerciales.

Se analizaron cientos de documentos con un nivel de velocidad, profundidad y coherencia que mejoró considerablemente la toma de decisiones y la eficiencia de ejecución. La transacción de Caruso sirve como prueba de concepto para el modelo de ITTIKAR y demuestra cómo la arquitectura nativa de IA puede aumentar considerablemente las capacidades de la banca comercial tradicional en adquisiciones complejas y transfronterizas.

Comentario sobre liderazgo

Hussam Otaibi, fundador de Mondevo Group, comentó: "Caruso plasma todo lo que MondeVita representa: herencia auténtica, confección de primer nivel y una fuerte identidad nacional con impacto a nivel mundial. Lo que distingue a esta operación es el papel de ITTIKAR: desde la diligencia debida hasta la ejecución, nuestras capacidades nativas de IA permitieron un nivel de profundidad analítica y velocidad que no se habría podido lograr mediante enfoques convencionales. Esta transacción representa el futuro de la negociación para oficinas de gestión de patrimonio familiar".

Fabio Brambilla, cofundador y director ejecutivo de Mondevo Group, agregó: "Caruso es precisamente el tipo de empresa para el que MondeVita fue creada: una empresa en la que la tradición, la confección especializada y la identidad de marca confluyen en un producto de lujo de primera clase. La oportunidad y la capacidad de implementar el conocimiento nativo de IA de ITTIKAR en todo el proceso dieron forma tanto a nuestra convicción como a la estructura de esta transacción. Ahora, esperamos trabajar junto a Marco Angeloni y su equipo para liberar todo el potencial de Caruso, mientras continuamos construyendo la cartera de lujo y estilo de vida de MondeVita".

Fabio Brambilla ocupará el cargo de presidente de Caruso y MondeVita. Marco Angeloni ha sido confirmado como director ejecutivo y se convertirá en accionista minoritario, lo que destaca la alineación a largo plazo. El equipo de gestión existente y el director creativo Max Kibardin permanecerán en sus cargos. El mandato de MondeVita va más allá de esta adquisición. La división está posicionada para crear una cartera de marcas patrimoniales excepcionales en artículos de lujo, bebidas premium, hostelería y bienestar, sectores que tradicionalmente permanecen fragmentados y ricos en oportunidades, en los que la propiedad a largo plazo, las capacidades compartidas y la excelencia operativa pueden generar valor duradero.

Acerca de MondeVita

MondeVita es la división de estilo de vida y lujo de Mondevo Group, centrada en adquirir, desarrollar y realzar marcas tradicionales en artículos de lujo, bebidas premium, hostelería y bienestar. La adquisición de Caruso representa la primera gran inversión de MondeVita.

Acerca de ITTIKAR

ITTIKAR, con sede en Abu Dhabi Global Market, es el primer banco comercial nativo del mundo creado exclusivamente para oficinas de gestión de patrimonio familiar. Desarrollado por Mondevo Tech, ITTIKAR implementa un agente de IA dedicado para oficinas de gestión de patrimonio familiar, que ofrece originación de acuerdos, diligencia debida, asesoramiento de transacciones y monitoreo de cartera mejorados por IA.

Acerca de Raffaele Caruso S.p.A.

Raffaele Caruso S.p.A., fundada en 1964, es fabricante italiano de sastrería de alta gama con sede en Soragna, en la provincia italiana de Parma. La empresa presta servicio a las principales casas de moda del mundo y desarrolla la marca Caruso, que se caracteriza por su filosofía de elegancia lúdica. Con más de 450 empleados, Caruso combina la excelencia artesanal con la escala industrial y una sólida identidad de marca.

Acerca de Mondevo Group

Mondevo Group es una sociedad de cartera multidivisional con sede en Abu Dabi, que opera en la confluencia de tecnología, inversión y estilo de vida. Las divisiones del grupo abarcan gestión de patrimonios, capital de riesgo, lujo y estilo de vida y las plataformas tecnológicas fundamentales. La misión de Mondevo es aprovechar las capacidades nativas de IA y una red mundial de familias con un patrimonio neto ultraalto para construir negocios duraderos en todos los sectores con altas barreras de entrada y un fuerte potencial de crecimiento a largo plazo.

