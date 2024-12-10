Shawn "JAY-Z" Carter يقدم طلبًا لرفض الدعوى القضائية المجهولة أو الكشف عن هوية المدعي

نيويورك، 10 ديسمبر 2024 / PRNewswire / -- قدم اليوم Shawn "JAY-Z" Carter طلبًا للسعي إلى رفض الدعوى المجهولة المُقدَّمة من المحامي Tony Buzbee، والتي تتعلق بإبقاء هوية المُدَّعي مجهولة. يتضمن الطلب المُقدَّم من السيد Alex Spiro محامي Carter، بشكل مُحدَّد الكشف عن هوية "Jane Doe" من أجل الدفاع عن نفسه بشكل صحيح ضد هذا الادعاء الزائف من خلال عملية قانونية شفافة.

يُشير الطلب إلى أن Buzbee لم يُقدِّم حتى الآن أي إفادة خَطِّية أو تصريح أو معلومات واقعية مُحَدَّدة لتبرير القضية أو إخفاء الهوية.

وصف محامو Carter السيد Buzbee بأنه "كرّس نفسه للحصول على تسويات مالية كبيرة من مجموعة من المشاهير، والأفراد ذوي الثروات العالية، والشركات التي لها أي صلة علنية بـ Sean Combs".

علاوة على ذلك، يشير الطلب إلى أن Buzbee لديه "تاريخ في استهداف المشاهير من خلال تقديم ادعاءات كاذبة بسوء السلوك"، ويوضح أن القضية ضد Carter "تتعلق بالانتقام من الهدف النادر الذي لم يدفع"، ويصف الملف القانوني الادعاءات بأنها "مجرد الفصل التالي في ملحمة الابتزاز الواسعة للمحامي Buzbee".

قدم Buzbee أمرًا قضائيًا مؤقتًا ضد محامي Carter، في 6 ديسمبر، والذي تم رفضه في النهاية من قبل القاضي.

كما يشير الطلب إلى أن Carter "لا ينبغي أن يضطر للدفاع عن نفسه تحت الأضواء ضد شخص يختبئ في الظلام التام، ويوجه له الاتهامات".

كان Carter قد أصدر بيانًا يوم الأحد ينفي بشدة الاتهامات التي وجهها Buzbee، قائلاً:

"هذه الاتهامات شنيعة للغاية لدرجة أنني أطالبكم بتقديم شكوى جنائية، وليس مدنية!! أي شخص قد يرتكب مثل هذه الجريمة ضد قاصر يجب أن يتم الزج به في السجن، أليس كذلك؟ إذا كان هذا هو الحال، فإن هؤلاء الضحايا المزعومين يستحقون عدالة حقيقية".

اقرأ البيان الكامل لـ Carter من هنا.