Shawn „JAY-Z" Carter podal návrh na zamítnutí anonymní žaloby nebo na zveřejnění totožnosti žalobce

NEW YORK, 10. prosince 2024 /PRNewswire/ -- Shawn „JAY-Z" Carter dnes podal návrh na zamítnutí anonymní žaloby podané advokátem Tonym Buzbeem domáhající se zachování anonymity žalobce. Carter ve svém podání prostřednictvím právního zástupce Alexe Spira výslovně požaduje zveřejnění identity neznámé osoby, aby se mohl řádně bránit proti jejímu nepravdivému tvrzení transparentním způsobem prostřednictvím právního procesu.

Podle Carterova návrhu Buzbee dosud nepředložil žádné čestné prohlášení, potvrzení ani konkrétní faktické informace, které by odůvodňovaly jím podanou žalobu nebo anonymitu žalobce.

Carterovi právní zástupci popisují Buzbeeho jako člověka, který se „angažuje v byznysu vymáhání vysokých odškodnění od řady celebrit, vysoce majetných osob a podniků s veřejnými vazbami na Seana Combse".

Návrh dále upozorňuje na to, že Buzbee se „již v minulosti zaměřoval na celebrity vznášením falešných obvinění z nevhodného chování", a uvádí, že v případě proti Carterovi „jde o odvetu proti vzácnému cíli, který nechtěl zaplatit". Návrh popisuje obvinění jako „pouze další kapitolu v rozsáhlé vyděračské agendě advokáta Buzbeeho".

Dne 6. prosince podal Buzbee žádost o vydání dočasného soudního zákazu proti Carterovým právníkům, avšak soudce tuto žádost nakonec zamítl.

Návrh dále uvádí, že Carter „by neměl být nucen hájit se v nejjasnějším světle reflektorů proti žalobci, který se při vznášení obvinění skrývá v naprosté tmě".

Carter již v neděli vydal prohlášení, v němž obvinění ze strany Buzbeeho důrazně popřel:

„Tato obvinění jsou tak ohavné povahy, že vás žádám, abyste podal trestní oznámení, nikoliv občanskoprávní žalobu!! Ten, kdo by se dopustil takového trestného činu na nezletilé osobě, by měl být skončit ve vězení, souhlasíte? V takovém případě by si tyto údajné oběti zasloužily skutečnou spravedlnost."

Celé Carterovo prohlášení si přečtěte ZDE.