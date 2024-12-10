Шон JAY-Z Картер подал ходатайство об отклонении анонимного иска или раскрытии личности истца

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Shawn “JAY-Z” Carter

Dec 10, 2024, 15:02 ET

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня Шон JAY-Z Картер (Shawn "JAY-Z" Carter) подал ходатайство об отклонении анонимного иска, поданного адвокатом Тони Базби (Tony Buzbee), на основании того, что личность истца остается анонимной и не раскрывается. В заявлении адвоката Алекса Спиро (Alex Spiro), представляющего интересы г-на Картера, содержится конкретное прошение раскрыть личность Джейн Доу (Jane Doe), чтобы иметь возможность надлежащим образом защищаться против этого ложного иска в рамках прозрачного судебного разбирательства.

В ходатайстве утверждается, что г-н Базби в настоящее время не предоставил никаких аффидевитов, заявлений или конкретной фактической информации для обоснования дела или анонимности.

Адвокаты г-на Картера описывают г-на Базби «посвятившим себя бизнесу по получению по мировым соглашениям крупных выплат со многих знаменитостей, состоятельных людей и предприятий, имеющих какие-либо общественные связи с Шоном Комбсом (Sean Combs)».

Кроме того, в ходатайстве указывается, что г-н Базби «имеет историю преследования знаменитостей с использованием ложных заявлений о ненадлежащем поведении», и отмечается, что дело против г-на Картера «связано с возмездием редкой цели, которая отказывается платить». В официально поданных документах обвинения названы «просто следующей главой в длинной саге о вымогательствах адвоката Базби».

6 декабря г-н Базби запросил временный запретительный судебный приказ в отношении адвокатов г-на Картера, в котором в конечном итоге судьей было отказано.

В ходатайстве также подчеркивается тот факт, что г-н Картер «не должен защищаться, находясь в свете прожекторов, в то время как обвинитель прячется в полной темноте, выдвигая публичные обвинения».

Ранее в воскресенье г-н Картер выступил с заявлением, в котором категорически отрицает обвинения со стороны г-на Базби, заявляя:

«Эти обвинения настолько отвратительны по своей сути, что я прошу вас подать заявление о возбуждении уголовного дела, а не гражданского!!  Совершивший такое преступление против несовершеннолетнего должен быть изолирован от общества, вы со мной согласны?  Эти заявленные жертвы заслуживали бы настоящей справедливости, если бы это было так».

Полный текст заявления г-на Картера читайте ЗДЕСЬ.

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