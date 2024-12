Shawn „JAY-Z" Carter podal návrh na zamietnutie anonymnej žaloby alebo zverejnenie totožnosti žalobcu

NEW YORK, 10. decembra 2024 /PRNewswire/ – Shawn „JAY-Z" Carter dnes podal návrh, v ktorom sa domáhal zamietnutia anonymnej žaloby, ktorú predložil právnik Tony Buzbee, čo sa týka zverejnenia totožnosti žalobcu, aby zostal v anonymite. V podaní Carterovho právneho zástupcu Alexa Spiroa sa konkrétne požaduje zverejnenie identity Jane Doeovej, aby sa mohol transparentným spôsobom riadne brániť proti tomuto nepravdivému tvrdeniu prostredníctvom právneho procesu.

Návrh tvrdí, že Buzbee v súčasnosti neposkytol žiadne čestné vyhlásenie, vyjadrenie ani konkrétne faktické informácie, aby uviedol presvedčivé dôvody k prípadu alebo anonymite.

Právni zástupcovia Cartera opisujú Buzbeeho ako osobu, ktorá sa „rozhodla naplno venovať podnikaniu s cieľom získavať veľké urovnania od množstva celebrít, jednotlivcov s majetkom s vysokou čistou hodnotou a podnikov s akýmikoľvek verejnými väzbami na Seana Combsa".

Okrem toho sa v návrhu poukazuje na to, že Buzbee sa „už v minulosti zameriaval na celebrity falošnými obvineniami z priestupkov" a uvádza, že prípad proti Carterovi „je o odvete proti ojedinelému cieľu, ktorý by nezaplatil". Právne podanie opisuje obvinenia ako „iba ďalšiu kapitolu rozsiahlej ságy o vydieraní právnika Buzbeeho".

Buzbee podal 6. decembra dočasný obmedzujúci príkaz proti Carterovým právnikom, ktorý sudca nakoniec zamietol.

Návrh tiež načrtáva skutočnosť, že Carter „by sa nemal brániť v tom najjasnejšom svetle reflektorov proti žalobcovi, ktorý sa skrýva v úplnej tme, zatiaľ čo vznáša obvinenia."

Carter predtým v nedeľu vydal vyhlásenie, v ktorom vehementne poprel obvinenia Buzbeeho a uviedol:

„Tieto obvinenia sú tak ohavné, že vás žiadam, aby ste podali trestné oznámenie, nie občianske!! Ktokoľvek by spáchal takýto zločin na maloletom, mal by byť zavretý, súhlasili by ste? Tieto údajné obete by si zaslúžili skutočnú spravodlivosť, ak by to tak bolo."

