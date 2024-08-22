Spiro تُعزز قيادتها بتعيينات استراتيجية في مجال الفعاليات والتفعيلات

قادة بارزون يضخون دماء جديدة في الوكالة لخلق تجارب عملاء استثنائية

لاس فيغاس, 22 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- يَسر وكالة Spiro، الوكالة العالمية الرائدة في تجارب العلامات التجارية، أن تعلن عن انضمام اثنين من المحترفين المخضرمين إلى قسم الفعاليات والتفعيلات. ستتولى Jennifer Shankman منصب نائب الرئيس التنفيذي لفعاليات تنشيط العلامة التجارية، بينما ستتبوأ Julie Haferkamp منصب نائب الرئيس الأول للمبيعات في ذات المجال. وتعكس هذه التعيينات الرئيسية التزام وكالة Spiro بتعزيز قدراتها الأساسية وخلق تجارب استثنائية للعملاء.

Jennifer Shankman, Executive Vice President, Brand Activation Events (PRNewsFoto/Spiro) Julie Haferkamp, Senior Vice President, Sales Brand Activation Events (PRNewsFoto/Spiro)

وفي هذا الصدد، قال Jeff Stelmach، الرئيس العالمي لوكالة Spiro: "المرحلة الحالية هي مرحلة مثيرة لوكالة Spiro حيث نواصل البناء على إنجازاتنا السابقة ونتطلع إلى المستقبل. إن إنضمام Jen وJulie لفريق عمل الوكالة يعزز قدرتنا على تقديم أفضل التجارب العالمية لعملائنا. نحن متحمسون للترحيب بهاتين القائدتين الموهوبتين في عائلة Spiro ونتطلع إلى إسهاماتهم التحويلية التي سيجلبونها".

تملك Shankman خبرة تزيد عن 20 عامًا، حيث تعاونت مع علامات تجارية عالمية مرموقة في قطاعات تشمل المشروبات الكحولية، والجمال، والضيافة، والرياضة، والبيع بالتجزئة، والرفاهية. وقد أدى تفوقها في قيادة العملاء وتطوير الأعمال والإنتاج إلى خلق تجارب مخصصة حائزة على جوائز أسرت الجماهير وحوّلتهم إلى عملاء. وقبل انضمامها إلى Spiro، شغلت Shankman منصب نائب الرئيس التنفيذي SVP والمدير العام في شركة Groundswell Experiential.

هذا وصرحت Shankman قائلة: "يشرفني الانضمام إلى وكالة Spiro وقيادة قسم الفعاليات والتفعيلات. يتماشى نهج Spiro في ربط العلامات التجارية بعملائها تمامًا مع شغفي بصناعة تجارب غامرة تأسر القلوب والعقول، مع تحقيق النتائج المرجوه. أتطلع للعمل مع الفريق لدفع الحلول المبتكرة وتعزيز عروضنا للعملاء".

تنضم Haferkamp، التي تمتلك خبرة تزيد عن 19 عامًا في قيادة التسويق المتكامل، إلى فريقنا كنائب رئيس أول للمبيعات SVP، حيث ستركز على الفعاليات والتفعيلات التجريبية. فهي تشتهر بخلق تجارب لا تُنسى للعلامة التجارية ودفع نمو العملاء مع العلامات التجارية الرائدة، حيث تمتد محفظة أعمالها من العروض الجماهيرية إلى فعاليات السوبر بول. وقبل انضمامها إلينا، قادت قسم نمو العملاء في أمريكا الشمالية بشركة Mosaic، كما أنها عضو في المجلس الاستشاري لشركة WISE Chicago (النساء في الرياضة والفعاليات).

إن الإضافة الاستراتيجية لكل من Shankman وHaferkamp تعزز عروض خدمات وكالة Spiro وتحسن قدرة الوكالة على الوفاء بمعايير التميز الخاصة بها. تهدف القيادة الجديدة إلى تزويد العملاء بدعم لا مثيل له وحلول ديناميكية تُنمي مشاركتهم وتُحقق النتائج التجارية المرجوه، مما يوسع آفاق ما يمكن تحقيقه مع Spiro في جميع أنحاء العالم.

حول Spiro™

Spiro هي وكالة عالمية رائدة في تجارب العلامات التجارية، تتميز بقيادتها الاستراتيجية وإبداعها الدائم. نحن موجودون لإثراء التواصل الهادف. نحن متخصصون في خلق أقوى الروابط في العالم بين العلامات التجارية وشركاتها والمستهلكين. نحن نعمل مع بعض أكثر العلامات التجارية شهرة في العالم، لتصميم الفعاليات والتجارب التي تهدف إلى التأثير في تفضيلات العملاء والمحافظة عليها. نحن نسعى جاهدين لفهم الدوافع ومحفزات المشاركة والتصميم بناءً على تلك السلوكيات ووضع العلامات التجارية في نهاية المطاف كأولوية في قلوب وعقول جماهيرها الذين هم أكثر أهمية. تعالَ واستمتع بتجربة Brand Gravity، رابطة Spiro الفريدة بين العلامة التجارية والعميل. لمعرفة المزيد، تفضّل بزيارة ThisIsSpiro.com.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Jenn Joseph

The Encore Agency



602-329-8040

‎[email protected]



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