Spiro renforce son leadership avec des recrutements stratégiques dans les domaines de l'événementiel et de l'activation

Des cadres influents apportent des décennies d'expertise pour élever les expériences des clients.

LAS VEGAS, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- La principale agence mondiale d'expérience de marque Spiro™ est fière d'annoncer l'ajout de deux professionnels chevronnés à sa division des événements et des activations. Jennifer Shankman rejoint l'agence en tant que vice-présidente directrice des événements d'activation de la marque et Julie Haferkamp en tant que vice-présidente principale des ventes des événements d'activation de la marque. Ces nominations clés soulignent l'engagement de Spiro à améliorer ses capacités de base et à créer des expériences exceptionnelles pour ses clients.

Jennifer Shankman, Executive Vice President, Brand Activation Events (PRNewsFoto/Spiro) Julie Haferkamp, Senior Vice President, Sales Brand Activation Events (PRNewsFoto/Spiro)

« C'est une période passionnante pour Spiro, car nous continuons à nous appuyer sur nos réalisations passées et à nous tourner vers l'avenir », a déclaré Jeff Stelmach, président mondial de Spiro. « L'arrivée de Jen et de Julie renforce notre capacité à offrir à nos clients les meilleures expériences mondiales. Nous sommes ravis d'accueillir ces leaders talentueux au sein de la famille Spiro et nous nous réjouissons des contributions transformatrices qu'ils apporteront. »

Shankman apporte plus de 20 ans d'expérience, ayant travaillé en partenariat avec des marques mondiales renommées dans des secteurs tels que les boissons pour adultes, la beauté, l'hôtellerie, le sport, la vente au détail et le luxe. Son expertise en matière de direction de clientèle, de développement commercial et de production a conduit à la création d'expériences sur mesure et primées qui captivent et convertissent les publics. Avant de rejoindre Spiro, Mme Shankman était vice-présidente principale et directrice générale de Groundswell Experiential.

« Je suis honoré de rejoindre Spiro et de diriger la division des événements et des activations », a déclaré M. Shankman. « L'approche de Spiro pour lier les marques à leurs clients s'aligne parfaitement avec ma passion pour l'élaboration d'expériences immersives qui capturent les cœurs et les esprits, tout en produisant des résultats. J'ai hâte de travailler avec l'équipe pour trouver des solutions innovantes et améliorer l'offre de nos clients ».

Haferkamp, un leader chevronné du marketing intégré avec 19 ans d'expérience, rejoint l'entreprise en tant que SVP des Ventes avec un accent particulier sur les événements et les activations expérientielles. Connue pour créer des expériences de marque mémorables et stimuler la croissance des clients avec des marques de premier ordre, son portefeuille comprend des événements allant de l'échantillonnage de base au Super Bowl. Auparavant, elle a dirigé la division de croissance de la clientèle nord-américaine chez Mosaic et siège au conseil consultatif de WISE Chicago (Women in Sports & Events).

L'arrivée stratégique de Shankman et de Haferkamp renforce l'offre de services de Spiro et améliore la capacité de l'agence à respecter ses normes d'excellence. La nouvelle direction est prête à fournir aux clients un soutien inégalé et des solutions dynamiques qui stimulent l'engagement et les résultats commerciaux, élargissant encore ce qui est possible avec Spiro à travers le monde.

À propos de Spiro™

Spiro est une agence mondiale d'expérience de marque dirigée de manière stratégique et créative, à la pointe de l'industrie.Notre raison d'être est de cultiver des liens utiles.aNous nous spécialisons dans la création des liens les plus puissants au monde entre les marques et leurs publics d'affaires et de consommateurs. Nous travaillons avec certaines des marques les plus reconnues au monde pour concevoir des événements et des expériences destinés à sway & rester la préférence du client.Nous nous efforçons de comprendre les moteurs et les motivations de l'engagement, de concevoir en fonction de ces comportements et, en fin de compte, de positionner les marques comme prioritaires dans le cœur et l'esprit de leurs publics les plus importants. Venez. Faites l'expérience de Brand Gravity, le lien unique de Spiro entre la marque et le client. Pour en savoir plus, visitez ThisIsSpiro.com.

