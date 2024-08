Spiro stärkt Führungsteam durch strategische Einstellungen im Bereich Events und Aktivierungen

Einflussreiche Führungskräfte bringen jahrzehntelange Erfahrung mit, um die Kundenerlebnisse zu verbessern

LAS VEGAS, 22. August 2024 /PRNewswire/ -- Die weltweit führende Agentur für Markenerlebnisse Spiro™ gibt die Verstärkung ihrer Abteilung für Events und Aktivierungen mit zwei erfahrenen Profis bekannt. Jennifer Shankman wechselt als Executive Vice President, Brand Activation Events, und Julie Haferkamp als Senior Vice President, Sales Brand Activation Events, zu Spiro. Diese wichtigen Ernennungen unterstreichen die Anstrengungen von Spiro, seine Kernkompetenzen auszubauen und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen.

Jennifer Shankman, Executive Vice President, Brand Activation Events (PRNewsFoto/Spiro) Julie Haferkamp, Senior Vice President, Sales Brand Activation Events (PRNewsFoto/Spiro)

„Dies ist eine spannende Zeit für Spiro, in der wir auf unseren bisherigen Erfolgen aufbauen und unseren Blick in die Zukunft richten", so Jeff Stelmach, Global President bei Spiro. „Die Verstärkung durch Jen und Julie erweitert unsere Fähigkeit, unseren Kunden erstklassige globale Erlebnisse zu bieten. Wir sind begeistert, diese talentierten Führungskräfte in der Spiro-Familie willkommen zu heißen und freuen uns auf ihre transformativen Beiträge."

Shankman verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit renommierten globalen Marken in Bereichen wie Getränke für Erwachsene, Schönheit, Gastgewerbe, Sport, Einzelhandel und Luxus. Ihre Expertise in der Kundenführung, Geschäftsentwicklung und Produktion hat zur Schaffung von maßgeschneiderten, preisgekrönten Erlebnissen geführt, die das Publikum fesseln und überzeugen. Vor seinem Wechsel zu Spiro war Shankman als SVP, General Manager bei Groundswell Experiential tätig.

„Ich fühle mich geehrt, die Leitung des Bereichs Events und Aktivierungen bei Spiro übernehmen zu dürfen", kommentiert Shankman. „Spiros Ansatz, Marken an ihre Kunden zu binden, deckt sich perfekt mit meiner Leidenschaft für die Gestaltung immersiver Erlebnisse, die Herzen und Köpfe erobern und zugleich überzeugende Ergebnisse liefern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um innovative Lösungen zu entwickeln und unser Kundenangebot zu verbessern."

Julie Haferkamp, eine langjährige Führungskraft im Bereich integriertes Marketing mit 19 Jahren Erfahrung, übernimmt die Position des SVP of Sales mit Schwerpunkt auf Erlebnisveranstaltungen und Aktivierungen. Sie ist dafür bekannt, unvergessliche Markenerlebnisse zu schaffen und das Wachstum ihrer Kunden mit Blue-Chip-Marken voranzutreiben. Ihr Portfolio umfasst Veranstaltungen von Grassroots-Sampling bis hin zur Super Bowl. Zuvor leitete sie die Nordamerika-Abteilung für Kundenwachstum bei Mosaic und ist Mitglied des Beirats von WISE Chicago (Women in Sports & Events).

Die strategische Ergänzung durch Shankman und Haferkamp stärkt das Dienstleistungsangebot von Spiro und verbessert die Fähigkeit der Agentur, ihrem Qualitätsstandard gerecht zu werden. Die neue Führung ist gut aufgestellt, um den Kunden einen einzigartigen Support und dynamische Lösungen bereitzustellen, die Kundeninteraktionen und Geschäftsergebnisse fördern und die Möglichkeiten von Spiro rund um den Globus erweitern.

Informationen zu Spiro™

Spiro ist eine strategisch und kreativ ausgerichtete, branchenweit führende Agentur für Markenerlebnisse. Wir sind dazu da, eine zielgerichtete Verbindung zu kultivieren. Wir haben uns darauf spezialisiert, die weltweit stärksten Verbindungen zwischen Marken und ihren Geschäfts- und Verbrauchergruppen zu schaffen. Wir arbeiten mit einigen der bekanntesten Marken der Welt zusammen, um Events und Erlebnisse zu entwerfen, die die Vorliebe der Kunden wecken und erhalten – nach dem Motto sway & stay. Wir sind bestrebt, die treibenden Kräfte und Motivatoren des Engagements zu verstehen, das Design auf diese Verhaltensweisen abzustimmen und letztendlich die Marken in den Herzen und Köpfen ihrer wichtigsten Zielgruppen als Priorität zu positionieren. Kommen Sie und Erleben Sie Brand Gravity, die einzigartige Spiro-Bindung zwischen Marke und Kunde. Weitere Informationen finden Sie unter ThisIsSpiro.com.

Medienkontakt:

Jenn Joseph

The Encore Agency

602-329-8040

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2482463/Jennifer_Shankman_Headshot_Spiro.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2482462/Julie_Haferkamp_Headshot.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2091294/SPIRO_FullColor_Logo.jpg