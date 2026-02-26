Le SWI Stoneweg Icona Group, coté sur Euronext Amsterdam, élargit son empreinte numérique grâce à un accord portant sur l'acquisition d'une participation significative dans une société américaine de centres de données

LONDRES, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- Suite à l'annonce faite le 19 février 2026, le groupe SWI (« SWI »), coté sur Euronext Amsterdam, annonce qu'il a conclu (par l'intermédiaire d'une filiale à part entière) un autre accord contraignant pour acquérir des participations supplémentaires dans des infrastructures numériques et des entreprises axées sur la technologie pour un prix d'achat total de 330 millions de dollars.

Comme annoncé précédemment, le 1er février 2026, SWI Digital a exercé son option d'acquérir la totalité (et pas seulement une partie) du capital-actions émis d'une société holding privée qui détient des participations dans les mêmes infrastructures numériques et entreprises technologiques pour un prix d'achat total de 170 millions USD.

À l'issue de ces deux transactions, SWI devrait détenir un total de 77,2 % en valeur du privilège de liquidation de 1,124 milliard USD attaché aux catégories d'actions privilégiées de la société, et environ 38,3 % de l'actionnariat total de la société.

La réalisation des transactions est subordonnée à l'obtention des autorisations réglementaires et à d'autres conditions de clôture. Ces procédures réglementaires sont confidentielles par nature.

À propos de SWI Group

SWI Stoneweg Icona Group (www.swi.com), cotée à la bourse Euronext d'Amsterdam sous le nom de SWICH (ISIN : SGXPZ11CH7U7), est un conglomérat d'investissement alternatif animé par un fort esprit d'entreprise qui opère dans de nombreux secteurs, notamment les centres de données, l'immobilier, le crédit et le secteur financier. Les stratégies d'investissement de la société se fondent sur des recherches approfondies, de solides connaissances de première main et la capacité de mettre en œuvre efficacement les stratégies afin de développer au maximum le potentiel de rendement.

Dans le domaine de l'infrastructure numérique, le groupe est actif dans le développement, l'acquisition et la gestion de centres de données par l'intermédiaire d'AiOnX. L'approche du groupe dans ce domaine couvre l'ensemble du cycle d'investissement, de l'approvisionnement et du développement à la construction et à l'exploitation, et vise à construire des infrastructures de haute qualité et génératrices de revenus au fil du temps. Le groupe possède actuellement cinq centres de données en Europe, en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Espagne et en Italie.

SWI Group s'appuie sur des équipes opérationnelles locales pour identifier, exploiter et gérer les opportunités potentielles dans le monde entier, que ce soit dans le cadre de stratégies immobilières ou de stratégies d'investissement. SWI Group gère environ 11 milliards d'euros d'actifs et emploie quelque 300 personnes réparties dans 26 bureaux à travers le monde.