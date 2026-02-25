阿姆斯特丹泛歐交易所上市公司 SWI Stoneweg Icona Group 簽訂協議收購美國數據中心公司重大股權，擴展數碼業務版圖

新聞提供者

SWI Group

25 2月, 2026, 20:24 CST

倫敦2026年2月25日 /美通社/ -- 阿姆斯特丹泛歐交易所上市公司 SWI Group（下稱「SWI」） 繼 2026 年 2 月 19 日發出公佈後，再宣佈該公司（透過一間全資附屬公司）已簽訂另一份具法律約束力的協議，以總值 3.3 億美元收購數碼基礎設施及科技驅動業務的額外權益。

正如先前所公佈，SWI Digital 已於 2026 年 2 月 1 日行使期權，以總值 1.7 億美元收購一間私人控股公司的全部（而非僅部分）已發行股本。該公司本身亦持有上述同類數碼基礎設施及科技驅動業務的權益。

待兩項交易完成後，SWI 預計將合共持有該公司優先股類別所附帶 11.24 億美元清算優先權價值的 77.2%，同時亦將佔有該公司總持股量約 38.3%。

該等交易須待監管批准及其他交割條件達成後，方可完成。 該等監管程序本質上屬保密。

編輯備註

關於 SWI Group

SWI Stoneweg Icona Group (www.swi.com) 是一間在阿姆斯特丹泛歐交易所上市（股票代號：SWICH，ISIN: SGXPZ11CH7U7）的另類投資集團。集團秉持強大的企業家精神，在數據中心、房地產、信貸及金融等多個領域開展業務。 公司的投資策略建基於透徹的市場研究、深入的實地經驗，以及高效執行策略以發揮最大潛在回報的能力。

在數碼基建方面，集團透過旗下 AiOnX，積極開發、收購和管理數據中心資產。 集團在數碼基建領域的方針貫穿整個投資周期，由項目發掘及開發，以至建設及營運，目標是長遠建立能帶來穩定收益的優質基建設施。 集團現於歐洲五個地點坐擁數據中心，遍及愛爾蘭、英國、丹麥、西班牙及意大利等地。

SWI Group 倚重遍佈全球的當地營運團隊，在世界各地發掘、開發和管理房地產及其他投資策略的各項機遇。 SWI Group 的管理資產總值約達 110 億歐元，在全球設有 26 個辦事處，僱用約 300 名員工。

SOURCE SWI Group

來自同一來源

於阿姆斯特丹泛歐交易所上市的 SWI Stoneweg Icona Group 透過收購歐洲領先的 NVIDIA 雲端合作夥伴 Polarise 之多數股權，進軍 AI 算力領域，打造全面整合的歐洲 AI 基礎設施平台

SWI Stoneweg Icona Group 已同意收購歐洲歐洲領先的 NVIDIA 雲端合作夥伴 Polarise 的多數股權（包括 1 億歐元的營運股本投資），標誌著該集團數據中心策略自然延伸至 AI 算力領域。 該交易將 GPU 即服務及 AI 即服務能力整合至 AiOnX 平台，並支持 ...
SWI Capital Holding Ltd 於阿姆斯特丹泛歐交易所上市

SWI Capital Holding Ltd 於阿姆斯特丹泛歐交易所上市

SWI Group 的控股公司 SWI Capital Holding Ltd.（「SWI」）近日將其全部股份於阿姆斯特丹泛歐交易所掛牌上市，股份代號為「SWICH」。 作為綜合控股公司，SWI Group 業務足跡遍佈全球，員工總數超過 280 人，辦事處網絡涵蓋 18 個國家或地區共 26...
此來源更多新聞稿

探索

銀行與金融服務

銀行與金融服務

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

收購、合併和接管

收購、合併和接管

相關題材的新聞稿