阿姆斯特丹泛歐交易所上市公司 SWI Stoneweg Icona Group 簽訂協議收購美國數據中心公司重大股權，擴展數碼業務版圖

倫敦2026年2月25日 /美通社/ -- 阿姆斯特丹泛歐交易所上市公司 SWI Group（下稱「SWI」） 繼 2026 年 2 月 19 日發出公佈後，再宣佈該公司（透過一間全資附屬公司）已簽訂另一份具法律約束力的協議，以總值 3.3 億美元收購數碼基礎設施及科技驅動業務的額外權益。

正如先前所公佈，SWI Digital 已於 2026 年 2 月 1 日行使期權，以總值 1.7 億美元收購一間私人控股公司的全部（而非僅部分）已發行股本。該公司本身亦持有上述同類數碼基礎設施及科技驅動業務的權益。

待兩項交易完成後，SWI 預計將合共持有該公司優先股類別所附帶 11.24 億美元清算優先權價值的 77.2%，同時亦將佔有該公司總持股量約 38.3%。

該等交易須待監管批准及其他交割條件達成後，方可完成。 該等監管程序本質上屬保密。

編輯備註

關於 SWI Group

SWI Stoneweg Icona Group (www.swi.com) 是一間在阿姆斯特丹泛歐交易所上市（股票代號：SWICH，ISIN: SGXPZ11CH7U7）的另類投資集團。集團秉持強大的企業家精神，在數據中心、房地產、信貸及金融等多個領域開展業務。 公司的投資策略建基於透徹的市場研究、深入的實地經驗，以及高效執行策略以發揮最大潛在回報的能力。

在數碼基建方面，集團透過旗下 AiOnX，積極開發、收購和管理數據中心資產。 集團在數碼基建領域的方針貫穿整個投資周期，由項目發掘及開發，以至建設及營運，目標是長遠建立能帶來穩定收益的優質基建設施。 集團現於歐洲五個地點坐擁數據中心，遍及愛爾蘭、英國、丹麥、西班牙及意大利等地。

SWI Group 倚重遍佈全球的當地營運團隊，在世界各地發掘、開發和管理房地產及其他投資策略的各項機遇。 SWI Group 的管理資產總值約達 110 億歐元，在全球設有 26 個辦事處，僱用約 300 名員工。

