Tookitaki، حل الامتثال القائم الذكاء الاصطناعي تتوسع في الأسواق الآسيوية الرئيسية بتمويل من True Global Ventures

تمويل استراتيجي لتسريع نمو Tookitaki ودفع عجلة الابتكار في مجال منع الجرائم المالية في جميع أنحاء آسيا.

سنغافورة، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- قام صندوق الفرص التابع لِـ True Global Ventures (TGV)، وهي شركة عالمية لرأس المال الاستثماري متخصصة في التقنيات التحويلية، باستثمار استراتيجي في Tookitaki، وهي شركة رائدة في مجال برمجيات مكافحة الجرائم المالية. سيغذي رأس المال هذا التوسع السريع لشركة Tookitaki والابتكار المستمر في جميع أنحاء آسيا، حيث تواجه المؤسسات المالية ضغوطًا تنظيمية متصاعدة لمكافحة الجرائم المالية المتزايدة التعقيد.

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سيدعم ضخ رأس المال، الذي يأتي مع احتفال Tookitaki بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، مهمة Tookitaki في تقديم حلول متطورة لمكافحة الجرائم المالية للمؤسسات المالية في هذه المناطق، حيث أصبح الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال ومنع الاحتيال أمرًا بالغ الأهمية بشكل متزايد. رصدت Tookitaki أكثر من 10 مليارات معاملة عبر 100 مليون مستهلك من بين عملائها. سيكون رأس المال أساسيا لتوسيع بصمة Tookitaki في الأسواق الآسيوية الرئيسية، ودعم مهمتها في تقديم حلول متطورة لمكافحة الجرائم المالية للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة.

صرحت بياتريس ليون، الشريك العام لشركة True Global Ventures:

"يعكس استثمارنا في شركة Tookitaki ثقتنا بتقنياتها الرائدة وقدرتها الفريدة على التصدي للجرائم المالية في الأسواق الرئيسية في آسيا. مع تشديد المعايير التنظيمية وتطور الجريمة المالية، توفر منصات Tookitaki حلولا قابلة للتطوير قائمة على الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال والتي ستساعد المؤسسات على البقاء في صدارة هذه التحديات. نحن متحمسون لدعم رحلتها في النمو."

علق أبيشيك تشاتيرجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tookitaki، قائلاً:

"نحن متحمسون بالترحيب بشركة True Global Ventures في الوقت الذي نواصل فيه مسيرة نمونا. تأتي هذه الشراكة في وقت محوري بالنسبة لشركة Tookitaki، مما يسمح لنا بتوسيع نطاق وصولنا في الأسواق الآسيوية الرئيسية وتعزيز منصات FinCense وAFC Ecosystem. ستكون خبرة TGV العميقة في توسيع نطاق الأعمال التكنولوجية على مستوى العالم لا تقدر بثمن مع استمرارنا في تمكين المؤسسات المالية بالأدوات التي تحتاجها لمكافحة الجرائم المالية بفعالية. نحن متحمسون للمرحلة التالية من هذه الرحلة."

Tookitaki: إحداث ثورة في كشف الجرائم المالية ومنعها في آسيا

توفر منصةFinCense حلًا قويًا قائما على الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسل الأموال والوقاية من الاحتيال، مما يمكن المؤسسات المالية من تحديد الجرائم المالية ومنعها بدقة وكفاءة أكبر. تجمع AFC Ecosystemبين خبراء الصناعة والمؤسسات لتحديث وتحسين نماذج الكشف عن الجرائم باستمرار، مما يوفر ذكاء جماعيا لا مثيل له في الوقت الفعلي.

تستخدم كلتا المنصتين نهج التعلم الموحد من Tookitaki، مما يسمح للمؤسسات بالاستفادة من الرؤى من مجموعات البيانات المتنوعة دون المساس بخصوصية البيانات، وهو عامل حاسم في المشهد المالي الحالي شديد التنظيم. يضمن ذلك قدرة المؤسسات المالية على تلبية معايير الامتثال مع الاستفادة من أحدث تقنيات الكشف عن الجرائم التي تتكيف مع التهديدات الجديدة.

https://www.tookitaki.com/

نبذة عن True Global Ventures:

True Global Ventures هي شركة عالمية لرأس المال الاستثماري تركز على الأعمال التجارية القائمة على التكنولوجيا، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين وغيرها من الصناعات الثورية. يقوم صندوق فرص TGV بالاستثمار في شركات التكنولوجيا في مراحلها المتأخرة التي لديها القدرة على إحداث تغيير تحويلي. وبفضل سجلها الحافل في دعم المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي، تساعد TGV الشركات على تحقيق تأثير ملموس في مختلف القطاعات.

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