AI遵循法令解决方案Tookitaki獲True Global Ventures融資，推動在亞洲主要市場的擴張

True Global Ventures普通合夥人Beatrice Lion表示：

「我們對Tookitaki的投資表明，我們對他們的開創性技術以及在亞洲主要市場應對金融犯罪的能力很有信心。隨著監管標準的收緊和金融犯罪的演變，Tookitaki的平臺提供了可擴展的AI驅動洗錢防制和防欺詐解決方案，這將幫助機構先發制人，克服這些挑戰。我們很高興能為他們的發展之路提供支持。」

Tookitaki創辦人兼行政總裁Abhishek Chatterjee表示：

「在我們繼續謀求發展之際，很高興True Global Ventures能夠加入。此次合作恰逢Tookitaki發展的關鍵時刻，使我們能夠擴大在亞洲主要市場的覆蓋面，並進一步增強我們的FinCense和AFC Ecosystem平臺。在我們繼續為金融機構提供有效打擊金融犯罪所需的工具之際，TGV在推動科技企業的全球規模化發展方面的深厚專業知識將發揮重要作用。我們對這段旅程的下一階段充滿期待。」

Tookitaki：徹底改變亞洲金融犯罪檢測和預防

FinCense平臺為洗錢防制和防欺詐提供了一個強大的AI驅動解決方案，使金融機構能夠更準確、更高效地識別和應對金融犯罪。AFC Ecosystem彙集了行業專家和機構，不斷更新和完善犯罪檢測模型，提供無與倫比的即時集體智慧。

兩個平臺都採用了Tookitaki的聯合學習方法，使機構能夠利用來自不同數據集的見解，而不會損害數據隱私，這在當今嚴格監管的金融環境中是一個至關重要的因素。這確保金融機構既能滿足合規標準，又能受益於適應技術不斷推進的金融犯罪。

https://www.tookitaki.com/

關於True Global Ventures：

True Global Ventures是一家全球性的風險投資公司，專注於投資技術驅動型企業，特別是在AI、區塊鏈和其他顛覆性行業。TGV Opportunity Fund投資於有望推動變革的後期技術公司。TGV在支持AI驅動企業方面取得了出色的成績，致力於幫助企業在各行各業產生意義深遠的影響。

www.tgv4plus.com

SOURCE True Global Ventures