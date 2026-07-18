UnionPay promeut l'interopérabilité transfrontalière et les infrastructures du commerce numérique lors du 7e Africa Fintech Forum

NAIROBI, Kenya, 18 juillet 2026 /PRNewswire/ -- UnionPay International a participé activement à la 7e édition du prestigieux Africa Fintech Forum, qui s'est tenu à l'hôtel Villa Rosa Kempinski à Nairobi, au Kenya. Cette initiative stratégique marque une étape décisive dans le renforcement de son capital de marque et l'extension de sa présence au sein de l'écosystème fintech panafricain, tout en accélérant l'innovation en matière de paiements numériques et en développant les infrastructures financières transfrontalières.

En tant que rendez-vous incontournable de la fintech sur le continent, ce forum rassemble des dirigeants de haut niveau issus des secteurs de la fintech, de la banque, des paiements et de l'innovation numérique à travers toute l'Afrique. UnionPay tire parti de cette plateforme à forte visibilité pour se positionner non seulement comme un système de paiement traditionnel, mais aussi comme un partenaire stratégique en matière d'infrastructures, capable de relier les écosystèmes de paiement numériques locaux africains au commerce mondial.

Le forum de cette année se tient dans un contexte de mutation profonde des axes commerciaux mondiaux. À la suite de la politique historique adoptée par la Chine visant à supprimer les droits de douane et à assouplir les barrières commerciales pour 53 pays africains, le volume des échanges bilatéraux entre la Chine et l'Afrique connaît une croissance sans précédent. Alors que les exportateurs agricoles locaux, les entreprises technologiques du secteur manufacturier et les PME se développent pour répondre à cette demande massive, la nécessité de disposer d'un système de règlement des paiements transfrontaliers fluide et de niveau institutionnel est devenue une exigence opérationnelle urgente. Lors de cet événement, UnionPay a mis en avant son orientation stratégique axée sur les intégrations via des API ouvertes, le déploiement de codes QR adaptés aux spécificités locales et des structures solides d'émission de cartes virtuelles, conçues pour aider les fintechs régionales à tirer parti de cet essor commercial qui représente plusieurs milliards de dollars.

« L'écosystème fintech africain se distingue par sa dynamique axée sur le mobile et son agilité entrepreneuriale », a déclaré M. Feng Chen, directeur général de la succursale africaine d'UnionPay International. « La mission d'UnionPay est de servir de catalyseur mondial pour ces innovateurs locaux. La Chine ayant assoupli ses droits de douane pour 53 pays africains, le corridor commercial connaît une expansion exponentielle. En proposant une intégration fluide à notre réseau mondial, nous permettons aux fintechs kenyanes et africaines de relever des défis transfrontaliers complexes, d'ouvrir les portes du commerce électronique mondial aux commerçants locaux et de mettre en place les architectures de paiement sécurisées de classe mondiale nécessaires pour soutenir cette croissance bilatérale massive. »

Au cours des sessions de collaboration organisées à la Villa Rosa Kempinski, les représentants d'UnionPay ont échangé avec des pionniers locaux de la fintech afin de présenter son infrastructure de produits robuste et prête à être déployée, articulée autour de trois piliers stratégiques clés :

1. Acceptation mondiale et routage QR

Les fintechs peuvent intégrer en toute transparence les infrastructures mondiales de codes QR d'UnionPay via des API ouvertes. Cela permet aux utilisateurs de leurs portefeuilles numériques locaux d'effectuer des paiements sécurisés auprès de millions de commerçants à travers le monde ou d'effectuer des transactions via des portefeuilles numériques locaux hautement interopérables. Pour les fintechs et les passerelles de paiement, UnionPay fournit une infrastructure prenant en charge nativement UnionPay ainsi que d'autres systèmes de paiement internationaux. Cela réduit considérablement les difficultés de paiement pour les voyageurs internationaux et optimise les taux de réussite des transactions.

2. Émission et marque blanche

Les fintechs et les banques numériques peuvent s'associer à UnionPay pour émettre instantanément des cartes prépayées physiques ou virtuelles conformes au système, permettant ainsi aux consommateurs et aux entreprises locaux de tirer efficacement parti des opportunités croissantes offertes par le commerce électronique mondial. Les plateformes fintechs présentes sur le continent peuvent tirer directement parti des intégrations réseau locales existantes pour faciliter les transactions intra-africaines, contourner les frictions liées aux opérations de change et réduire les coûts opérationnels globaux.

3. Infrastructure d'écosystème prête à être déployée

Afin d'accélérer la mise sur le marché des entreprises technologiques africaines, UnionPay a souligné que les fintechs n'ont pas besoin de déployer une nouvelle infrastructure de paiement. De nombreux prestataires de services de paiement internationaux bien établis et fournisseurs de solutions Banking-as-a-Service (BaaS) proposent déjà des API prêtes à l'emploi et adaptées à un environnement de production pour UnionPay.

En tirant parti de son réseau en pleine expansion d'émetteurs locaux, d'acquéreurs et d'intégrations avec des pôles technologiques, UnionPay transforme activement la manière dont les consommateurs et les entreprises africains interagissent avec l'économie mondiale. L'entreprise continue de privilégier la mise en place de partenariats permettant une mise sur le marché rapide et rentables, qui stimulent le volume des transactions et créent de la valeur partagée tout au long de la chaîne de valeur des services financiers.

Alors que le Kenya renforce son statut de Silicon Savannah, UnionPay reste déterminé à investir dans des partenariats en circuit ouvert, dans les normes de conformité réglementaire et dans les technologies de paiement qui définiront l'avenir de la finance numérique inclusive à travers l'Afrique.

À propos de UnionPay International

UnionPay International (UPI) s'attache à étendre le réseau mondial d'acceptation des cartes UnionPay. Les cartes UnionPay sont acceptées dans 183 pays et régions, dont 51 pays africains. UnionPay International reste un acteur de premier plan en matière de transformation numérique et d'inclusion financière sur l'ensemble du continent.