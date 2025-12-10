مدفوعات UnionPay عبر الإنترنت متاحة الآن لخدمات Apple في 15 سوقًا

أصبح بإمكان حاملي بطاقات UnionPay الآن استخدام بطاقاتهم للدفع مقابل خدمات App Store وApple Music و

Apple TV وiCloud وغيرها من الخدمات في مناطق محددة

شانغهاي, 10 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة UnionPay International اليوم عن توسيع نطاق خدمات الدفع عبر الإنترنت لديها لتشمل خدمات Apple، بما في ذلك اشتراكات App Store وiCloud. وأصبح الآن بإمكان حاملي بطاقات UnionPay في 15 سوقًا دوليًا استخدام بطاقاتهم للدفع مقابل المحتوى الرقمي وخدمات الاشتراك من Apple —بما يشمل App Store وApple Music وApple TV وiCloud وغيرها.

تتوفر الخدمة الآن في أستراليا وكمبوديا وجورجيا ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وإندونيسيا وكازاخستان وكينيا، ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة ومنغوليا وميانمار وباكستان والفلبين وسنغافورة وتايلاند ودولة الإمارات العربية المتحدة. يمكن لحاملي بطاقات UnionPay الصادرة محليًا في هذه المناطق سداد المدفوعات عبر الإنترنت لخدمات Apple باستخدام معرف Apple (ID) الخاص بهم. وتؤكد هذه المبادرة التزام UnionPay بتعزيز تجارب الدفع الرقمي وتلبية الطلب المتنامي على الوصول السهل إلى المحتوى والخدمات المتميزة في جميع أنحاء العالم.

نبذة حول شركة UnionPay International

تكرِّس شركة UnionPay International (UPI) جهودها من أجل توسيع نطاق شبكة UnionPay العالمية وابتكار تجارب دفع عابرة للحدود تتسم بالسلاسة والسهولة. وبالشراكة مع أكثر من 2,600 شريك حول العالم، تُتيح شركة UPI قبول البطاقات في 183 دولة ومنطقة، مع إصدار البطاقات في 84 دولة ومنطقة. وتقدم شركة UnionPay International خدمات دفع دولية عالية الجودة ومفيدة من حيث التكلفة وآمنة لأكبر قاعدة من حاملي البطاقات في العالم، وتضمن الشركة تقديم خدمات محلية ملائمة لأوسع قاعدة من حاملي بطاقات UnionPay والتجار العالميين.

وبالإضافة إلى البطاقات، تُقبل خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول من UnionPay، بما في ذلك خدمة QuickPass للدفع السريع عبر الهاتف المحمول من UnionPay ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، في أكثر من 100 دولة ومنطقة. وتقبل أكثر من 200 محفظة إلكترونية في 37 دولة ومنطقة خارج الأراضي الصينية بطاقات UnionPay، الأمر الذي يُلبي الاحتياجات المتغيرة للمستخدمين في مختلف الأسواق.