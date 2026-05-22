Vida تعلن إدراج حقوق ملكيتها المُرمَّزة (VIDAx) على xStocks التابعة لشركة Payward

أوستن، تكساس، 22 مايو 2026 -- /PRNewswire/ أعلنت Vida Global, Inc.، المدرجة في NYSE American وNYSE Texas بالرمز VIDA، ويُشار إليها باسم "Vida" أو "الشركة"، وهي نظام تشغيل لوكلاء الذكاء الاصطناعي للشركات، اليوم عن إدراج حقوق ملكيتها المُرمَّزة على xStocks، إطار العمل الرائد في قطاع الأسهم المُرمَّزة والمُطوَّر من قِبَل Payward، بما يوسّع نطاق وصول المستثمرين في أكثر من 110 دول حول العالم.

يأتي إدراج أصل VIDAx المُرمَّز هذا في أعقاب الاكتتاب العام الأولي الأخير لشركة Vida في بورصتي NYSE American LLC وNYSE Texas, Inc.، ما يمثل دخولها إلى أسواق رأس المال العامة في الولايات المتحدة. تمثل إضافة حقوق الملكية المُرمَّزة لشركة Vida إلى مجموعة xStocks من Payward توسعاً كبيراً يتيح للمستثمرين المؤهلين من خارج الولايات المتحدة الحصول على تعرّض اقتصادي لأسهم Vida من خلال الأصول الرقمية.

صرح Lyle Pratt، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Vida، قائلاً: "نحن ملتزمون بتبني ابتكار أسواق رأس المال من خلال إتاحة الوصول إلى Vida للمستثمرين في كل مكان". وأضاف: "إن إدراجنا في منصة xStocks من خلال Kraken يفتح قناة جديدة ومهمة للمستثمرين الدوليين الذين يتعاملون على نحو متزايد مع الأسهم الأمريكية من خلال الأصول الرقمية. ونؤمن بأن إتاحة الوصول إلى حقوق الملكية المُرمَّزة لشركة Vida، إلى جانب إدراجنا في بورصتي NYSE American وNYSE Texas، يمثل أساساً قوياً لبناء قاعدة مستثمرين عالمية بحق".

برزت xStocks سريعاً كأكبر مزود للأسهم المُرمَّزة، بحجم معاملات إجمالي يتجاوز 30 مليار دولار، وأكثر من 125,000 حائز فريد حول العالم. يدعم هذا الإطار أكثر من 100 من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) المُرمَّزة، وهو مصمم بحكم تصميمه ليكون متعدد السلاسل وقابلاً للتشغيل البيني، بما يمكّن الأصول من الانتقال بسلاسة عبر المحافظ والبروتوكولات ومنصات التداول. بصفته أصلاً مُرمَّزاً، سيتكامل VIDAx بسلاسة ضمن منظومة xStocks، بما يتيح حالات استخدام تتجاوز مجرد التعرّض الاقتصادي، وهو متاح للتداول على منصة Kraken اليوم.

نبذة عن VIDA

تُعد Vida نظام تشغيل لوكلاء الذكاء الاصطناعي، يتيح للشركات بناء ونشر وإدارة وتحقيق الدخل من وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على إدارة العمليات التجارية والاتصالات. تتميز هذه المنصة بأنها غير مرتبطة بأي نموذج محدد، حيث تعمل على التنسيق بين تقنيات Vida الخاصة ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs) الرائدة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك OpenClaw، لتقديم وكلاء أذكياء متكاملي القدرات عبر مختلف القطاعات. تقدم Vida خدماتها لعملاء الشركات المباشرين وشبكة عالمية من الموزعين والوكالات والشركاء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .https://vida.io

نبذة عن PAYWARD

تُعد Payward, Inc. منصة موحَّدة للبنية التحتية المالية، تدعم مجموعة من المنتجات التي تساهم في دفع عجلة نظام مالي مفتوح وعالمي. بفضل بنائها على بنية هندسية مشتركة موحدة، تتيح Payward للعملاء الاحتفاظ بالأصول وتداولها وتحقيق عوائد منها والدفع والاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة بسلاسة ودون تجزئة.

توفر Payward في جوهر عملها طبقة البنية التحتية التي تدعم منصة Kraken ومجموعة متنامية من المنتجات المصممة لأغراض محددة، بما في ذلك NinjaTrader وBreakout وxStocks وCF Benchmarks.

تفصل Payward بين البنية التحتية وواجهات المنتجات. صُممت واجهة كل منتج لتناسب شريحة عملاء معينة، وإطاراً تنظيمياً محدداً، وحالة استخدام معينة، مع تشغيلها جميعاً على الأساس العالمي نفسه.

مجمّع سيولة عالمي واحد

محرك موحد واحد للمخاطر والهامش

نظام واحد للضمانات والتسوية

إطار واحد للامتثال والترخيص

تتيح هذه البنية المشتركة لشركة Payward التوسع بكفاءة، وإطلاق منتجات جديدة بتكلفة هامشية منخفضة، وخدمة أسواق عالمية متنوعة مع الحفاظ على إدارة متسقة للمخاطر، والنزاهة التنظيمية، والمرونة التشغيلية.

لمزيد من المعلومات عن Payward، يرجى زيارة .www.payward.com

نبذة عن XSTOCKS

تُعد xStocks المعيار المرجعي لقطاع الأسهم المُرمَّزة، حيث تنقل الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) المُدرجة علناً إلى السلسلة (onchain) من خلال رموز مضمونة بالكامل ومدعومة بنسبة 1:1. بدعم من البنية التحتية للأصول الرقمية من Payward، تضع xStocks الأسهم التقليدية على بنية تحتية قائمة على سلسلة الكتل، مما يوسع نطاق الوصول إلى أسواق رأس المال الأمريكية مع إتاحة موسّعة، وانتشار عالمي، وتسوية رقمية المنشأ وسلسة.

صُممت منصة xStocks لتحقيق قابلية التشغيل البيني، وتتحرك الأصول فيها بسلاسة بين البورصات المركزية، والمحافظ غير الاحتجازية (حفظ ذاتي)، والتطبيقات القائمة على سلسلة الكتل (onchain)، مما يفتح آفاقاً جديدة لاستخدامها في التداول، وكضمانات، وفي التمويل اللامركزي (DeFi). منذ إطلاقها في يونيو 2025، تدعم xStocks حجم معاملات بمليارات الدولارات عبر العديد من منظومات سلسلة الكتل، وتمثل ركيزة لشبكة عالمية سريعة التوسع تشكل مستقبل الأسواق المُرمَّزة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .https://xstocks.fi

لا يمثل هذا البيان الصحفي عرضاً للبيع أو دعوة لتقديم عرض شراء لأي من الأوراق المالية الخاصة بشركة Vida، كما لن يُجرى أي بيع للأوراق المالية الخاصة بشركة Vida في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الدعوة أو البيع مخالفاً للقانون قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية من هذا القبيل. تُعد حقوق الملكية المُرمَّزة، مثل xStocks، أداة مستحدثة، وهناك سوابق قانونية وتنظيمية وقضائية وتشغيلية وسوقية محدودة للغاية بشأن معاملتها. قد ينطوي الاحتفاظ بحقوق الملكية المُرمَّزة، مثل xStocks، على مخاطر وشكوك تشمل، من بين أمور أخرى، خطر أن يؤثر الترميز سلباً على السيولة، أو نشاط التداول، أو اهتمام المستثمرين بالأسهم العادية من الفئة (أ) لشركة Vida؛ والمخاطر المتعلقة بفقدان المفاتيح الخاصة وفقدان إمكانية الوصول إلى المحفظة؛ والمخاطر المتعلقة بالمعاملة التنظيمية لحقوق الملكية المُرمَّزة.

تَصدُر xStocks عن Backed Assets (JE) Limited (وهي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جيرسي) وتُقدم لعملاء Kraken المؤهلين عبر شركة Payward Digital Solutions Ltd. ("PDSL")، وهي شركة مرخصة لممارسة أعمال الأصول الرقمية من قِبل Bermuda Monetary Authority. وليست xStocks مسجلة ولن تُسجَّل لدى أي جهات تنظيمية محلية للأوراق المالية. لا تقدم PDSL (Kraken) أي نصيحة استثمارية و/أو توصيات، ولا ينبغي تفسير أي تواصل، عبر أي تطبيق لـ Kraken أو موقع إلكتروني أو غير ذلك، على أنه نصيحة أو توصية استثمارية. يجب على المستثمرين الأفراد اتخاذ قراراتهم الخاصة أو طلب مشورة مهنية مستقلة إذا لم يكونوا متأكدين من مدى ملاءمة أي استثمار أو مناسبته لظروفهم أو احتياجاتهم، بما في ذلك المعاملة الضريبية المحتملة. ينطوي الاستثمار في xStocks على قدر من المخاطر. قد تنخفض قيمة الاستثمار كما قد ترتفع، ولا يُعد الأداء السابق مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية. غير متاحة في الولايات المتحدة أو للأشخاص الأمريكيين. تنطبق قيود جغرافية. يرجى قراءة إفصاح Kraken عن مخاطر xStocks على kraken.com/legal/xstocks بالإضافة إلى نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية ذات الصلة بـ xStocks والوثائق القانونية المتاحة على https://assets.backed.fi/legal لمعرفة المزيد.

بيانات تطلعية

قد تُعد جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، بخلاف البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، بيانات تطلعية بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. غالباً ما يُستدل على البيانات التطلعية من كلمات مثل "يتوقع" أو "يعتقد" أو "يقدر" أو "يتنبأ" أو "ينوي" أو "قد" أو "يخطط" أو "يستشرف" أو "سوف" أو التعبيرات المماثلة. تخضع هذه البيانات لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهرياً عن أي نتائج مستقبلية معبر عنها أو متضمنة في هذه البيانات التطلعية. تشمل هذه المخاطر والعوامل الأخرى تلك المذكورة تحت عنوان "عوامل المخاطر" في نشرة الاكتتاب العام الأولي لشركة Vida والمقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 18 مايو 2026 والتقارير الأخرى التي تقدمها Vida من وقت لآخر إلى الهيئة. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتحمل Vida أي التزام، ولا تعتزم تحديث هذه البيانات التطلعية.

