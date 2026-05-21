Vida、トークン化された株式（VIDAx）をPaywardのxStocksに上場すると発表

オースティン（テキサス州）, 2026年5月21日 /PRNewswire/ -- 企業向けAIエージェント・オペレーティング・システムを提供するVida Global, Inc.（NYSE American: VIDA、NYSE Texas: VIDA、以下「Vida」または「当社」）は本日、Paywardが開発した業界をリードするトークン化株式のフレームワークであるxStocksに自社のトークン化株式を上場し、世界110カ国以上で投資家のアクセスを拡大することを発表しました。

今回のVIDAxトークン化資産の上場は、Vidaが先ごろNYSE American LLCおよびNYSE Texas, Inc.で新規株式公開を行ったことに続くものであり、米国の公開資本市場への参入を意味します。PaywardのxStocks製品群にVidaのトークン化株式が加わることは、適格な米国外の投資家がデジタル資産を通じてVida株式の経済的エクスポージャーを得ることを可能にする重要な拡大を意味します。

Vidaの創設者兼CEOであるLyle Pratt氏は、次のように述べています。「当社は、世界中の投資家がVidaにアクセスできるようにすることで、資本市場のイノベーションを推進することに取り組んでいます。当社のKrakenを通じたxStocksプラットフォームへの上場は、デジタル資産を通じて米国株式への投資を増やしている海外の投資家に向けて、有意義な新しいチャネルを開くものです。当社のNYSE AmericanおよびNYSE Texasへの上場と組み合わせることで、Vidaのトークン化株式へのアクセスは、真にグローバルな投資家基盤を構築するための強固な基盤になると確信しています。」

xStocksは、トークン化株式の最大のプロバイダーとして急速に台頭しており、累計取引高は300億ドルを超え、世界中に125,000人以上のユニークホルダーを抱えています。このフレームワークは100を超えるトークン化株式やETFをサポートしており、設計上マルチチェーンかつ相互運用可能に構築されているため、資産はウォレット、プロトコル、取引所間をシームレスに移動できます。トークン化資産であるVIDAxは、xStocksエコシステム全体にシームレスに統合され、単なるエクスポージャーを超えたユースケースを解き放ちます。また、本日からKrakenプラットフォームで取引が可能です。

VIDAについて

Vidaは、企業が業務運用やコミュニケーションを実行できるAIエージェントを構築、展開、管理、および収益化することを可能にするAIエージェント・オペレーティング・システムです。このプラットフォームはモデルに依存せず、Vida独自のテクノロジーと、OpenClawを含む主要な大規模言語モデルやAIシステムを統合することで、業界を問わずインテリジェントなフルスタックエージェントを提供します。Vidaは、企業の直接顧客や、リセラー、代理店、パートナーのグローバルネットワークにサービスを提供しています。詳しくは、https://vida.ioをご覧ください。

PAYWARDについて

Payward, Inc.は、オープンでグローバルな金融システムを推進する製品群を支える、統合された金融インフラストラクチャプラットフォームです。単一の共有アーキテクチャ上に構築されたPaywardは、顧客が摩擦や分断なく、異なる資産クラス間で保有、取引、収益獲得、支払い、投資を行うことを可能にします。

Paywardはその中核として、Krakenや、NinjaTrader、Breakout、xStocks、CF Benchmarksなど、拡大を続ける専用製品群の背景にあるインフラストラクチャレイヤーを提供しています。

Paywardはインフラストラクチャと製品表現を分離しています。各製品のインターフェースは、同じグローバルな基盤の上で動作しながらも、特定の顧客セグメント、規制体制、およびユースケース向けに設計されています。

1つのグローバルな流動性プール

1つの統合されたリスク・マージンエンジン

1つの担保・決済システム

1つのコンプライアンス・ライセンス枠組み

この共有アーキテクチャにより、Paywardは一貫したリスク管理、規制上の整合性、および運用の回復力を維持しながら、効率的に規模を拡大し、低い限界コストで新製品を投入し、多様なグローバル市場に対応することができます。

Paywardについての詳細は、www.payward.comをご覧ください。

XSTOCKSについて

xStocksはトークン化株式の業界ベンチマークであり、完全に担保され1:1で裏付けられたトークンを通じて、上場している米国株式およびETFをオンチェーンに提供します。Paywardのデジタル資産インフラストラクチャを活用したxStocksは、従来の株式をブロックチェーン・インフラストラクチャ上に配置し、取引時間の延長、グローバルな展開、およびシームレスなデジタルネイティブ決済により、米国資本市場へのアクセスを拡大します。

相互運用性を考慮して設計されたxStocksは、中央集権型取引所、自己保管型ウォレット、およびオンチェーンアプリケーションの間をシームレスに移動し、取引、担保設定、および分散型金融にわたる新たなユーティリティを解き放ちます。2025年6月の提供開始以来、xStocksは複数のブロックチェーンエコシステムで数十億ドルの取引高を支えており、トークン化市場の未来を形作る急速に拡大するグローバルネットワークの基盤となっています。

詳しくは、https://xstocks.fiをご覧ください。

本プレスリリースは、Vidaの有価証券の売却の申し出や購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または売却が、当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与前に違法となる州または管轄区域において、Vidaの有価証券の売却が行われることはありません。xStocksなどのトークン化株式は新しい金融手段であり、その取り扱いに関する法的、規制上の、司法的、運用的、および市場的な先例は限られています。xStocksなどのトークン化株式を保有することは、リスクや不確実性をもたらす可能性もあります。これには、トークン化が流動性、取引活動、またはVidaのクラスA普通株式に対する投資家の関心に悪影響を及ぼすリスク、秘密鍵やウォレットアクセスの喪失に関するリスク、およびトークン化株式の規制上の取り扱いに関するリスクなどが含まれます。

xStocksは、Backed Assets (JE) Limited（ジャージー島の非公開有限会社）によって発行され、Payward Digital Solutions Ltd.を通じて、対象となるKrakenの顧客に提供されます。（以下「PDSL」）、同社はバミューダ金融管理局からデジタル資産ビジネスを行う認可を受けた会社です。xStocksは、現地の証券規制当局に登録されておらず、また登録される予定もありません。PDSL（Kraken）は投資アドバイスおよび/または推奨を提供するものではなく、Krakenのアプリやウェブサイト、またはその他のいかなるコミュニケーションも、そのように解釈されるべきではありません。個人投資家は、潜在的な税務上の取り扱いを含め、自身の状況やニーズに対する投資の適合性・適切性について確信が持てない場合には、自身で判断するか、専門家による独立した助言を求めてください。xStocksへの投資には一定のリスクが伴います。投資の価値は下がることもあれば上がることもあり、過去の実績は将来の結果を示す信頼できる指標ではありません。米国内、または米国人は利用できません。地域制限が適用されます。詳細については、kraken.com/legal/xstocks にあるKrakenのxStocksリスク開示、およびhttps://assets.backed.fi/legalにあるxStocksの基本目論見書と関連する最終条件などのドキュメントをお読みください。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースに記載されている記述のうち、歴史的事実に関する記述を除くすべての記述は、1995年米国私募証券訴訟改革法の定義における将来の見通しに関する記述とみなされる可能性があります。将来の見通しに関する記述は、多くの場合、「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「可能性がある」、「計画する」、「予測する」、「予定する」などの言葉や同様の表現によって特定されます。このような記述はリスク、不確実性、およびその他の要因の影響を受けるため、実際の結果は、将来の見通しに関する記述によって明示的または黙示的に示される将来の結果とは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよびその他の要因には、2026年5月18日に証券取引委員会（「SEC」）に提出されたVidaの新規株式公開目論見書、およびVidaが随時SECに提出するその他の報告書の「リスク要因」の見出しに記載されているリスクが含まれます。法律で義務付けられている場合を除き、Vidaはこれらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わず、また更新する意図もありません。

メディア問い合わせ先

ICR for Vida

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ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2452404/Logo_Transparent_Logo_VIDA_Global_Inc.jpg

SOURCE VIDA Global Inc.