Vida 宣佈其代幣化股權 (VIDAx) 於 Payward 旗下 xStocks 上市

德州奧斯汀2026年5月23日 /美通社/ -- 專為企業提供人工智能 (AI) 代理作業系統的 Vida Global, Inc.（NYSE American：VIDA，NYSE Texas：VIDA，「Vida」或「本公司」）今日宣佈，其代幣化股權已在由 Payward 開發、領先業界的代幣化股權框架 xStocks 上市，擴大至全球超過 110 個國家投資者的參與。

VIDAx 代幣化資產是次上市，緊接 Vida 最近於 NYSE American LLC 及 NYSE Texas, Inc. 完成的首次公開招股，象徵該公司正式進軍美國公眾資本市場。 Vida 代幣化股權獲納入 Payward 旗下 xStocks 組合，代表著重大擴展，令合資格的非美國投資者得以透過數碼資產，分享 Vida 股份帶來的經濟回報。

Vida 創辦人兼行政總裁 Lyle Pratt 表示：「我們矢志擁抱資本市場革新，令全球所有投資者皆可接觸到 Vida。 我們透過 Kraken 於 xStocks 平台上市，為那些日益透過數碼資產參與美國股市的國際投資者，開闢一條意義重大的新途徑。 我們相信，連同我方於 NYSE American 及 NYSE Texas 的上市安排，Vida 的代幣化股權准入途徑，為建構真正全球化的投資者基礎奠定了穩固基礎。」

xStocks 已迅速發展為全球最具規模的代幣化股權供應商，其總成交量超過 300 億美元，全球獨立持有者超過 125,000 名。 此框架支援逾 100 種代幣化股票及交易所買賣基金 (ETF)，其設計本身即為多鏈且方便互相操作，讓資產可在錢包、協定及交易場所之間無縫流動。 VIDAx 作為代幣化資產，將無縫融入 xStocks 整個生態系統，開拓出超越單純投資曝險的多種應用可能，並已於今日起在 Kraken 平台可供交易。

關於 VIDA

Vida 是人工智能代理操作系統，讓企業構建、佈署、管理和變現可執行業務營運與通訊的人工智能代理。 此平台不限定於任何特定模型，可靈活協調 Vida 自家專有技術以及包括 OpenClaw 在內的頂級大型語言模型和人工智能系統，為各行各業呈獻具智慧的全棧代理。 Vida 的服務對象包括直接企業客戶，以及遍及全球的經銷商、代理商及合作夥伴網絡。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://vida.io。

關於 PAYWARD

Payward, Inc. 作為統一的金融基礎設施平台，驅動著一系列旨在推動全球開放金融體系的產品。 Payward 基於單一共通架構，讓客戶跨越不同資產類別，流暢無礙地進行持有、交易、賺息、支付和投資。

Payward 的核心業務，是為 Kraken 以及一系列不斷擴充的專屬產品（包括 NinjaTrader、Breakout、xStocks 和 CF Benchmarks）提供底層基礎設施支援。

Payward 將基礎設施與產品表現層分隔。 旗下每一款產品，均針對特定客戶群、監管環境及應用場景度身打造，但全都運行於同一個全球統一的基礎設施之上。

統一全球流動資金池

統一的風險與保證金引擎

統一的抵押品與結算系統

統一合規與許可框架

此共通架構讓 Payward 能夠高效擴張、以較低邊際成本推出新品，並服務全球多元市場，同時維持一致的風險管理、監管合規水平及營運穩健發展。

如欲了解更多有關 Payward 的資訊，請瀏覽 www.payward.com。

關於 XSTOCKS

xStocks 是代幣化股權領域的行業標杆，利用全額抵押且 1:1 掛鈎的代幣，把上市的美國股票及交易所買賣基金引入區塊鏈上。 xStocks 由 Payward 的數碼資產基礎設施驅動，將傳統股權放在區塊鏈基建之上，藉着更長的交易時段、全球可達及流暢無縫的數碼原生結算，讓更多人能夠進入美國資本市場。

xStocks 方便互相操作，能在中心化交易所、自託管錢包及鏈上應用之間暢通流轉，為交易、抵押品管理及去中心化金融帶來嶄新的實用價值。 自 2025 年 6 月推出以來，xStocks 正帶動多個區塊鏈生態系統合共數以十億美元計的成交量，支撑著迅速擴張、塑造代幣化市場未來的全球網絡。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://xstocks.fi。

本新聞稿並不構成要約出售或招攬要約購買任何 Vida 證券；凡於任何州份或司法管轄區，相關要約、招攬或買賣行為若在未符當地證券法律的註冊或資格要求前即屬違法，則嚴禁在該等地域進行任何 Vida 證券的交易。 像 xStocks 這類代幣化股權屬於新穎的金融工具，在法律、監管、司法、運作及市場層面上，可參考的先例並不多。 持有像 xStocks 這類代幣化股權，也可能會引致風險及不確定因素，例如代幣化或會削弱流動性、交易活躍度或投資者對 Vida 的 A 類普通股的興趣的風險；與遺失私鑰及無法存取錢包相關的風險；以及與代幣化股權監管方式相關的風險。

xStocks 是由 Backed Assets (JE) Limited（一間澤西島的私人有限公司）所發行，並經由 Payward Digital Solutions Ltd. （「PDSL」）向合資格的 Kraken 客戶提供，而 PDSL 這間公司已獲百慕達金融管理局發出牌照，可從事數碼資產業務。 xStocks 現時並未而日後亦不會在任何地方證券監管機構註冊。 PDSL (Kraken) 並不提供投資意見及／或建議，且透過任何 Kraken 應用程式、網站或其他方式進行的任何溝通，均不應被視為投資意見或建議。 個別投資者應自行決定，或倘不肯定某項投資（包括其潛在稅務處理方式）是否符合 / 適合自身狀況或需求，便應尋求獨立的專業意見。 投資 xStocks 涉及風險因素。 投資價值有升有跌，過往表現並不能作為未來成果的可靠憑證。 不向美國或美國人士提供。 設有地域限制。 請前往 kraken.com/legal/xstocks 閱讀 Kraken 的 xStocks 風險披露，以及到 https://assets.backed.fi/legal 查閱 xStocks 的基礎招股書及相關最終條款，以獲取更多資訊。

前瞻性陳述

本新聞稿中，除有關歷史事實的陳述外，所有其他陳述皆有可能被視為 1995 年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act) 所定義的前瞻性陳述。 前瞻性陳述通常可使用「預期」、「相信」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」、「計劃」、「預測」、「將會」等字詞或類似表述來識別。 此類陳述涉及風險、不確定性及其他因素，這些因素可能使實際結果與前瞻性陳述中所明示或暗示的任何未來結果出現重大差異。 此等風險及其他因素，涵蓋 Vida 於 2026 年 5 月 18 日向美國證券交易委員會（「SEC」）所提交首次公開招股說明書中「風險因素」一節所述的風險，以及 Vida 不時向 SEC 所提交其他報告中的風險。 除非法律另有規定，Vida 無義務亦無意更新此等前瞻性陳述。

媒體聯絡人

ICR 代表 Vida

[email protected]

SOURCE VIDA Global Inc.