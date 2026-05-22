Vida Mengumumkan Pencatatan Tokenisasi Ekuitas (VIDAx) di xStocks Milik Payward

AUSTIN, Texas, 22 Mei 2026 /PRNewswire/ - Vida Global, Inc. (NYSE American: VIDA, NYSE Texas: VIDA ("Vida" atau "Perusahaan") adalah Sistem Operasional Agen AI untuk bisnis. Hari ini VIDA mengumumkan pencatatan tokenisasi ekuitasnya di xStocks untuk memperluas akses investor di lebih dari 10 negara. xStocks adalah kerangka kerja tokenisasi ekuitas terkemuka di industri ini yang dikembangkan oleh Payward.

Pencatatan tokenisasi aset VIDAx dilakukan setelah penawaran umum perdana (IPO) Vida belum lama ini di NYSE American LLC dan NYSE Texas, Inc., yang menandai masuknya Vida ke pasar modal publik AS. Penambahan tokenisasi ekuitas Vida ke rangkaian xStocks milik Payward merupakan ekspansi signifikan sehingga investor di luar A.S. yang memenuhi syarat bisa mendapatkan eksposur ekonomi terhadap saham Vida melalui aset digital.

"Kami berkomitmen untuk mendorong inovasi di pasar modal dengan memastikan Vida dapat diakses oleh investor di seluruh dunia," kata Lyle Pratt, Pendiri dan CEO Vida. "Pencatatan saham kami di platform xStocks melalui Kraken membuka saluran baru yang berarti bagi investor internasional yang semakin terlibat dengan saham AS melalui aset digital. Kami percaya, jika digabung dengan pencatatan saham kami di NYSE American dan NYSE Texas, akses ke tokenisasi ekuitas Vida memberikan landasan yang kuat untuk membangun basis investor yang benar-benar mendunia."

xStocks telah berkembang pesat sebagai penyedia tokenisasi ekuitas terbesar, dengan volume transaksi gabungan lebih dari $30 miliar dan lebih dari 125.000 pemegang token yang unik di seluruh dunia. Kerangka kerja ini mendukung lebih dari 100 tokenisasi saham ETF dan dibuat agar bersifat multi-chain dan dapat dioperasikan bersama sehingga aset dapat berpindah tanpa kendala antar dompet, protokol, dan platform perdagangan. Sebagai tokenisasi aset, VIDAx akan terintegrasi tanpa kendala di seluruh ekosistem xStocks sehingga membuka berbagai kegunaan yang melampaui eksposur saja, dan tersedia untuk diperdagangkan di platform Kraken hari ini.

TENTANG VIDA

Vida adalah sistem operasional agen AI yang memungkinkan bisnis membangun, menerapkan, mengelola, dan memonetisasi agen AI yang mampu menjalankan pengoperasian dan komunikasi bisnis. Platform ini tidak tergantung pada model tertentu, mengatur teknologi milik Vida dan Large Language Models maupun sistem AI terkemuka, termasuk OpenClaw, untuk menghadirkan agen AI cerdas dan lengkap di berbagai industri. Vida melayani pelanggan dari kalangan perusahaan langsung maupun jaringan reseller, agensi, dan mitra global. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://vida.io.

TENTANG PAYWARD

Payward, Inc. adalah platform infrastruktur keuangan terpadu yang mendukung serangkaian produk yang memajukan sistem keuangan global yang terbuka. Dibuat berdasarkan satu arsitektur bersama, Payward memungkinkan pelanggan menyimpan, memperdagangkan, memperoleh imbal hasil, membayar, dan berinvestasi di kelas-kelas aset tanpa hambatan atau tanpa terpisah-pisah.

Intinya, Payward menyediakan lapisan infrastruktur di balik Kraken dan serangkaian produk yang dibuat khusus, termasuk NinjaTrader, Breakout, xStocks, dan CF Benchmark.

Payward memisahkan infrastruktur dari produk yang digunakan pelanggan. Setiap permukaan produk dirancang untuk segmen pelanggan, rezim peraturan, dan kasus penggunaan tertentu namun beroperasi di atas dasar yang sama di seluruh dunia.

Satu kumpulan likuiditas global

Satu mesin risiko dan margin terpadu

Satu sistem agunan dan penyelesaian

Satu kerangka kerja kepatuhan dan perizinan

Arsitektur bersama ini memungkinkan Payward melakukan peningkatan secara efisien, meluncurkan produk baru dengan biaya marjinal yang rendah, dan melayani pasar global yang beragam namun tetap mempertahankan manajemen risiko yang konsisten, integritas peraturan, dan ketahanan operasional.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Payward, harap kunjungi www.payward.com.

TENTANG XSTOCKS

xStocks adalah tolok ukur industri untuk tokenisasi ekuitas dan menghadirkan saham maupun ETF AS yang diperdagangkan secara publik ke dalam blockchain melalui token yang sepenuhnya dijamin aset dengan rasio 1:1. Didukung oleh infrastruktur aset digital milik Payward, xStocks menempatkan saham tradisional pada infrastruktur blockchain, memperluas akses ke pasar modal AS dengan ketersediaan lebih luas, jangkauan global, dan penyelesaian digital tanpa kendala.

Dirancang untuk dioperasikan bersama, xStocks berpindah tanpaa kendala antara bursa terpusat, dompet yang dikelola sendiri, dan aplikasi on-chain, sehingga membuka utilitas baru dalam perdagangan, penggunaan sebagai agunan, dan keuangan terdesentralisasi. Sejak diluncurkan pada bulan Juni 2025, xStocks telah mendorong volume transaksi senilai miliaran dolar di berbagai ekosistem blockchain dan menjadi dasar bagi jaringan global yang berkembang pesat dan turut membentuk masa depan pasar tokenisasi.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://xstocks.fi.

Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas Vida, dan tidak akan ada penjualan sekuritas Vida di negara bagian atau yurisdiksi mana pun bila penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi tersebut. Tokenisasi ekuitas, seperti xStocks, adalah instrumen baru sehingga masih terdapat keterbatasan preseden hukum, regulasi, yudisial, operasional, dan pasar terkait perlakuannya. Memegang tokenisasi ekuitas, seperti xStocks, juga dapat menimbulkan risiko dan ketidakpastian, antara lain risiko bahwa tokenisasi dapat berdampak negatif terhadap likuiditas, aktivitas perdagangan, atau minat investor pada saham biasa Kelas A milik Vida; risiko hilangnya kunci pribadi dan akses dompet; dan risiko terkait perlakuan regulasi terhadap tokenisasi ekuitas.

xStocks diterbitkan oleh Backed Assets (JE) Limited (sebuah perusahaan terbatas swasta di Jersey) dan ditawarkan kepada pelanggan Kraken yang memenuhi syarat melalui Payward Digital Solutions Ltd. ("PDSL"), sebuah perusahaan yang memiliki lisensi untuk menjalankan bisnis aset digital dari Bermuda Monetary Authority. xStocks tidak terdaftar dan tidak akan didaftarkan di regulator sekuritas lokal mana pun. PDSL (Kraken) tidak memberikan nasihat dan/atau rekomendasi investasi, dan tidak ada komunikasi melalui Aplikasi atau situs web Kraken atau dengan cara lain apa pun, yang boleh ditafsirkan sebagai nasihat dan/atau rekomendasi investasi. Investor perorangan harus mengambil keputusan sendiri atau mencari nasihat independen dari profesional jika mereka ragu mengenai kesesuaian/kelayakan investasi apa pun untuk keadaan atau kebutuhan mereka, termasuk potensi perlakuan pajak. Berinvestasi di xStocks melibatkan unsur risiko. Nilai investasi dapat turun naik, dan kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan. Tidak tersedia di A.S. atau untuk orang A.S. Berlaku pembatasan geografi. Baca Pengungkapan Risiko xStocks Kraken di kraken.com/legal/xstocks dan Prospektus Dasar serta Ketentuan Final terkait xStocks di dokumentasi https://assets.backed.fi/legal untuk informasi lebih lanjut.

PERNYATAAN BERPANDANGAN KE DEPAN

Selain pernyataan tentang fakta sejarah, semua pernyataan dalam siaran pers ini dapat dianggap sebagai pernyataan berpandangan ke depan sesuai Private Securities Litigation Reform Act 1995. Pernyataan berpandangan ke depan sering kali diidentifikasi dengan istilah seperti "mengantisipasi", "percaya", "memperkirakan", "mengharapkan", "berniat", "mungkin", "merencanakan", "memproyeksikan", "akan", atau ekspresi serupa. Pernyataan berpandangan tunduk pada risiko, ketidakpastian, dan berbagai faktor lain yang dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda secara material dibanding hasil di masa depan yang dinyatakan atau tersirat dalam pernyataan berpandangan ke depan. Risiko-risiko ini dan faktor-faktor lainnya mencakup berbagai risiko yang dijelaskan di bawah judul "Faktor Risiko" dalam prospektus penawaran umum perdana Vida yang diajukan kepada Securities and Exchange Commission ("SEC") pada tanggal 18 Mei 2026 dan dalam laporan-laporan lain yang diajukan Vida dari waktu ke waktu kepada SEC. Kecuali bila diwajibkan oleh hukum, Vida tidak wajib dan tidak bermaksud memperbarui pernyataan berpandangan ke depan ini.

SOURCE VIDA Global Inc.