Vida Thông Báo Niêm Yết Cổ Phần Được Token Hóa (VIDAx) trên Sàn xStocks của Payward

AUSTIN, Texas, ngày 21 tháng Năm năm 2026 /PRNewswire/ -- Vida Global, Inc. (NYSE American: VIDA, NYSE Texas: VIDA, "Vida" hoặc "Công Ty") – một đơn vị phát triển Hệ Điều Hành Tác Nhân AI dành cho doanh nghiệp – hôm nay đã thông báo niêm yết cổ phần được token hóa của mình trên xStocks, nền tảng giao dịch cổ phần được token hóa hàng đầu trong ngành do Payward phát triển, giúp mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư tại hơn 110 quốc gia trên toàn thế giới.

Sự kiện niêm yết tài sản được token hóa VIDAx này diễn ra sau đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) mới đây của Vida trên các sàn NYSE American LLC và NYSE Texas, Inc., đánh dấu bước tiến vào thị trường vốn đại chúng Hoa Kỳ. Việc cổ phần được token hóa của Vida gia nhập bộ sản phẩm của sàn xStocks (thuộc sở hữu của Payward) đánh dấu một bước mở rộng đáng kể, cho phép các nhà đầu tư ngoài nước Mỹ đủ điều kiện dễ dàng tiếp cận lợi ích kinh tế từ cổ phiếu Vida thông qua tài sản kỹ thuật số.

Ông Lyle Pratt, Nhà Sáng Lập kiêm Giám Đốc Điều Hành (CEO) của Vida, chia sẻ: "Chúng tôi cam kết đón nhận những đổi mới trên thị trường vốn, bằng cách đơn giản hóa khả năng tiếp cận cổ phiếu Vida cho các nhà đầu tư trên toàn cầu. Việc Vida niêm yết trên nền tảng xStocks thông qua Kraken mở ra một kênh mới có ý nghĩa cho các nhà đầu tư quốc tế, những người ngày càng quan tâm đến việc giao dịch cổ phiếu Mỹ thông qua tài sản kỹ thuật số. Chúng tôi tin rằng, khi kết hợp với việc niêm yết trên sàn NYSE American và NYSE Texas, việc cung cấp quyền tiếp cận cổ phần được token hóa của Vida sẽ tạo nên bệ phóng vững chắc để xây dựng một cơ sở nhà đầu tư toàn cầu thực sự."

xStocks đã nhanh chóng vươn lên trở thành nhà cung cấp cổ phần được token hóa lớn nhất, sở hữu tổng khối lượng giao dịch hơn 30 tỷ USD và hơn 125.000 người nắm giữ độc lập trên toàn cầu. Khung hệ thống này hỗ trợ hơn 100 mã cổ phiếu và quỹ ETF được token hóa. Được thiết kế với kiến trúc đa chuỗi, hệ thống có khả năng tương tác, cho phép các tài sản di chuyển liền mạch giữa các ví, giao thức và sàn giao dịch. Là tài sản được token hóa, VIDAx sẽ tích hợp liền mạch vào hệ sinh thái xStocks, mở khóa các trường hợp sử dụng thay vì chỉ đơn thuần tiếp cận thị trường. Hiện tại, các nhà đầu tư đã có thể giao dịch mã này trên nền tảng Kraken.

GIỚI THIỆU VỀ VIDA

Vida là một đơn vị phát triển hệ điều hành tác nhân AI cho phép các doanh nghiệp xây dựng, triển khai, quản lý và kiếm tiền từ các tác nhân AI có khả năng tự vận hành các hoạt động kinh doanh và truyền thông. Nền tảng này không phụ thuộc vào mô hình cụ thể nào, có khả năng điều phối công nghệ độc quyền của Vida với các mô hình ngôn ngữ lớn cũng như các hệ thống AI hàng đầu (như OpenClaw) để cung cấp các tác nhân AI thông minh, toàn diện cho nhiều ngành. Vida trực tiếp phục vụ khách hàng doanh nghiệp và một mạng lưới toàn cầu gồm nhiều nhà phân phối, đại lý và đối tác. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://vida.io.

GIỚI THIỆU VỀ PAYWARD

Payward, Inc. là nền tảng hạ tầng tài chính thống nhất, cung cấp nền tảng cho hệ sinh thái các sản phẩm nhằm thúc đẩy hệ thống tài chính toàn cầu mở. Được xây dựng trên một kiến trúc dùng chung duy nhất, Payward cho phép khách hàng nắm giữ, giao dịch, sinh lời, thanh toán và đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau mà không gặp rào cản hay sự phân mảnh.

Về cốt lõi, Payward cung cấp lớp hạ tầng đứng sau Kraken cùng danh mục các sản phẩm chuyên dụng đang ngày càng mở rộng như NinjaTrader, Breakout, xStocks và CF Benchmarks.

Payward tách biệt lớp hạ tầng khỏi các hình thức thể hiện sản phẩm. Mỗi giao diện sản phẩm được thiết kế tối ưu cho một phân khúc khách hàng, khung pháp lý và trường hợp sử dụng cụ thể, nhưng vẫn hoạt động trên cùng một nền tảng toàn cầu.

Một nguồn thanh khoản toàn cầu duy nhất

Một hệ thống quản trị rủi ro và ký quỹ thống nhất

Một hệ thống tài sản thế chấp và quyết toán duy nhất

Một khuôn khổ tuân thủ và cấp phép thống nhất

Kiến trúc dùng chung này cho phép Payward mở rộng quy mô hiệu quả, ra mắt sản phẩm mới với chi phí biên thấp và phục vụ đa dạng các thị trường toàn cầu, đồng thời vẫn duy trì quản trị rủi ro nhất quán, tính liêm chính về pháp lý và khả năng phục hồi hoạt động.

Để biết thêm thông tin về Payward, vui lòng truy cập www.payward.com.

GIỚI THIỆU VỀ XSTOCKS

xStocks là tiêu chuẩn ngành cho phân khúc cổ phần được token hóa, đưa các mã cổ phiếu và quỹ ETF niêm yết công khai của Hoa Kỳ lên chuỗi khối thông qua các token được bảo chứng theo tỷ lệ 1:1 và thế chấp hoàn toàn. Vận hành nhờ cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số của Payward, xStocks đưa cổ phiếu truyền thống lên hạ tầng blockchain, giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn Hoa Kỳ nhờ thời gian giao dịch dài hơn, phạm vi tiếp cận toàn cầu và quy trình thanh toán gốc kỹ thuật số liền mạch.

Thiết kế mang tính tương tác giúp xStocks di chuyển liền mạch giữa các sàn giao dịch tập trung, ví tự lưu ký và ứng dụng on-chain, mở khóa tiện ích mới trong giao dịch, thế chấp và tài chính phi tập trung. Kể từ khi ra mắt vào tháng 6 năm 2025, xStocks đã thúc đẩy hàng tỷ USD khối lượng giao dịch trên nhiều hệ sinh thái blockchain và là trụ cột của một mạng lưới toàn cầu đang mở rộng nhanh chóng và định hình tương lai của thị trường token hóa.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://xstocks.fi.

Thông cáo báo chí này không cấu thành lời chào bán hoặc lời mời chào mua đối với bất kỳ chứng khoán nào của Vida. Đồng thời, không được phép mua bán chứng khoán của Vida tại bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà hoạt động chào bán, chào mua hoặc giao dịch đó bị coi là bất hợp pháp trước khi thực hiện đăng ký hoặc xin cấp phép theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó. Cổ phần được token hóa, chẳng hạn như xStocks, là một công cụ tài chính mới và hiện có rất ít tiền lệ pháp lý, quy định, tư pháp, vận hành và thị trường về cách thức xử lý. Việc nắm giữ cổ phần được token hóa, chẳng hạn như xStocks, cũng có thể tiềm ẩn những rủi ro và bất ổn. Các rủi ro này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: rủi ro rằng việc token hóa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tính thanh khoản, hoạt động giao dịch hoặc mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với cổ phiếu phổ thông loại A của Vida; rủi ro liên quan đến việc mất khóa bảo mật và quyền truy cập ví; và rủi ro liên quan đến quy định pháp lý đối với cổ phần được token hóa.

Các tài sản trên xStocks được phát hành bởi Backed Assets (JE) Limited (một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân tại Jersey) và được chào bán cho khách hàng đủ điều kiện của sàn Kraken thông qua Payward Digital Solutions Ltd. ("PDSL") – công ty đã được Cơ quan Tiền tệ Bermuda cấp phép kinh doanh tài sản kỹ thuật số. xStocks hiện chưa và sẽ không được đăng ký với bất kỳ cơ quan quản lý chứng khoán địa phương nào. PDSL (Kraken) không cung cấp tư vấn và/hoặc khuyến nghị đầu tư, và không có bất kỳ thông tin liên lạc nào, thông qua bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào của Kraken hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác, nên được hiểu là tư vấn hay khuyến nghị như vậy. Các nhà đầu tư cá nhân nên tự đưa ra quyết định hoặc tìm kiếm sự tư vấn chuyên nghiệp độc lập nếu không chắc chắn về tính phù hợp/thích hợp của bất kỳ khoản đầu tư nào đối với hoàn cảnh hoặc nhu cầu cá nhân, kể cả các vấn đề về thuế. Việc đầu tư vào các tài sản xStocks luôn tiềm ẩn rủi ro. Giá trị của một khoản đầu tư có thể giảm hoặc tăng, và hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho kết quả trong tương lai. Không được cung cấp tại Hoa Kỳ hoặc cho công dân Hoa Kỳ. Áp dụng các hạn chế về vị trí địa lý. Vui lòng đọc Bản Công Bố Rủi Ro về xStocks của Kraken tại kraken.com/legal/xstocks cũng như Bản Cáo Bạch Cơ Sở và các Điều Khoản Cuối Cùng liên quan đến xStocks tại https://assets.backed.fi/legal để tìm hiểu thêm.

TUYÊN BỐ MANG TÍNH DỰ BÁO

Tất cả các tuyên bố trong thông cáo báo chí này, ngoại trừ các tuyên bố về sự kiện lịch sử, đều có thể được coi là tuyên bố mang tính dự báo theo quy định của Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995. Các tuyên bố mang tính dự báo thường sử dụng các từ ngữ như "dự kiến", "tin rằng", "ước tính", "kỳ vọng", "dự định", "có thể", "có kế hoạch", "dự án", "sẽ", hoặc các cách biểu đạt tương tự. Những tuyên bố này có thể dựa trên các rủi ro, sự không chắc chắn cùng các yếu tố khác, mà có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với bất kỳ kết quả tương lai nào được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố mang tính dự báo đó. Những rủi ro và các yếu tố khác đó bao gồm các rủi ro được mô tả trong mục "Các Yếu Tố Rủi Ro" trong bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Vida nộp lên Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch ("SEC") Hoa Kỳ vào ngày 18/05/2026 và trong các báo cáo khác mà Vida định kỳ nộp lên SEC. Trừ trường hợp pháp luật bắt buộc, Vida không có nghĩa vụ và không có ý định cập nhật những tuyên bố mang tính dự báo này.

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

ICR (đại diện cho Vida)

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2452404/Logo_Transparent_Logo_VIDA_Global_Inc.jpg

SOURCE VIDA Global Inc.