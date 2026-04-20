Whale Cloud และ AGIBOT ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เร่งขยายตลาด Embodied AI ทั่วโลก

News provided by

Whale Cloud

20 Apr, 2026, 23:30 CST

เซี่ยงไฮ้, 20 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Whale Cloud ผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการโซลูชันดิจิทัลและโซลูชันอัจฉริยะครบวงจรสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและลูกค้าองค์กร จับมือกับ AGIBOT ผู้บุกเบิกหุ่นยนต์ embodied อเนกประสงค์ ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อร่วมกันพัฒนาตลาด embodied AI ในระดับโลก ความร่วมมือนี้ผสานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของ AGIBOT เข้ากับเครือข่ายระดับโลกและประสบการณ์เชิงอุตสาหกรรมของ Whale Cloud โดยมีเป้าหมายในการนำเสนอโซลูชันหุ่นยนต์ embodied AI ขั้นสูงสำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคม องค์กร และภาครัฐทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนยุคใหม่แห่งผลิตภาพอัจฉริยะ

Strategic signing ceremony between Whale Cloud and AGIBOT during AGIBOT Partner Conference (APC) 2026 (PRNewsfoto/Whale Cloud)
เพื่อให้สอดรับกับเทรนด์อุตสาหกรรมระดับโลก ตลอดจนใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย Whale Cloud และ AGIBOT กำลังสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างครอบคลุม เพื่อสร้างระบบนิเวศใหม่ภายใต้แนวคิด "Technology Empowerment, Scenario Implementation, and Ecosystem Co-construction" โดยทั้งสองบริษัทมุ่งมั่นยกระดับห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ตั้งแต่ห้องปฏิบัติการไปจนถึงตลาด เพื่อครองความเป็นผู้นำด้าน embodied AI ในระดับโลก และสร้างมาตรฐานความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมในระดับสากล

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้เริ่มต้นที่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลก และพร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือสู่อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น การผลิตเชิงอุตสาหกรรม ความมั่นคงปลอดภัย การดูแลสุขภาพ บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย โดย embodied AI ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของผลิตภาพอัจฉริยะ จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยการผสานเครือข่าย พลังการประมวลผล หุ่นยนต์ และแอปพลิเคชันเฉพาะอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ความร่วมมือนี้จะเข้ามาพลิกโฉมประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในหลากหลายด้าน ตั้งแต่การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน การบำรุงรักษาเครือข่ายโทรคมนาคม การตรวจสอบด้านความปลอดภัย การให้บริการในภาคสาธารณสุข ไปจนถึงการให้คำแนะนำอย่างชาญฉลาดแก่ผู้มาใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ

"เราไม่เพียงมองหาพื้นที่ทดลองเทคโนโลยีเท่านั้น แต่กำลังร่วมกันกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและกระบวนทัศน์ระดับโลกของ embodied AI" Ben Zhou ซีอีโอของ Whale Cloud กล่าว "ความร่วมมือนี้สะท้อนถึงการผสานศักยภาพระดับสูงระหว่างความสามารถของโมเดล AI และประสบการณ์การดำเนินงานในระดับโลก ด้วยการใช้จุดแข็งที่เสริมกันและนวัตกรรมร่วมกัน เรามุ่งสร้างต้นแบบที่สามารถนำไปปรับใช้และขยายผลได้ในระดับสากล"

"เครือข่ายระดับโลกและความเข้าใจเชิงลึกในอุตสาหกรรมของ Whale Cloud มีคุณค่าอย่างยิ่ง" Daniel Jiang หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการร่วมของ AGIBOT กล่าว "ด้วยการผสานขีดความสามารถด้าน embodied AI ประสิทธิภาพสูงของ AGIBOT เข้ากับความเชี่ยวชาญของ Whale Cloud เราสามารถมอบเส้นทางสู่นวัตกรรมอันราบรื่นให้กับองค์กร ช่วยปลดล็อกประสิทธิภาพใหม่ และให้ข้อมูลเชิงลึกด้านการดำเนินงานในทุกภาคส่วน"

เกี่ยวกับ Whale Cloud

Whale Cloud Technology Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 เป็นผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการโซลูชันดิจิทัลและโซลูชันอัจฉริยะครบวงจรสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและลูกค้าองค์กร ภายใต้กลยุทธ์ "AI-First, International-First" บริษัทมีสาขา รวมถึงศูนย์วิจัยและพัฒนามากกว่า 50 แห่งทั่วโลก พร้อมให้บริการลูกค้าในกว่า 80 ประเทศและภูมิภาค

Whale Cloud สนับสนุนผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำมากกว่า 150 ราย และผู้ใช้งานปลายทางกว่า 1.8 พันล้านรายทั่วโลก นอกเหนือจากภาคโทรคมนาคมแล้ว บริษัทยังขยายสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น รัฐบาลดิจิทัล การคมนาคม พลังงาน การศึกษา ยาสูบ และบริการทางการเงิน ปัจจุบัน Whale Cloud ให้บริการโซลูชันดิจิทัลและโซลูชันอัจฉริยะแก่ลูกค้าองค์กรกว่า 800 ราย เพื่อช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปลดล็อกผลิตภาพใหม่ในยุคอัจฉริยะ

เกี่ยวกับ AGIBOT

AGIBOT มุ่งมั่นพัฒนาหุ่นยนต์ embodied อเนกประสงค์ระดับโลกพร้อมด้วยระบบนิเวศการใช้งาน ผ่านการบุกเบิกนวัตกรรมและการผสานรวมเทคโนโลยี AI เข้ากับหุ่นยนต์

AGIBOT ใช้สถาปัตยกรรม "1 Ontology + 3 Intelligence Interaction" ที่พัฒนาบนโครงสร้างหุ่นยนต์ที่มีร่างกาย ผสานความสามารถด้านการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ การหยิบจับ และการเคลื่อนที่ เพื่อเปิดตัวหุ่นยนต์ 5 ซีรีส์ (AgiBot A3, A2, Genie, AgiBot X2, D1) รวมถึงโมเดล AI พื้นฐานสำหรับหุ่นยนต์ embodied แบบอเนกประสงค์รุ่นแรกของอุตสาหกรรม "Genie Operator-1 (GO-1)" ส่งผลให้ AGIBOT เป็นบริษัทเดียวในภาคส่วนนี้ที่มีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ครบวงจรและครอบคลุมทุกสถานการณ์การใช้งาน

ในปี 2569 หุ่นยนต์ตัวที่ 10,000 ได้ออกจากสายการผลิตอย่างเป็นทางการ นับเป็นก้าวสำคัญสู่การใช้งาน embodied AI ในวงกว้าง

SOURCE Whale Cloud

