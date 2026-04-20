Whale Cloud dan AGIBOT Umum Kerjasama Strategik untuk Mempercepat Pengembangan Global AI Terkandung

SHANGHAI, 20 April 2026 /PRNewswire/ -- Whale Cloud, peneraju global dalam penyediaan keupayaan digital dan pintar tindanan penuh untuk pelanggan telekomunikasi dan perusahaan, serta AGIBOT, perintis dalam robot terkandung tujuan umum, mengumumkan kerjasama strategik untuk bersama-sama membangunkan pasaran global AI terkandung. Kerjasama ini mengintegrasikan teknologi robotik AGIBOT dengan jangkauan global dan pengalaman industri Whale Cloud, dengan matlamat untuk melaksanakan robotik AI terkandung yang termaju bagi pengendali global, perusahaan dan kerajaan, sekali gus membuka era baharu produktiviti pintar.

Strategic signing ceremony between Whale Cloud and AGIBOT during AGIBOT Partner Conference (APC) 2026 (PRNewsfoto/Whale Cloud)

Selaras dengan trend industri global dan memanfaatkan kekuatan pelengkap kedua-dua pihak, Whale Cloud dan AGIBOT memulakan kerjasama strategik komprehensif untuk membina ekosistem baharu yang dicirikan oleh "Pemerkasaan Teknologi, Pelaksanaan Senario dan Pembinaan Bersama Ekosistem". Dengan memperkemas keseluruhan rantaian nilai dari makmal ke pasaran, kedua-dua syarikat menyasarkan untuk mengukuhkan kedudukan dominan dalam landskap AI terkandung global serta menetapkan penanda aras bertaraf dunia bagi kerjasama rentas industri.

Kerjasama ini mengenal pasti sektor telekomunikasi global sebagai titik kemasukan strategik, sambil memperluas ke pelbagai industri termasuk pembuatan industri, keselamatan, penjagaan kesihatan, perkhidmatan awam dan persekitaran kediaman. Sebagai teras produktiviti pintar, AI terkandung akan membentuk medan persaingan baharu dengan mengintegrasikan rangkaian, kuasa pengkomputeran, robotik dan aplikasi khusus industri. Daripada pemeriksaan infrastruktur serta operasi dan penyelenggaraan (O&M) rangkaian telekomunikasi kepada pemeriksaan keselamatan, serta daripada bantuan perkhidmatan dalam penjagaan kesihatan kepada panduan pelanggan pintar dalam sektor kerajaan, kerjasama ini dijangka mentakrif semula kecekapan operasi.

"Kami bukan sekadar mencari medan ujian teknologi; kami bersama-sama mentakrif piawaian industri dan paradigma global bagi AI terkandung," kata Ben Zhou, Ketua Pegawai Eksekutif Whale Cloud. "Kerjasama ini mewakili sinergi tahap tinggi antara keupayaan model dan pengalaman operasi global. Dengan memanfaatkan kekuatan pelengkap dan inovasi kolaboratif, kami menyasarkan untuk membina penanda aras global yang boleh direplikasi dan diskalakan."

"Jangkauan global Whale Cloud dan wawasan industri yang mendalam amat bernilai," tambah Daniel Jiang, Rakan Kongsi & Naib Presiden Bersama AGIBOT. "Dengan menggabungkan keupayaan AI terkandung berprestasi tinggi AGIBOT dengan kepakaran luas Whale Cloud, kami menyediakan laluan inovasi yang lancar kepada organisasi, membuka kecekapan baharu dan wawasan operasi yang lebih mendalam merentasi setiap sektor."

Latar Belakang Whale Cloud

Whale Cloud Technology Co., Ltd. ("Whale Cloud"), ditubuhkan pada 2003, ialah peneraju global dalam menyediakan keupayaan digital dan pintar tindanan penuh untuk pelanggan telekomunikasi dan perusahaan. Berpandukan strategi "AI-Diutamakan, Antarabangsa-Didahulukan", syarikat ini mengendalikan lebih 50 pusat R&D dan cawangan di seluruh dunia, melayani pelanggan di lebih 80 negara dan wilayah.

Whale Cloud menyokong lebih daripada 150 pengendali telekomunikasi terkemuka dan lebih 1.8 bilion pengguna akhir di peringkat global. Selain telekomunikasi, syarikat ini berkembang ke dalam sektor seperti kerajaan digital, pengangkutan, tenaga, pendidikan, tembakau dan perkhidmatan kewangan. Kini, Whale Cloud menyediakan penyelesaian digital dan pintar kepada lebih 800 pelanggan industri, membantu organisasi mempercepat transformasi dan membuka produktiviti baharu dalam era pintar.

Latar Belakang AGIBOT

AGIBOT membangunkan robot terkandung tujuan umum bertaraf dunia serta ekosistem aplikasinya melalui inovasi gabungan AI dan robotik.

Dengan memanfaatkan seni bina "1 Ontologi + 3 Interaksi Kecerdasan" yang terkemuka dalam industri — dibina berasaskan keterkandungan robot yang mengintegrasikan kecerdasan manipulasi, interaksi dan pergerakan — AgiBot telah melancarkan lima siri robot (AgiBot A3, A2, Genie, AgiBot X2, D1) serta model asas terkandung universal pertama dalam industri, "Genie Operator-1 (GO-1)". Ini menjadikan AGIBOT satu-satunya syarikat dalam sektor ini dengan portfolio produk lengkap dan liputan senario komprehensif.

Pada 2026, robot ke-10,000 telah secara rasmi keluar dari barisan pengeluaran, menandakan langkah penting ke arah penggunaan berskala besar AI terkandung.

