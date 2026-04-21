Whale Cloud et AGIBOT annoncent un partenariat stratégique pour accélérer l'expansion mondiale de l'IA incarnée

SHANGHAI, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Whale Cloud, un leader mondial pour la fourniture de capacités numériques et intelligentes complètes pour les télécommunications et les entreprises, et AGIBOT, un pionnier des robots incarnés à usage général, ont annoncé un partenariat stratégique de développement des marchés mondiaux de l'IA incarnée. La collaboration intègre la technologie robotique d'AGIBOT avec la présence mondiale et l'expérience industrielle de Whale Cloud. L'objectif consiste à déployer une robotique d'IA incarnée avancée à l'intention des opérateurs mondiaux, des entreprises et des administrations, afin de leur permettre de favoriser une nouvelle ère de productivité intelligente.

Strategic signing ceremony between Whale Cloud and AGIBOT during AGIBOT Partner Conference (APC) 2026

S'alignant sur les tendances mondiales de l'industrie et tirant parti de leurs atouts complémentaires, Whale Cloud et AGIBOT s'engagent dans un partenariat stratégique global pour mettre en place un nouvel écosystème caractérisé par « l'autonomisation technologique, la mise en œuvre de scénarios et la co-construction de l'écosystème ». En rationalisant l'ensemble de la chaîne de valeur, du laboratoire au marché, les deux entreprises veulent établir une position dominante dans le paysage mondial de l'IA incarnée et créer une référence de classe mondiale pour la coopération interindustrielle.

Le partenariat considère le secteur mondial des télécommunications comme un point d'entrée stratégique, tout en étant également actif dans divers secteurs, notamment la fabrication industrielle, la sécurité, les soins de santé, les services publics et les environnements résidentiels. En tant que pierre angulaire de la productivité intelligente, l'IA incarnée va introduire une nouvelle frontière concurrentielle en intégrant les réseaux, la puissance de calcul, la robotique et les applications spécifiques à l'industrie. De l'inspection des infrastructures et l'assurance des opérations et de la maintenance (O&M) dans les réseaux de télécommunications, à l'inspection de la sécurité et l'assistance aux services dans les soins de santé, en passant par l'orientation intelligente des clients dans les secteurs publics, cette collaboration devrait redéfinir l'efficacité opérationnelle.

« Nous ne cherchons pas simplement un terrain d'essai pour la technologie ; nous co-définissons les normes industrielles et les paradigmes mondiaux pour l'IA incarnée », a déclaré Ben Zhou, PDG de Whale Cloud. « Ce partenariat représente une synergie de haut niveau entre les capacités du modèle et l'expérience opérationnelle mondiale. En tirant parti de nos atouts complémentaires et de l'innovation collaborative, nous visons à établir des références mondiales reproductibles et évolutives. »

« La présence mondiale de Whale Cloud et sa connaissance approfondie du secteur sont inestimables », a ajouté Daniel Jiang, partenaire et coprésident d'AGIBOT. « En fusionnant les capacités d'IA incarnée haute performance d'AGIBOT avec la vaste expertise de Whale Cloud, nous offrons aux organisations une voie transparente vers l'innovation, en proposant de nouvelles efficacités et des perspectives opérationnelles plus approfondies dans tous les secteurs. »

À propos de Whale Cloud

Whale Cloud Technology Co. (« Whale Cloud »), fondée en 2003, est un leader mondial dans la fourniture de capacités numériques et intelligentes complètes pour les télécommunications et les entreprises. Guidée par sa stratégie « AI-First, International-First », l'entreprise exploite plus de 50 centres de recherche et développement et succursales dans le monde entier, desservant des clients dans plus de 80 pays et régions.

Whale Cloud soutient plus de 150 grands opérateurs de télécommunications et plus de 1,8 milliard d'utilisateurs finaux dans le monde. Au-delà des télécommunications, la société se développe dans des secteurs tels que l'administration numérique, les transports, l'énergie, l'éducation, le tabac et les services financiers. Aujourd'hui, Whale Cloud fournit des solutions numériques et intelligentes à plus de 800 clients industriels, aidant les organisations à accélérer la transformation et à débloquer une nouvelle productivité dans l'ère intelligente.

À propos d'AGIBOT

AGIBOT construit des robots incarnés polyvalents sophistiqués ainsi que leur écosystème d'application en faisant œuvre de pionnier dans la fusion et l'innovation de l'IA et de la robotique.

S'appuyant sur l'architecture de pointe « 1 ontologie + 3 interactions intelligentes » - construite sur l'incarnation robotique qui intègre l'intelligence de la manipulation, de l'interaction et de la locomotion - AgiBot a lancé cinq gammes de robots (AgiBot A3, A2, Genie, AgiBot X2, D1) et le premier modèle universel de base incarnée de l'industrie, le « Genie Operator-1 (GO-1) ». AGIBOT est ainsi la seule entreprise du secteur à disposer d'un portefeuille de produits complet et d'une couverture exhaustive des scénarios.

En 2026, le 10 000e robot est officiellement sorti de la chaîne de production, marquant une étape importante vers l'utilisation à grande échelle de l'IA incarnée.

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