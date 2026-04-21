Whale Cloud Gandeng AGIBOT guna Mempercepat Ekspansi "Embodied AI" di Pasar Global

Sejalan dengan tren industri global dan memanfaatkan keunggulan yang saling melengkapi, Whale Cloud dan AGIBOT menjalin kemitraan strategis untuk menciptakan ekosistem baru yang ditopang oleh "pemberdayaan teknologi, implementasi skenario, dan kolaborasi ekosistem". Dengan menyederhanakan proses, mulai dari tahap riset hingga komersialisasi, kedua perusahaan menargetkan posisi unggul di lanskap embodied AI global sekaligus membuat tolok ukur kelas dunia untuk kolaborasi lintasindustri.

Kemitraan ini menempatkan sektor telekomunikasi global sebagai titik awal strategis, sekaligus membuka peluang ekspansi ke berbagai industri, mulai dari manufaktur, keamanan, layanan kesehatan, hingga layanan publik dan lingkungan hunian. Berfungsi sebagai fondasi produktivitas berbasiskan teknologi cerdas, embodied AI akan membentuk arena kompetisi baru melalui integrasi jaringan, komputasi, robotika, serta aplikasi spesifik industri. Penerapannya mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari inspeksi jaringan dan infrastruktur hingga pengawasan keamanan, serta layanan pendampingan di sektor kesehatan dan panduan pelanggan berbasiskan AI di instansi pemerintah. Kolaborasi tersebut berpotensi mendorong peningkatan efisiensi operasional.

"Kami tidak sekadar mencari ruang uji teknologi, namun juga bekerja sama merumuskan standar industri dan paradigma global untuk embodied AI," ujar Ben Zhou, CEO, Whale Cloud. "Kolaborasi ini menggabungkan kapabilitas model dengan pengalaman global. Dengan kekuatan yang saling melengkapi, kemitraan ini akan menghadirkan tolok ukur global yang dapat direplikasi dan diskalakan di berbagai pasar."

"Jangkauan global dan pemahaman industri Whale Cloud menjadi nilai tambah bagi kami," kata Daniel Jiang, Partner & Co-president, AGIBOT. "Kombinasi yang mencakup teknologi embodied AI AGIBOT dengan keahlian Whale Cloud akan mempermudah inovasi di berbagai organisasi, sekaligus mendorong efisiensi dan memperkaya wawasan operasional lintas-sektor.

Tentang Whale Cloud

Whale Cloud Technology Co., Ltd. ("Whale Cloud"), berdiri pada 2003, merupakan pemimpin pasar global yang menyediakan kapabilitas digital dan teknologi cerdas terpadu bagi operator telekomunikasi dan pelanggan korporasi. Dengan strategi "AI-First, International-First", Whale Cloud mengoperasikan lebih dari 50 pusat riset dan pengembangan, serta kantor cabang di berbagai negara, melayani pelanggan di lebih dari 80 negara dan wilayah.

Whale Cloud mendukung lebih dari 150 operator telekomunikasi terkemuka dan lebih dari 1,8 miliar pengguna akhir di seluruh dunia. Di luar sektor telekomunikasi, Whale Cloud juga memperluas jangkauan ke berbagai industri, termasuk pemerintahan digital, transportasi, energi, pendidikan, tembakau, dan layanan keuangan. Saat ini, Whale Cloud menyediakan solusi digital dan teknologi cerdas bagi lebih dari 800 pelanggan industri, membantu organisasi mempercepat transformasi dan meningkatkan produktivitas di era digital.

Tentang AGIBOT

AGIBOT mengembangkan embodied robot serbaguna kelas dunia, serta ekosistem aplikasinya melalui inovasi yang mengintegrasikan AI dan sistem robotika.

Dengan memanfaatkan arsitektur "1 Ontology + 3 Intelligence Interaction" yang memadukan kecerdasan manipulasi, interaksi, dan mobilitas, AGIBOT telah meluncurkan lima seri robot (AgiBot A3, A2, Genie, AgiBot X2, dan D1), serta model dasar embodied universal pertama di industri, yakni "Genie Operator-1 (GO-1)". Dengan demikian, AGIBOT menjadi satu-satunya perusahaan di sektor tersebut yang memiliki portofolio produk lengkap dengan cakupan skenario yang komprehensif.

Pada 2026, AGIBOT telah memproduksi robot ke-10.000, menandai langkah penting menuju penerapan embodied AI dalam skala besar.

SOURCE Whale Cloud