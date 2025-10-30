Yeastar تُكرّم شركاءها المتميزين حول العالم في حفل جوائز Yeahs 2025

شيامن، الصين، 30 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت Yeastar ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول الاتصالات الموحدة (UC) ، عن أسماء الفائزين بجوائز Yeahs لعام 2025 في 22 أكتوبر ضمن فعاليات يوم Yeastar . تحتفي هذه الجوائز السنوية بالشركاء العالميين، وتُكرّمهم على ابتكاراتهم ونجاحاتهم المتميزة في تقديم قيمة استثنائية للعملاء من خلال حلول Yeastar .

شهدت النسخة الخامسة مشاركة قياسية، وتم فيها تسليط الضوء على إنجازات متميزة في فئتين: "شريك الاستضافة 2025" و"التميز في نجاح العملاء". يُجسّد هؤلاء الفائزون الطريقة التي تُمكّن بها حلول Yeastar المؤسسات من تحديث أنظمة اتصالاتها وتحقيق نمو قابل للقياس.

شريك الاستضافة 2025

4Voice (الولايات المتحدة الأمريكية)

بفضل حل بدالة الهاتف السحابية ( Cloud PBX ) من Yeastar ومنصة Yeastar للإدارة المركزية ( YCM ) ذاتية الاستضافة، حققت 4Voice أكثر من 50 عملية اكتساب عميل جديد وأكثر من 20 حالة احتفاظ ناجحة في عام 2025، وشمل ذلك نقل 350 مستخدمًا من نظام Cisco دون أي انقطاع في الخدمة.

Better (المملكة المتحدة)

اعتمدت Better على الإصدار السحابي من P-Series من Yeastar فتوسعت لتخدم أكثر من 1000 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عامين فقط، مما قلّص وقت النشر بنسبة % 40 ورفع قيمة العميل بنسبة % 30 سنويًا.

FirstNet Technology Services (جنوب إفريقيا)

وسّعت FirstNet Technology Services نطاق انتشار حلولها بسرعة عبر أربعة مراكز بيانات معتمدة بمعايير ISO ، محققةً معدل تشغيل بنسبة % 99.99 وتحسينًا بنسبة % 25 في الكفاءة التشغيلية بفضل حلول P-Series ومنصة Yeastar للإدارة المركزية ( YCM ).

التميز في نجاح العملاء

1TeamCloud

استفادت 1TeamCloud من بدالة P-Series PBX من Yeastar لمساعدة شركة Sicoob ، أكبر جمعية ائتمانية تعاونية في البرازيل، على تبسيط الاتصالات عبر 420 موقعًا، مما سهّل الإدارة وأتاح نشرًا أسرع للميزات.

MCP-EDV

نقلت MCP-EDV شركة Interquell ، الرائدة الألمانية في تصنيع أغذية الحيوانات الأليفة، من نظام Mitel الذي انتهى دعمه إلى الإصدار البرمجي من P-Series من Yeastar مزودًا بميزتي "الاستعداد الساخن" ( Hot Standby ) و"التعافي من الكوارث" (Disaster Recovery) ، مما حسّن بشكل كبير من موثوقية النظام وكفاءة التعاون.

PNTS

نقلت PNTS شركة P+HS Architects من نظام 3CX إلى بدالة P-Series PBX من Yeastar عبر مكاتبها الأربعة في المملكة المتحدة في ليلة واحدة فقط، مما خفّض التكاليف وعزز المرونة بفضل عملاء Linkus للاتصالات الموحدة ( Linkus UC Clients ) التي أتاحت العمل عن بُعد بسلاسة.

Test Teknoloji

حدّثت Test Teknoloji أنظمة الاتصالات في فندق Wyndham Grand وشركة Decathlon Turkey باستخدام الإصدار البرمجي من P-Series من Yeastar ، مما حسّن جودة المكالمات وإمكانية التنقل عبر عملاء Linkus للاتصالات الموحدة، وخفّض التكاليف من خلال خدمة الوصول الآمن عن بُعد ( RAS ).

تُكرّم جائزة "موزع الحلول الداعم 2025" الموزعين الذين حققوا أكبر عدد من قصص النجاح الموثقة والذين قدّموا مساهمات متميزة في دعم الشركاء. تميّز الفائزان لهذا العام، Alliance-Com و Michael Telecom AG ، من خلال تأثيرهما الواسع ودعمهما المتميز في الترويج لحلول Yeastar وتعزيز مشاركة الشركاء عالميًا.

وقالت آريا تشو، رئيسة المبيعات العالمية في Yeastar : "نحن فخورون بالاحتفال بنجاح شركائنا الذين يواصلون النمو والابتكار ويُلهموننا جميعًا بالعمل مع Yeastar ". "تعكس إنجازاتهم رؤيتنا المشتركة لخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل وتمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من التواصل دون قيود."

شاهد حفل توزيع الجوائز لمعرفة المزيد من تفاصيل القصص والاطلاع على مقابلات الشركاء.

نبذة عن Yeastar

تُسهل شركة Yeastar على الشركات الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية، بدءًا من التملك والتبني وصولاً إلى الاستخدام اليومي والإدارة، وذلك من خلال تبسيط طرق اتصال الشركات مع عملائها والتواصل معهم. وقد رسخت شركة Yeastar مكانتها كإحدى الشركات الرائدة التي توفر حلول الاتصالات الموحدة UC بفضل منظومتها القوية وشبكتها العالمية من الشركاء وأكثر من 650000 عميل حول العالم. لمعرفة المزيد حول مجموعة حلول الاتصالات الموحدة من Yeastar ، تفضل بزيارة .www.yeastar.com

