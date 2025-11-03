Yeastar premia i partner di tutto il mondo per l'eccellenza e l'innovazione agli Yeahs Awards 2025

XIAMEN, Cina, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Yeastar, leader globale nelle comunicazioni unificate (UC), ha annunciato i vincitori degli Yeahs Awards 2025 il 22 ottobre durante il Yeastar Day. I premi annuali riconoscono i partner globali per la loro innovazione e successo nel fornire un eccezionale valore ai clienti grazie alle soluzioni Yeastar.

Questa quinta edizione ha registrato una partecipazione record, mettendo in evidenza risultati eccezionali in due categorie: Partner di hosting 2025 e Eccellenza del Successo del Cliente. I seguenti vincitori dimostrano come le soluzioni Yeastar consentano alle organizzazioni di modernizzare le proprie comunicazioni e ottenere una crescita misurabile.

Partner di hosting 2025

4Voice (USA)

Utilizzando Yeastar Cloud PBX e self-hosted Yeastar Central Management (YCM), 4Voice ha ottenuto oltre 50 nuovi clienti e più di 20 rinnovi nel 2025, inclusa una migrazione di 350 postazioni da Cisco senza alcun tempo di inattività.

Better (Regno Unito)

Basandosi su Yeastar P-Series Cloud Edition, Better è cresciuta fino a oltre 1.000 clienti PMI in due anni, riducendo i tempi di implementazione del 40% e aumentando il valore per i clienti del 30% anno su anno.

FirstNet Technology Services (Sudafrica)

FirstNet Technology Services ha rapidamente ampliato le proprie implementazioni in quattro data center certificati ISO, raggiungendo un uptime del 99,99% e un miglioramento del 25% nell'efficienza operativa grazie alle soluzioni Yeastar P-Series e alla piattaforma Yeastar Central Management (YCM).

Eccellenza del Successo del Cliente

1TeamCloud

Sfruttando Yeastar P-Series PBX, 1TeamCloud ha aiutato Sicoob, la più grande cooperativa di credito del Brasile, a ottimizzare la comunicazione in 420 sedi, consentendo una gestione più semplice e un'implementazione più rapida delle funzionalità.

MCP-EDV

MCP-EDV ha migrato Interquell, il principale produttore tedesco di alimenti per animali domestici, dal sistema Mitel non più supportato a Yeastar P-Series Software Edition con Hot Standby e Disaster Recovery, migliorando in modo significativo l'affidabilità del sistema e l'efficienza della collaborazione.

PNTS

PNTS ha trasferito P+HS Architects da 3CX a Yeastar P-Series PBX in quattro uffici nel Regno Unito in una sola notte, riducendo i costi e migliorando la flessibilità con Linkus UC Clients per un lavoro da remoto senza interruzioni.

Test Teknoloji

Attraverso Yeastar P-Series Software Edition, Test Teknoloji ha modernizzato le comunicazioni per Wyndham Grand Hotel e Decathlon Turkey, migliorando la qualità delle chiamate e la mobilità con Linkus UC Clients e riducendo i costi grazie al Remote Access Service (RAS) sicuro.

Il premio Distributore Solution Advocate 2025 riconosce i distributori con il maggior numero di casi di successo verificati e contributi eccezionali dei partner. I vincitori di quest'anno, Alliance-Com e Michael Telecom AG, si sono distinti per la loro ampia influenza e per l'eccezionale supporto nella promozione delle soluzioni Yeastar e nel rafforzare il coinvolgimento dei partner a livello mondiale.

"Siamo orgogliosi di celebrare il successo dei nostri partner che continuano a crescere, innovare e ispirare con Yeastar", ha dichiarato Arya Zhou, Head of Global Sales di Yeastar. "I loro risultati riflettono la nostra visione condivisa di creare valore a lungo termine e di dare alle aziende di tutto il mondo la possibilità di comunicare senza limiti."

Guarda la cerimonia di premiazione per ulteriori dettagli sulle storie e interviste ai partner.

Informazioni su Yeastar

Yeastar rende il valore digitale facilmente accessibile, dalla proprietà all'adozione, dall'utilizzo quotidiano alla gestione, trasformando il modo in cui le aziende si connettono e comunicano. Yeastar si è affermata come fornitore leader di soluzioni UC con un forte ecosistema, una rete globale di partner di canale e oltre 650,000 clienti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Yeastar o per diventare partner di Yeastar, visita il sito www.yeastar.com.

