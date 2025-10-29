Yeastar ehrt Partner weltweit für herausragende Leistungen und Innovationen bei den Yeahs Awards 2025

XIAMEN, China, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Yeastar, ein weltweit führender Anbieter von vereinheitlichter Kommunikation (Unified Communications, UC), gab am 22. Oktober während des Yeastar Day die Gewinner der Yeahs Awards 2025 bekannt. Mit den jährlich vergebenen Auszeichnungen werden globale Partner für ihre Innovationen und Erfolge bei der Bereitstellung von herausragendem Kundennutzen mit Yeastar-Lösungen gewürdigt.

Diese fünfte Ausgabe verzeichnete eine Rekordbeteiligung, wobei herausragende Leistungen in zwei Kategorien hervorgehoben wurden – Hosting Partner 2025 und Customer Success Excellence. Die folgenden Preisträger zeigen, wie Yeastar-Lösungen Unternehmen dabei helfen, ihre Kommunikation zu modernisieren und messbares Wachstum zu erzielen.

Hosting Partner 2025

4Voice (USA)

Mit der Yeastar Cloud PBX und dem selbst gehosteten Yeastar Central Management (YCM) konnte 4Voice im Jahr 2025 mehr als 50 neue Kunden gewinnen und mehr als 20 behalten, darunter eine Migration von Cisco mit 350 Sitzplätzen ohne Ausfallzeiten.

Better (UK)

Mit der Yeastar P-Series-Cloud-Edition konnte Better innerhalb von zwei Jahren auf über 1000 KMU-Kunden skalieren, die Bereitstellungszeit um 40 % reduzieren und den Kundenwert im Vergleich zum Vorjahr um 30 % steigern.

FirstNet Technology Services (Südafrika)

FirstNet Technology Services hat seine Bereitstellungen in vier ISO-zertifizierten Rechenzentren rasch erweitert und dabei eine Betriebszeit von 99,99 % sowie eine Verbesserung der Betriebseffizienz um 25 % durch Lösungen der Yeastar-P-Serie und die „Yeastar Central Management"-Plattform (YCM) erreicht.

Customer Success Excellence

1TeamCloud

Durch den Einsatz der Yeastar P-Serie PBX half 1TeamCloud der größten brasilianischen Kreditgenossenschaft Sicoob, die Kommunikation an 420 Standorten zu optimieren, was eine einfachere Verwaltung und schnellere Bereitstellung von Funktionen ermöglichte.

MCP-EDV

MCP-EDV migrierte Interquell, Deutschlands führenden Hersteller von Haustiernahrung, von einem eingestellten Mitel-System auf die Yeastar-P-Series-Software Edition mit Hot Standby und Disaster Recovery, wodurch die Systemzuverlässigkeit sowie die Effizienz der Zusammenarbeit deutlich verbessert wurden.

PNTS

PNTS hat P+HS Architects in vier Büros im Vereinigten Königreich über Nacht von 3CX auf Yeastar-P-Series PBX umgestellt und dabei die Kosten gesenkt sowie die Flexibilität mit Linkus UC Clients für nahtlose Remote-Arbeit verbessert.

Test Teknoloji

Mit der Yeastar-P-Series-Software-Edition hat Test Teknoloji die Kommunikation für das Wyndham Grand Hotel und Decathlon Türkei modernisiert, die Gesprächsqualität sowie die Mobilität mit Linkus UC Clients verbessert und die Kosten mit dem sicheren Remote Access Service (RAS) gesenkt.

Der Solution Advocate Distributor 2025 Award ehrt Distributoren mit den meisten verifizierten Erfolgsfällen und herausragenden Partnerbeiträgen. Die diesjährigen Preisträger, Alliance-Com und Michael Telecom AG, zeichneten sich durch ihren großen Einfluss sowie ihre herausragende Unterstützung bei der Förderung von Yeastar-Lösungen aus und trieben das Engagement ihrer Partner weltweit voran.

„Wir sind stolz darauf, den Erfolg unserer Partner zu feiern, die mit Yeastar weiter wachsen, innovativ sind und uns inspirieren", sagte Arya Zhou, Leiterin des weltweiten Vertriebs bei Yeastar. „Ihre Leistungen spiegeln unsere gemeinsame Vision wider, langfristige Werte zu schaffen sowie Unternehmen weltweit in die Lage zu versetzen, ohne Grenzen zu kommunizieren."

Auf der Website finden Sie weitere Einzelheiten zur Preisverleihung und Interviews mit den Partnern.

Informationen zu Yeastar

Yeastar hilft dabei, digitale Werte zu erschließen, vom Besitz und der Einführung bis hin zur täglichen Nutzung und Verwaltung, indem das Unternehmen die Art und Weise verändert, wie Unternehmen interagieren und kommunizieren. Yeastar hat sich als führender Anbieter von UC-Lösungen mit einem starken Ökosystem, einem globalen Netzwerk von Channel-Partnern und über 650 000 Kunden weltweit etabliert. Um mehr Informationen zum Unified-Communications-Portfolio von Yeastar zu erfahren, besuchen Sie bitte www.yeastar.com.

