Yeastar récompense ses partenaires du monde entier pour leur excellence et leur innovation lors des Yeahs Awards 2025

XIAMEN, Chine, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Yeastar, un leader mondial des communications unifiées (UC), a annoncé les gagnants des Yeahs Awards 2025 le 22 octobre lors du Yeastar Day. Les prix annuels récompensent les partenaires mondiaux pour leur innovation et leur succès dans la fourniture d'une valeur ajoutée exceptionnelle aux clients grâce aux solutions Yeastar.

Cette cinquième édition a connu une participation record, mettant en lumière des réalisations exceptionnelles dans deux catégories : Hosting Partner 2025 (Partenaire hébergeur) et Customer Success Excellence (Excellence en matière de résussite client). Les lauréats suivants démontrent comment les solutions Yeastar permettent aux organisations de moderniser leurs communications et de générer une croissance mesurable.

Partenaire hébergeur 2025

4Voice (USA)

En utilisant Yeastar Cloud PBX et Yeastar Central Management (YCM) auto-hébergé, 4Voice a gagné plus de 50 nouveaux clients et en a fidélisé plus de 20 en 2025, y compris une migration de 350 sièges depuis Cisco sans aucun temps d'arrêt.

Better (Royaume-Uni)

Grâce à Yeastar P-Series Cloud Edition, Better est passé à plus de 1 000 PME clientes en deux ans, réduisant le temps de déploiement de 40 % et augmentant la valeur client de 30 % d'une année sur l'autre.

FirstNet Technology Services (Afrique du Sud)

FirstNet Technology Services a rapidement étendu ses déploiements dans quatre centres de données certifiés ISO, atteignant un temps de disponibilité de 99,99 % et une amélioration de 25 % de l'efficacité opérationnelle grâce aux solutions Yeastar P-Series et à la plateforme Yeastar Central Management (YCM).

Excellence en matière de résussite client

1TeamCloud

S'appuyant sur le PBX Yeastar P-Series, 1TeamCloud a aidé Sicoob, la plus grande coopérative de crédit du Brésil, à rationaliser la communication entre 420 sites, permettant une gestion plus simple et un déploiement plus rapide des fonctionnalités.

MCP-EDV

MCP-EDV a fait migrer Interquell, le principal fabricant allemand d'aliments pour animaux, du système abandonné Mitel vers Yeastar P-Series Software Edition avec Hot Standby et Disaster Recovery, améliorant ainsi de manière significative la fiabilité du système et l'efficacité de la collaboration.

PNTS

PNTS a fait passer P+HS Architects de 3CX à Yeastar P-Series PBX dans quatre bureaux au Royaume-Uni en une nuit, en réduisant les coûts et en améliorant la flexibilité avec Linkus UC Clients pour un travail à distance transparent.

Test Teknoloji

Grâce à Yeastar P-Series Software Edition, Test Teknoloji a modernisé les communications pour Wyndham Grand Hotel et Decathlon Turkey, en améliorant la qualité des appels et la mobilité avec Linkus UC Clients et en réduisant les coûts avec un service d'accès à distance sécurisé (RAS).

Le prix Solution Advocate Distributor 2025 récompense les distributeurs dont les cas de réussite sont les plus vérifiés et dont les contributions aux partenaires sont les plus remarquables. Les lauréats de cette année, Alliance-Com et Michael Telecom AG, se sont distingués par leur large influence et leur soutien exceptionnel dans la promotion des solutions Yeastar et l'engagement des partenaires dans le monde entier.

« Nous sommes fiers de célébrer la réussite de nos partenaires qui ne cessent de croître, d'innover et de s'inspirer de Yeastar », a déclaré Arya Zhou, responsable des ventes mondiales chez Yeastar. « Leurs réalisations reflètent notre vision commune de la création de valeur à long terme et de la possibilité pour les entreprises du monde entier de communiquer sans limites ».

Regardez la cérémonie de remise des prix pour plus de détails et d'interviews des partenaires.

À propos de Yeastar

Yeastar facilite l'accès à la valeur numérique, de la propriété et l'adoption jusqu'à l'utilisation et la gestion quotidiennes, en transformant la manière dont les entreprises se connectent et communiquent. Yeastar s'est imposé comme l'un des principaux fournisseurs de solutions de communications unifiées, avec un écosystème solide, un réseau mondial de partenaires et plus de 650 000 clients dans le monde entier. Pour en savoir plus sur le portefeuille de communications unifiées de Yeastar, visitez le site www.yeastar.com.

Contact :

Nicole Liu

+86-592-5503309

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpg