Yupp Video Services permet à Chaupal d'effectuer une mise à jour technologique complète, renforçant la fiabilité, la performance et l'expérience utilisateur de la plateforme sur plus de 25 appareils

ATLANTA, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Yupp Video Services (YVS), la branche technologique B2B de YuppTV et un leader mondial des plateformes OTT en marque blanche et des solutions de streaming, est fier d'annoncer son partenariat stratégique avec Chaupal, l'une des plateformes OTT régionales à la croissance la plus rapide en Inde, spécialisée dans le contenu en pendjabi, haryanvi et bhojpuri. Cette collaboration marque une étape importante dans le parcours de Chaupal, qui a revu l'ensemble de sa pile technologique pour soutenir la prochaine phase de sa croissance rapide.

Après trois années d'expansion rapide, Chaupal a reconnu la nécessité de transformer sa base technologique, dans le but de se développer tout en offrant une expérience utilisateur encore meilleure. YVS a aidé Chaupal à construire une instance technologique entièrement personnalisée, spécialement conçue pour ses besoins uniques.

En unissant leurs forces, les équipes ont créé une plateforme moderne, flexible et de nouvelle génération, disponible sur plus de 25 appareils. YVS a introduit des applications plus rapides et plus personnalisables et a amélioré les performances de lecture vidéo. Chaupal a intégré les recommandations de contenu pilotées par l'IA d'YVS afin d'améliorer l'expérience utilisateur personnalisée et la surveillance opérationnelle basée sur l'IA pour garantir une assurance qualité proactive. Dans un exploit technique remarquable, YVS a également mené la migration transparente de 10 millions d'utilisateurs sans aucune perte d'abonnés.

Commentant cette collaboration, Uday Reddy, fondateur et PDG de Yupp Video Services déclare : « L'équipe de Chaupal est venue nous voir avec un objectif très clair : elle recherchait une plateforme qui puisse évoluer sans perdre la simplicité et la cohérence appréciées par son public. Nous sommes fiers des résultats obtenus grâce à ce partenariat et enthousiastes concernant la feuille de route à venir. »

Gurjit Singh, directeur technique de Chaupal, avance : « Pour nous, la technologie est aussi importante que le contenu. Nous voulions une plateforme qui reflète ce que nous sommes, enracinés, diversifiés et en constante croissance, tout en étant compétitifs au niveau mondial. YVS l'a compris et a conçu un système plus solide, plus rapide et mieux adapté à la façon dont nos publics consomment le contenu aujourd'hui. La transition s'est faite en douceur, et les gains de performance sont déjà visibles. »

À propos de Yupp Video Services (YVS)

YVS est un leader mondial dans le domaine des solutions technologiques OTT en marque blanche, fournissant des plateformes de pointe qui permettent aux diffuseurs, aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs de contenu de proposer des services de diffusion en continu évolutifs, fiables et de haute qualité.

Visitez le site http://yvs.video/ pour plus d'informations.

À propos de Chaupal

Chaupal est la plateforme OTT du Punjab, née de la terre qu'elle représente. Construite au Pendjab et pour le Pendjab et désormais regardée sur tous les continents, Chaupal réunit la richesse des histoires du pendjabi, du haryanvi et du bhojpuri avec des normes de diffusion modernes et de qualité supérieure.

