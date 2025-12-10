Yupp Video Services unterstützt Chaupal bei der umfassenden technologischen Aufrüstung und stärkt damit die Zuverlässigkeit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit der Plattform auf über 25 Geräten

ATLANTA, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Yupp Video Services (YVS), der B2B-Technologiezweig von YuppTV und weltweit führender Anbieter von White-Label-OTT-Plattformen und Streaming-Lösungen, gibt seine strategische Partnerschaft mit Chaupal bekannt, einer der am schnellsten wachsenden regionalen OTT-Plattformen Indiens, die sich auf Inhalte in Punjabi, Haryanvi und Bhojpuri spezialisiert hat. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Chaupal, da das Unternehmen seinen gesamten Technologie-Stack überarbeitet hat, um die nächste Phase seines aggressiven Wachstums zu unterstützen.

Yupp Video Services

Nach drei Jahren rascher Expansion erkannte Chaupal die Notwendigkeit, seine technologische Grundlage zu transformieren, um zu wachsen und gleichzeitig eine noch bessere Benutzererfahrung zu bieten. YVS half Chaupal dabei, eine vollständig maßgeschneiderte Technologieinstanz zu entwickeln, die speziell auf seine individuellen Anforderungen zugeschnitten war.

Gemeinsam schufen die Teams eine moderne, flexible Plattform der nächsten Generation, die auf über 25 Geräten verfügbar ist. YVS führte schnellere und besser anpassbare Apps ein und verbesserte die Videowiedergabeleistung. Chaupal hat die KI-gesteuerten Inhaltsempfehlungen von YVS integriert, um das personalisierte Nutzererlebnis zu verbessern, sowie eine KI-basierte Betriebsüberwachung, um eine proaktive Qualitätssicherung zu gewährleisten. In einer bemerkenswerten technischen Meisterleistung leitete YVS auch die nahtlose Migration von 10 Millionen Nutzern ohne einen einzigen Verlust von Abonnenten.

Uday Reddy, Gründer & CEO von Yupp Video Services, kommentiert die Zusammenarbeit wie folgt: „Das Team von Chaupal kam mit einem sehr klaren Ziel zu uns – sie wollten eine Plattform, die skalierbar ist, ohne die Einfachheit und Konsistenz zu verlieren, die ihr Publikum schätzt. Wir sind stolz auf das, was diese Partnerschaft erreicht hat, und freuen uns auf die vor uns liegende Roadmap."

Gurjit Singh, CTO, Chaupal, sagte: „Für uns ist Technologie genauso wichtig wie Inhalte. Wir wollten eine Plattform, die widerspiegelt, wer wir sind – verwurzelt, vielfältig und ständig wachsend – und dennoch auf globaler Ebene wettbewerbsfähig ist. YVS hat das verstanden und ein System entwickelt, das stärker und schneller ist und besser auf die Art und Weise abgestimmt ist, wie unser Publikum heute Inhalte konsumiert. Der Übergang verlief nahtlos, und die Leistungssteigerungen sind bereits sichtbar."

Informationen zu Yupp Video Services (YVS)

YVS ist ein weltweit führender Anbieter von OTT-White-Label-Technologielösungen und stellt hochmoderne Plattformen bereit, mit denen Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsbetreiber und Inhalteanbieter skalierbare, zuverlässige und hochwertige Streaming-Dienste anbieten können.

Besuchen Sie http://yvs.video/ für weitere Informationen.

Informationen zu Chaupal

Chaupal ist die eigene OTT-Plattform von Punjab, die aus dem Boden hervorgegangen ist, den sie repräsentiert. Chaupal wurde in Punjab für Punjab entwickelt und wird heute auf allen Kontinenten gesehen. Die Plattform vereint die Vielfalt der Geschichten aus Punjab, Haryana und Bhojpur mit modernen, hochwertigen Streaming-Standards.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2842473/Yupp_Video_Services.jpg